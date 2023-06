Bei Steam sind aktuell 14 Knaller-Spiele stark runtergesetzt

Bei den actionreichen Angeboten der Woche kommt ihr nicht zur Ruhe.

Durch den Publisher-Sale von Capcom kommen in dieser Woche besonders Freundinnen und Freunde hochkarätiger Actionspiele auf ihre Kosten. Aber auch Zombie-Fans können sich auf Top-Deals gefasst machen und das nicht nur wegen Resident Evil. Für eine ordentliche Portion bewaffneten Koop-Spaß wird natürlich auch gesorgt. Wir zeigen euch die besten und interessantesten Deals der Woche.

Highlight: Monster Hunter Rise

14:09 Bald auch für PC: Seht jetzt 14 Minuten Gameplay aus Monster Hunter Rise

Genre & Release: Action-RPG | 12. Januar 2022

Action-RPG | 12. Januar 2022 Rabatt & Preis: 50 Prozent reduziert | 20 statt 40 Euro

50 Prozent reduziert | 20 statt 40 Euro Angebot gilt bis zum: 20. Juni 2023

Hier geht's zum Angebot

2018 wurde mit Monster Hunter World das gesamte Franchise in eine neue Richtung gelenkt, die von Monster Hunter Rise nicht nur weiter verfolgt, sondern in vielen Punkten auch weiter gedacht wird. Dadurch ist das Spiel deutlich einsteigerfreundlicher als es die älteren Ableger waren.

In diesem Action-RPG begebt ihr euch, wie der Name bereits vermuten lässt, wahlweise allein oder mit euren Freunden auf die Jagd nach Monstern. Diese sind zuweilen nicht nur ziemlich riesig, sondern auch verdammt hartnäckig. Um auch gegen die stärksten von ihnen eine Chance zu haben, fertigt ihr ständig neue Waffen und Ausrüstungen an. Die wichtigsten Teile dafür bekommt ihr von besiegten Gegnern.

Aus den Gameplaymechaniken ergibt sich eine mitreißende und befriedigende Loot-Spirale, mit der ihr viele Stunden verbringen könnt. Neu in Monster Hunter Rise sind vor allem die hundeartigen Palamutes, auf denen ihr schnell wie der Wind von A nach B reisen könnt.

11:54 Monster Hunter Rise kommt endlich für PC! Alle Neuerungen & Verbesserungen

Nicht zu viel erwarten solltet ihr von der Geschichte. Da bei Monster Hunter Rise eher das Gameplay im Fokus steht, spielt diese eher eine untergeordnete Rolle. Auch die eher durchschnittliche Grafik könnte für manche Spielerinnen und Spieler ein Manko sein. Wer sich davon aber nicht stören lässt und gerne viel Zeit in ein gut poliertes Action-RPG stecken möchte, ist bestens bedient.

Weitere spannende Spiele im Sale

DayZ : Bei diesem Hardcore-Zombie-Survival-Spiel verliert ihr alles, wenn ihr sterbt. (um 40 Prozent reduziert auf 24 Euro)

: Bei diesem Hardcore-Zombie-Survival-Spiel verliert ihr alles, wenn ihr sterbt. (um 40 Prozent reduziert auf 24 Euro) Devil May Cry 5 : Ihr habt noch nie so stilvoll Dämonen weggemetzelt wie in diesem Hack-and-Slay-Meisterwerk. ( Tiefstpreis: um 67 Prozent reduziert auf 10 Euro)

: Ihr habt noch nie so stilvoll Dämonen weggemetzelt wie in diesem Hack-and-Slay-Meisterwerk. ( um 67 Prozent reduziert auf 10 Euro) Dragon’s Dogma: Dark Arisen : In der Fantasy-Welt dieses Action-RPGs bekommt ihr es mit riesigen Gegnern zu tun. ( Tiefstpreis: um 84 Prozent reduziert auf 5 Euro)

: In der Fantasy-Welt dieses Action-RPGs bekommt ihr es mit riesigen Gegnern zu tun. ( um 84 Prozent reduziert auf 5 Euro) Dying Light 2 Stay Human: Bei diesem Open-World-Zombie-Spiel mit Parkour-Elementen ist euer größter Feind kein wandelnder Untoter, sondern die Finsternis. (Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 30 Euro)

10:24 Dying Light 2-Testvideo - Viel Licht, viel Scha..., Moment mal!

Gunfire Reborn : Bei diesem Ego-Shooter-Roguelite schließt ihr euch mit euren Freunden zusammen und feuert euch durch bunte Level. Hier lest ihr mehr zum Spiel. ( Tiefstpreis: um 35 Prozent reduziert auf 11 Euro)

: Bei diesem Ego-Shooter-Roguelite schließt ihr euch mit euren Freunden zusammen und feuert euch durch bunte Level. Hier lest ihr mehr zum Spiel. ( um 35 Prozent reduziert auf 11 Euro) Killing Floor 2: Ihr schießt euch zusammen mit fünf Verbündeten durch Wellen von Feinden und abgefahrenen Bossgegnern. (Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 7 Euro)

0:34 Killing Floor 2 - Das Interstellar Insanity-Update bringt euch auf den Mond - Das Interstellar Insanity-Update bringt euch auf den Mond

Little Nightmares 2 : Ihr schlüpft in die Rolle eines kleinen Jungen und bewegt euch in diesem Adventure durch eine Welt voller alptraumhafter Gestalten. ( Tiefstpreis: um 67 Prozent reduziert auf 10 Euro)

: Ihr schlüpft in die Rolle eines kleinen Jungen und bewegt euch in diesem Adventure durch eine Welt voller alptraumhafter Gestalten. ( um 67 Prozent reduziert auf 10 Euro) No Man’s Sky : Der Phönix aus der Asche im Bereich der Weltraum- und Survival-Spiele in einer vollkommen prozedural generierten Spielwelt. (um 50 Prozent reduziert auf 29,50 Euro)

: Der Phönix aus der Asche im Bereich der Weltraum- und Survival-Spiele in einer vollkommen prozedural generierten Spielwelt. (um 50 Prozent reduziert auf 29,50 Euro) Orcs Must Die! 3: Der Name ist Programm! Bei diesem actionreichen Tower-Defense-Spiel müsst ihr auch als Held aufs Schlachtfeld ziehen. (Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 7 Euro)

1:27 Orcs Must Die! 3 - Ankündigungs-Trailer von der Gamescom

Resident Evil 3 : In diesem actionreichen Third-Person-Horrorspiel werdet ihr nahezu durchgehend von dem damals ultimativen Tyrant gejagt: Nemesis. ( Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro)

: In diesem actionreichen Third-Person-Horrorspiel werdet ihr nahezu durchgehend von dem damals ultimativen Tyrant gejagt: Nemesis. ( um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro) Tank Mechanic Simulator : Ihr renoviert und baut zahlreiche Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg. ( Tiefstpreis: um 71 Prozent reduziert auf 5 Euro)

: Ihr renoviert und baut zahlreiche Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg. ( um 71 Prozent reduziert auf 5 Euro) Tom Clany’s Rainbow Six: Siege: Der aktuell erfolgreichste, realistische Mehrspieler-Taktik-Shooter der Welt. (Tiefstpreis: um 60 Prozent reduziert auf 8 Euro)

1:16 Die neue Map in Rainbow Six Siege: Hier ist der erste Blick auf Nighthaven Labs

Uno: Wohl jede und jeder kennt das legendäre Kartenspiel Uno. Mit dieser Version könnt ihr es auch Online mit Freundinnen und Freunden, Feinden und bei Bedarf sogar Unbekannten spielen. (um 60 Prozent reduziert auf 4 Euro)

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich haben wir auch Angebote anderer Shops durchforstet. In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr die Preise bei unterschiedlichen Anbietern:

Ist für euch etwas beim Steam Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon gespielt? Welcher Deal war der größte Schnapper, den ihr in letzter Zeit gemacht habt? Welches ist euer liebstes Actionspiel? Und auf welche Titel, die in naher Zukunft kommen, freut ihr euch am meisten? Schreibt's in die Kommentare!