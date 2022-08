Steam und GOG: 11 weitere spannende Spiele sind im Weekend Sale im Angebot

Eigentlich war die Woche schon spannend genug: Mit Cult of the Lamb, Farthest Frontier und Marvel's Spider-Man gab es gleich drei Spiele, die definitiv den Anspruch haben, in eurer Bibliothek einen Platz zu finden. Wem jedoch weder Spinnen noch Lamm und Aufbaustrategie zusagen, der findet vielleicht im Weekend Sale frischen Nachschub.

Bei Steam und GOG sind nämlich auch dieses Wochenende wieder zahlreiche Spiele reduziert. Wir haben für euch die unserer Meinung nach spannendsten Angebote rausgesucht und liefern euch den Überblick.

Apropos Wochenende: Noch könnt ihr euch im Epic Games Store ein kostenloses Spiel sichern. Mehr Infos zu Cook, Serve, Delicious 3 findet ihr hier:

Highlight zum Wochenende: Lego Star Wars - The Skywalker Saga

Genre: Action-Adventure | Entwickler: TT Games | Release: 05.04.2022 | Preis: 35 Euro (Steam, reduziert um 30 Prozent)

Zugegeben: 30 Prozent klingt jetzt nicht unbedingt nach einem riesigen Deal. Allerdings gibt es dennoch Gründe, die dafür sprechen, dass Lego Star Wars - The Skywalker Saga ein Highlight an diesem Wochenende ist. Zum einen ist das Action-Adventure gerade mal etwas über vier Monate alt, wodurch sich der nicht immens hohe Rabatt erklärt, und zum anderen ist es halt eben Star Wars.

Und vom Umfang her kann das neueste Lego Star Wars auf jeden Fall mit klassischen AAA-Titeln mithalten: Entwickler TT Games setzte alle neun großen Episoden der Star-Wars-Saga um. Natürlich wird dabei nicht jede Kleinigkeit nacherzählt, aber die wichtigsten Momente könnt ihr mit unzähligen Figuren klemmbausteinartig erleben. Dabei spielt natürlich der Humor der Lego-Reihe wie gehabt eine wichtige Rolle, denn ganz ohne Slapstick funktioniert es nicht.

Und spielerisch? Nun, da öffnet sich Lego Star Wars: The Skywalker Saga einigen modernen Errungenschaften, auch wenn letztendlich nicht alles klappt. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Test:

Steam-Sale für THQ Nordic

Doch nicht nur Lego ist reduziert, sondern auch gleich ganz viele Spiele von THQ Nordic. Anlässlich des Digital Showcase des Publishers inklusive zahlreicher Ankündigungen ist das sicherlich nicht allzu überraschend. Was sich innerhalb des Publisher-Sales wirklich lohnt, das verraten wir euch in unserem zusätzlichen Artikel:

Großer Sale bei GOG

Neben den üblichen Wochenend-Angeboten und dem THQ-Sale läuft derzeit bei GOG außerdem noch ein weiterer großer Sale, in dem gleich viele spannende Spiele reduziert sind. Welche Spiele wir dabei besonders empfehlen, erfahrt ihr in diesem Artikel:

Weitere spannende Angebote zum Wochenende

Neben unserem Highlight und dem GOG, sowie THQ-Nordic-Sale gibt es aber noch mehr Angebote auf den jeweiligen Plattformen. Hier ein paar ausgewählte Empfehlungen:

Medieval Dynasty: In diesem Mittelalter-Spiel werden gleich drei Genres miteinander kombiniert. Wenn ihr auf einen Mix aus Aufbaustrategie, Rollenspiel und Survival-Elementen sucht, seid ihr hier richtig. (21 Euro, um 30 Prozent bei Steam reduziert)

Die Sims 4: Nicht nur das Basisspiel der Lebenssimulation ist im Angebot, sondern auch unzählige Addons. Welche sich davon lohnen, klären wir für euch in einem separaten Artikel . (5 Euro, um 75 Prozent bei Steam reduziert)

Tiny Tina's Wonderlands: Spin-Off der Borderlands-Reihe, dass sich in Fantasy-Elementen verliert, aber noch immer jede Menge abgedrehten Humor bietet. (45 Euro, um 25 Prozent bei Steam reduziert)

Dragon's Dogma - Dark Arisen: Rollenspiel aus dem Hause Capcom, welches zweifellos zu den besten JRPGs für den PC gehört und euch gut 100 Stunden Zeit kostet. (5 Euro, um 84 Prozent bei Steam reduziert)

Biped: Koop-basiertes Action-Adventure, in dem ihr zusammen verschiedene Rätsel mithilfe der Physik lösen müsst. (6 Euro, um 55 Prozent bei Steam reduziert)

Batman - Arkham Collection : Auch wenn es der Name andeutet, enthält die Collection lediglich Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight samt DLCs. Arkham Origins bleibt außen vor. (9 Euro, um 85 Prozent bei Steam reduziert)

: Auch wenn es der Name andeutet, enthält die Collection lediglich Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight samt DLCs. Arkham Origins bleibt außen vor. (9 Euro, um 85 Prozent bei Steam reduziert) Endzone - A World Apart: Nach dem Untergang eines Großteils der Zivilisation ist es nun eure Aufgabe, neue Siedlungen aufzubauen und die übrigen Menschen vor verschiedenen Gefahren zu beschützen. (9 Euro, um 70 Prozent bei GOG reduziert)

Stronghold Crusader HD: Grafisch etwas hübschere Neuauflage des Burgen-Strategiespiels zu Zeiten der Kreuzzüge. (2 Euro, um 80 Prozent bei Steam reduziert)

Dysmantle: Survival-Spiel mit Rollenspielelementen aus der Iso-Perspektive, bei dem ihr nicht nur via Crafting neue Ausrüstungsgegenstände herstellt, sondern gleich ganze Außenposten errichten könnt. (11 Euro, um 45 Prozent bei Steam reduziert)

Dawn of Man: In diesem Aufbaustrategie-Spiel ist vor allem das Szenario einzigartig, denn es spielt in der Frühzeit der Menschheitsgeschichte, bei dem es vor allem um das Überleben eurer ersten Zivilisation geht. (13 Euro, um 40 Prozent bei GOG reduziert)

Angebote im Preisvergleich

Ob GOG Sale, THQ Nordic Angebote oder der Weekend Sale: Habt ihr in diesen Tagen ein neues Spiel erworben oder lassen euch die Rabattaktionen kalt? Schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare!