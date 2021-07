Bei Steam & Epic sind jetzt 5 spannende Spiele kostenlos

Diese Woche gibt's ein Mysterium. Denn streng genommen sind sogar 6 Spiele am Wochenende kostenlos, doch eines davon ist ein Phantom: Eigentlich könnt ihr zum Wochenende via Steam das Snake-ähnliche Geschicklichkeitsspiel RunnerDot abstauben und für immer behalten, doch Steam wird das Spiel bald entfernen.

Offenbar hat der zuständige Entwickler die Assets von woanders geklaut. Via Steam-Suche lässt sich das Produkt schon nicht mehr finden - deshalb konzentrieren wir uns auf die übrigen fünf Gratisspiele bei Epic und in Steams Free Weekend.

Highlight der Woche: Marvel's Avengers

Genre: Action-Klopper | Release: 4. September 2020 | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S | GameStar-Wertung: 75

Ja, normalerweise taucht Marvel's Avengers in keiner Highlight- oder Bestenliste auf. Denn der Heldenklopper macht viele Fehler: eintönige Kämpfe, ein völlig deplatziertes Live-Service-Format, gleichförmige Missionen und, und, und. Könnt ihr alles in unserem GameStar-Test zu Marvel's Avengers nachlesen.

Aber das Free Weekend eignet sich ganz hervorragend, um das Beste am Spiel zu genießen: die Kampagne. Denn die Story von Marvel's Avengers ist echt gut. Ms. Marvels Aufstieg vom euphorischen Avengers-Fangirl hin zu einer eigenständigen Heldin, die opulente Inszenierung, die Darstellung der einzelnen Avengers-Mitglieder - hier macht das Spiel tatsächlich sehr viel richtig.

Und mit ein bisschen Tempo schafft ihr die ganze Kampagne an einem Wochenende durch, holt euch damit euren Marvel-Fix und bettet die Erfahrung zur Ruhe. Das Free Weekend ist bereits gestartet und endet am Montag, 2. August 2021, gegen 19 Uhr. Und falls ihr es danach behalten wollt: Aktuell ist das Spiel um 40 Prozent auf 24 Euro reduziert.

Hier geht's zum Steam-Angebot von Marvel's Avengers

Diese Steam-Spiele könnt ihr kostenlos spielen

Auf Steam gibt's neben Marvel's Avengers zwei weitere Spiele, die ihr übers Wochenende im Rahmen eines Free Weekend kostenlos ausprobieren könnt. Die Aktion endet überall am Montag um 19 Uhr.

Grounded: Obsidians Koop-Survival-Abenteuer schrumpft euch auf winzige Größe und lässt euch im Garten gegen gigantische Käfer ums Überleben kämpfen. Macht ziemlich viel Laune, sofern ihr keine Angst vor Spinnen habt.

Golf With Your Friends: Das neue Mario Golf gibt's ja leider nur für die Switch, aber Golf With Your Friends bietet eine ähnliche Erfahrung auch auf dem PC. Nur die Freunde müsst ihr selbst auftreiben.

Diese Epic-Spiele könnt ihr dauerhaft behalten

Wie jede Woche verschenkt der Epic Store zwei Spiele, die ihr dauerhaft behalten könnt. Um die Kandidaten zu ergattern, müsst ihr sie lediglich in den Einkaufskorb packen und für 0 Euro eurer Bibliothek hinzufügen.

Train Sim World 2: Ihr ärgert euch andauernd über die Deutsche Bahn? In dieser Simulation könnt ihr beweisen, dass ihr den Zugverkehr besser beherrscht.

Mothergunship: Es wahrscheinlich kaum einen anderen Ego-Shooter, der so viele Knarren an den Start bringt. Eine sehr launige Sci-Fi-Ballerbude.

Falls ihr mehr darüber wissen wollt, ob die Epic-Gratisspiele eure Zeit auch wert sind: Schaut mal in unseren Empfehlungsartikel zu Epics Gratisspielen rein.

Weitere kostenlose Spiele

Falls dieses Wochenende nichts für euch dabei ist, dann schaut gerne mal bei den Amazon-Prime-Spielen im August 2021 vorbei. Wer Prime abonniert, bekommt ihr beispielsweise Battlefield 5, Indiana Jones and the Fate of Atlantis und zig andere Adventure-Klassiker »geschenkt«. GOG pflegt außerdem den eigenen Bestand aus rund 30 dauerhaft kostenlosen GOG-Spielen.

Übrigens: Die kostenlose Alpha von Company of Heroes 3 endet Anfang August. Falls ihr also noch reinspielen wollt, dann ist jetzt die letzte Chance.

Und bis zum 31. Juli 2021 habt ihr auch noch die Chance, Gothic 2 in der Gold-Edition gratis abzustauben, sofern ihr zu unserer famosen GameStar-Plus-Community gehört. Habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund und genießt entweder das sonnige Draußen oder das kühle Drinnen.