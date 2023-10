Bei Steam gibt es gerade 12 spannende Spiele besonders günstig

Bei Steam sind diese Woche unter anderem Battlefield 2042, Civilization 6 und Divinity: Orginal Sin 2 günstig zu haben.

Zur Mitte der Woche ballen sich wieder die Angebote bei Steam. Damit ihr im Sale-Dschungel den Überblick behaltet, haben wir euch die besten Rabatte rausgesucht. Ein paar der Spiele gibt es sogar zum historischen Tiefstpreis. Ob Strategie, Shooter, Survival oder Open World - auch diese Woche ist wieder für jeden Geschmack etwas dabei.

Highlight der Woche: Battlefield 2042

9:18 Battlefield 2042 - Mit Season 5 ist der Shooter endlich auf Kurs!

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: Dice | Release: 19. November 2021 | Preis & Rabatt: 10 Euro (um 84 Prozent reduziert)

EA und Dice haben sich zum Release mit Battlefield 2042 ziemlich in die Nesseln gesetzt. Mittlerweile ist der Multiplayer-Shooter aber wieder zurück in der Spur und die Community kämpft auf den riesigen Karten wieder um jeden Sektor.

Erst kürzlich machte EA das Spiel für ein Wochenende kostenlos zugänglich und auf Steam erreichen die Spielerzahlen fast das Niveau vom Release. An den letzten drei Tagen kletterten die Zahlen jeweils auf über 100.000 an. Trotz hoher Zahlen ist unser Battlefield-Experte Dimitry Halley noch immer in Sorge.

Passend zum wiedererstarkten Interesse an Battlefield 2042 gibt es das Spiel aktuell so günstig wie noch nie zuvor auf Steam. Wer also das kostenlose Wochenende genossen hat, bekommt jetzt ein besonders gutes Angebot.

Weitere Highlights

Skyrim Special Edition: Gibt es über dieses Rollenspiel etwas zu sagen, das ihr noch nicht wisst? Ja, denn auch die Special Edition gibt es gerade zum neuen Tiefstpreis auf Steam. (Um 80 Prozent auf 8 Euro reduziert bis zum 20. Oktober)

Gibt es über dieses Rollenspiel etwas zu sagen, das ihr noch nicht wisst? Ja, denn auch die Special Edition gibt es gerade zum neuen Tiefstpreis auf Steam. (Um 80 Prozent auf 8 Euro reduziert bis zum 20. Oktober) Sid Meier’s Civilization 6: Der sechste Teil der beliebten Globalstrategie-Reihe. Führt eine Zivilisation durch die Geschichte und hinterlasst durch Diplomatie, Wissenschaft, Kultur oder Krieg einen Fußabdruck in der Welt. (Um 90 Prozent auf 6 Euro reduziert bis zum 26. Oktober) Civilization 6 Anthology mit allen DLCs ist im selben Zeitraum um 88 Prozent auf 25 Euro reduziert

Der sechste Teil der beliebten Globalstrategie-Reihe. Führt eine Zivilisation durch die Geschichte und hinterlasst durch Diplomatie, Wissenschaft, Kultur oder Krieg einen Fußabdruck in der Welt. (Um 90 Prozent auf 6 Euro reduziert bis zum 26. Oktober) Divinity: Original Sin 2 - Divine Edition: Larian wusste schon vor Baldur's Gate 3, wie man gefeierte Rollenspiele entwickelte. Auch hier findet ihr rundenbasierte Kämpfe, einen vielfältigen Charaktereditor und eine riesige Spielwelt zum Erkunden. (Um 60 Prozent auf 18 Euro reduziert bis zum 23. Oktober)

6:15 Divinity: Original Sin 2 - Test-Video: Ein MUSS für Rollenspiel-Fans! - Test-Video: Ein MUSS für Rollenspiel-Fans!

Forever Skies: Ein Survival-Spiel in einer postapokalyptischen Open World. Statt einer Basis müsst ihr ein Luftschiff betreiben und ausbauen, mit dem ihr in den Ruinen der alten Welt nach Wasser, Nahrung und anderen Ressourcen sucht. Das Spiel befindet sich noch im Early Access. (Um 20 Prozent auf 23 Euro reduziert bis zum 30. Oktober).

Ein Survival-Spiel in einer postapokalyptischen Open World. Statt einer Basis müsst ihr ein Luftschiff betreiben und ausbauen, mit dem ihr in den Ruinen der alten Welt nach Wasser, Nahrung und anderen Ressourcen sucht. Das Spiel befindet sich noch im Early Access. (Um 20 Prozent auf 23 Euro reduziert bis zum 30. Oktober). Kingdom Two Crowns: Ein 2D-Mikrostrategiespiel im Pixel-Look. Als mittelalterlicher Monarch baut ihr euer Königreich auf, rekrutiert Soldaten, erforscht Technologien und beschützt euer Land vor bösartigen Kreaturen. (Um 75 Prozent auf 5 Euro reduziert bis zum 30. Oktober) Der Vorgänger Kingdom: New Lands ist im selben Zeitraum um 90 Prozent auf 2 Euro reduziert

Ein 2D-Mikrostrategiespiel im Pixel-Look. Als mittelalterlicher Monarch baut ihr euer Königreich auf, rekrutiert Soldaten, erforscht Technologien und beschützt euer Land vor bösartigen Kreaturen. (Um 75 Prozent auf 5 Euro reduziert bis zum 30. Oktober) Tom Clancy's The Division 2: Ubisofts MMO-Shooter schickt euch nach Washington, um dort als Eliteagent für Ordnung zu sorgen. Euren eigenen Charakter entwickelt ihr durch Looten und Leveln stets weiter. (Um 70 Prozent auf 9 Euro reduziert bis 23. Oktober)

Ubisofts MMO-Shooter schickt euch nach Washington, um dort als Eliteagent für Ordnung zu sorgen. Euren eigenen Charakter entwickelt ihr durch Looten und Leveln stets weiter. (Um 70 Prozent auf 9 Euro reduziert bis 23. Oktober) Ride 4: Realistische Rennsimulation, in der es mal nicht um Autos, sondern Motorräder geht. Auf hunderten lizenzierten Motorrädern könnt ihr euch in einer Singleplayer-Kampagne an die Spitze fahren oder online gegen andere Spieler antreten. (Tiefstpreis: Um 85 Prozent auf 6 Euro reduziert bis zum 23. Oktober)

Realistische Rennsimulation, in der es mal nicht um Autos, sondern Motorräder geht. Auf hunderten lizenzierten Motorrädern könnt ihr euch in einer Singleplayer-Kampagne an die Spitze fahren oder online gegen andere Spieler antreten. (Tiefstpreis: Um 85 Prozent auf 6 Euro reduziert bis zum 23. Oktober) Viewfinder: Ein Rätselspiel aus der Ego-Perspektive, bei dem ihr mit einer Sofortbildkamera die Spielwelt verändern könnt. Ein entspanntes Puzzlespiel, das mit eurer Wahrnehmung spielt. (Um 20 Prozent auf 20 Euro reduziert bis zum 30. Oktober)

4:15 Viewfinder hat uns den Kopf verdreht und das Video wird mit euch das Gleiche tun

Green Hell: In diesem Survival-Spiel müsst ihr in einer Open World, angelehnt an den Amazonas-Dschungel, überleben. Neben Crafting und Basenbau geht es auch um die Story, die sich mit den psychischen Folgen des Überlebenskampfes befasst. (Um 40 Prozent auf 13 Euro reduziert bis zum 23. Oktober)

In diesem Survival-Spiel müsst ihr in einer Open World, angelehnt an den Amazonas-Dschungel, überleben. Neben Crafting und Basenbau geht es auch um die Story, die sich mit den psychischen Folgen des Überlebenskampfes befasst. (Um 40 Prozent auf 13 Euro reduziert bis zum 23. Oktober) TerraTech: Ein Sandboxspiel, das ein bisschen wie Lego Technik mit Waffen ist. Ihr baut aus Blöcken Fahrzeuge aller Art und könnt dabei eurer Kreativität freien Lauf lassen. Mit euren Kreationen durchkämmt ihr Planeten auf der Suche nach Ressourcen, um diese mit großen Produktionsanlagen zu verarbeiten. Konkurrenten werden mit euren Waffen bekämpft. (Tiefstpreis: Um 70 Prozent auf 8 Euro reduziert bis zum 27. Oktober)

Ein Sandboxspiel, das ein bisschen wie Lego Technik mit Waffen ist. Ihr baut aus Blöcken Fahrzeuge aller Art und könnt dabei eurer Kreativität freien Lauf lassen. Mit euren Kreationen durchkämmt ihr Planeten auf der Suche nach Ressourcen, um diese mit großen Produktionsanlagen zu verarbeiten. Konkurrenten werden mit euren Waffen bekämpft. (Tiefstpreis: Um 70 Prozent auf 8 Euro reduziert bis zum 27. Oktober) Diablo 4: Seit dem 17. Oktober bekommt ihr Blizzards bekanntes Action-Rollenspiel auch auf Steam. Wählt eine Klasse und pflügt mit Bogen, Akt und Magie durch die Monsterhorden. Bezwingt Dungeons und mächtige Bosse und spielt die neuen saisonalen Inhalte. (Tiefstpreis: Um 25 Prozent auf 53 Euro reduziert bis zum 24. Oktober)

Alle Angebote im Überblick

Seid ihr diese Woche bei Steams Midweek Madness fündig geworden? Welches war das letzte Steam-Spiel, dass ihr euch im Sale gekauft habt? Gibt es ein Spiel, bei dem ihr nur auf ein gutes Angebot wartet, um endlich zuschlagen zu können? Oder gehört ihr so gar nicht zu den Schnäppchenjägern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.