Steam gewährt bald wieder Zugang zu über 1.000 Spielen vor Release, darunter echte Hoffnungsträger

2:30 Outcast: A New Beginning zeigt im Trailer die farbenfrohe Welt von Adelpha

Das Steam Next Fest geht in eine neue Runde. Falls ihr davon noch nie gehört haben solltet: Bei diesen Events gehen auf Steam zahlreiche kostenlose Demos zu noch nicht veröffentlichten Spielen online, damit ihr vorab selbst testen könnt, was für euch spannend ist!

Die neue Ausgabe der Steam Spielevorschau startet am 5. Februar und enthält insgesamt über 1.600 Spiele. Ab dann könnt ihr einfach die Sale-Seite des Steam Next Fest durchstöbern und nach Belieben Demos zocken, Entwickler-Livestreams verfolgen und sogar direkte Fragen an die Macher stellen.

Starttermin: 5. Februar 2024 ab 19 Uhr deutscher Zeit

Ende des Events: 12. Februar um 19 Uhr deutscher Zeit

Welche Spiele lohnen sich?

Bei so viel Angebot fällt es natürlich gar nicht so leicht, die richtige Demo auszuwählen. Sobald das Steam Next Fest gestartet ist, liefern wir zudem eine Woche lang regelmäßig Spielvorstellung zu den spannendsten Titeln.

Und bis dahin stellen wir euch an dieser Stelle jetzt schon einige Spiele vor, bei denen sich ein Blick vor Release lohnt:

Never Grave: Dieses 2D-Roguelike von den Machern von Palworld erinnert an Spiele wie Dead Cells oder Hollow Knight, fügt aber ein Lootsystem und Basenbau hinzu. Nach euren Runs in zufallsgenerierte Dungeons baut ihr dort Pflanzen an, braut Tränke und stellt Möbel auf.

Dieses 2D-Roguelike von den Machern von Palworld erinnert an Spiele wie Dead Cells oder Hollow Knight, fügt aber ein Lootsystem und Basenbau hinzu. Nach euren Runs in zufallsgenerierte Dungeons baut ihr dort Pflanzen an, braut Tränke und stellt Möbel auf. Dungeonborne: Das neu angekündigte Action-RPG transportiert das Extraction-Prinzip von Hunt oder Tarkov in die Fantasy-Welt eines Dungeon Crawlers, wo ihr als Team aus Krieger, Priester oder Magier nach Schätzen jagt. Neben Monstern lauern hier auch andere Abenteurer-Gruppen!

Das neu angekündigte Action-RPG transportiert das Extraction-Prinzip von Hunt oder Tarkov in die Fantasy-Welt eines Dungeon Crawlers, wo ihr als Team aus Krieger, Priester oder Magier nach Schätzen jagt. Neben Monstern lauern hier auch andere Abenteurer-Gruppen! Pacific Drive: Im wahrscheinlich ungewöhnlichsten Survivalspiel seit Jahren ist ein Auto euer treuester Begleiter, eure Festung und auch eure Waffe. Hier Treffen Looten und Tuning auf eine mysteriöse Sperrzone voller Anomalien.

Im wahrscheinlich ungewöhnlichsten Survivalspiel seit Jahren ist ein Auto euer treuester Begleiter, eure Festung und auch eure Waffe. Hier Treffen Looten und Tuning auf eine mysteriöse Sperrzone voller Anomalien. Stormgate: Mit ihrem Strategiespiel planen frühere Blizzard-Legenden einen Erben für Warcraft 3 auf den Weg zu bringen und durchbrachen Ende 2023 die Kickstarter-Schallmauer blitzschnell. Jetzt könnt ihr den 1v1-Modus und den Koop für drei Spieler gegen die KI testen.

Mit ihrem Strategiespiel planen frühere Blizzard-Legenden einen Erben für Warcraft 3 auf den Weg zu bringen und durchbrachen Ende 2023 die Kickstarter-Schallmauer blitzschnell. Jetzt könnt ihr den 1v1-Modus und den Koop für drei Spieler gegen die KI testen. Outcast – A New Beginning: Im März feiert eine echte Sci-Fi-Legende ihre Comeback. 20 Jahre später sollen Kämpfe und Open World modernsten Standards gerecht werden, ohne dabei das Feeling des Klassikers zu vernachlässigen.

Im März feiert eine echte Sci-Fi-Legende ihre Comeback. 20 Jahre später sollen Kämpfe und Open World modernsten Standards gerecht werden, ohne dabei das Feeling des Klassikers zu vernachlässigen. Homeworld 3: Eines der meistgewünschten Spiele auf Steam überhaupt überlässt euch die Kontrolle über eine komplexe Raumschiffflotte und will euer taktisches Geschick auf die Probe stellen – Weltraum-Festungen, Asteroiden, ballistische Physik und ein Deckungssystem inklusive.

Eines der meistgewünschten Spiele auf Steam überhaupt überlässt euch die Kontrolle über eine komplexe Raumschiffflotte und will euer taktisches Geschick auf die Probe stellen – Weltraum-Festungen, Asteroiden, ballistische Physik und ein Deckungssystem inklusive. Backpack Battles: Der außergewöhnliche Fantasy-Inventarmanager stand schon im November 2023 bei Streamer HandOfBlood hoch im Kurs und gewann seitdem nur an Aufmerksamkeit. Sammelwut, ein cleveres Kampfsystem und taktisches Crafting sollen motivieren.

Zu einigen Spielen haben wir bereits tiefere Einblicke bei GameStar Plus:

Jetzt interessiert uns aber natürlich noch eure Meinung: Habt ihr Bock darauf, neue Spiele vor Launch zu testen und falls ja, auf welche Demo habt ihr ein Auge geworfen?

Schreibt uns außerdem gern in die Kommentare, zu welchem Geheimtipp ihr gern eine Spielvorstellung auf GameStar.de lesen möchtet, wenn das Steam Next Fest gestartet ist!