Kleines Koop-Spiel übertrumpft auf Steam plötzlich sogar Giganten, User sagen: »Es ist eben Peak«

Die Spielerzahlen von Peak kletterten innerhalb kürzester Zeit in schwindelerregende Höhe.

Jeden Tag erscheinen auf Steam dutzende neue Spiele, doch nur wenige werden in kürzester Zeit so beliebt wie das Koopspiel Peak. Schon wenige Tage nach dem Release am 16. Juni spielten über 100.000 Spielerinnen und Spieler den Titel gleichzeitig. Und die allermeisten von ihnen haben offenbar eine Menge Spaß: Denn die Bewertungen für Peak fallen zu 91 Prozent positiv aus.

Was ist Peak überhaupt?

In Peak verschlägt es euch nach einem Flugzeugabsturz auf eine einsame Insel. Eure einzige Chance auf Rettung besteht darin, einen riesigen Berg zu erklimmen. Doch das ist kein einfaches Unterfangen. Die besten Chancen habt ihr als Vierer-Gruppe; wer besonders mutig ist, kann aber auch alleine losziehen.

1:31 Das neue Koop-Kletterspiel Peak begeistert auf Steam Zehntausende

Auf eurem Weg zum Gipfel warten eine Menge tödliche Gefahren, von tiefen Schluchten, über riesige Dornengewächse, bis hin zu Lavafeldern. Zusätzlich kommen noch Survivalelemente ins Spiel: Ihr müsst nach Nahrungsmitteln suchen und könnt Verletzungen erleiden, die eure Überlebenschancen verringern. Damit euch nicht langweilig wird, verändert sich die Karte außerdem jeden Tag.

Bei eurem Aufstieg müsst ihr deshalb gut zusammenarbeiten, eure Route planen und euren Freunden helfen. Ihr findet außerdem hilfreiche Gegenstände wie Energy-Drinks oder Seile, die eure Reise erleichtern.

Was macht Peak spitze?

Peak ist längst nicht das einzige Spiel dieser Art auf Steam, doch sein Erfolg sticht hervor. Was begeistert Spielerinnen und Spieler also daran? Werfen wir einen Blick in die Bewertungen:

Nicht einmal 5 Euro und ehrlich gesagt bereits eine meiner liebsten Koop-Erinnerungen. Ich habe mit Chris, Joey und Phil gespielt. Phil hat es tatsächlich zum Gipfel geschafft, während die anderen nur drei nutzlose kleine Geister waren, die herumgeschwebt sind und geschrieben haben. Die Art, auf die deine Freunde fallen und ihr Schrei immer leiser wird? Es wird niemals nicht lustig sein. Wir haben die ganze Zeit gelacht. Haben uns gegenseitig geholfen, sind zusammen gescheitert [...] und haben trotzdem lange genug überlebt, um neue Biome zusehen. Soraphina

Ich liebe, dass es dich wirklich zwingt, im Team zusammenzuarbeiten und dass die Achievements als Cosmetics ins Spiel integriert sind. Es ist ein bisschen verbuggt, aber definitiv nicht unspielbar. Sehr spaßiges Spiel. ZerO

Nichts ist traumatischer, als deinen Freund von einem Berg stürzen zu sehen. 10 von 10 Spiel. teenywings

Man könnte sagen es ist spitze [im Original: peak] morcy!

Ein Großteil der Rezensionen ist sich einig: Peak ist ein wunderbares kleines Spiel für einen Abend mit Freunden, das für eine Menge skurriler Situationen und Lacher sorgt, und das für einen recht günstigen Preis. Die meisten Spielerinnen und Spieler empfehlen vor allem den Koop-Modus, aber immer wieder wird auch betont, dass man allein auch Spaß haben könne.

Viele Bewertungen sprechen auch Wünsche für die Zukunft des Spiels aus: Häufig hoffen sie auf neue Gegenstände, Mechaniken und Karten-Abschnitte. Also mehr von dem, was offenbar peak ist.