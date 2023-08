Auf Steam sind gerade 12 Top-Spiele sehr stark reduziert

In dieser Woche könnt ihr euer bösartiges Selbst herauslassen.

In dieser Woche sind viele starke Rollenspiele und Simulationen reduziert. Ihr euch nicht nur so richtig fallen lassen, sondern auch euren moralischen Kompass einfach mal zur Seite legen. Leichenteile zubereiten und als Gulasch verkaufen, Geiseln nehmen oder ein Gangster-Imperium aufbauen? Ja, immer doch! Das und noch mehr findet ihr im laufenden Steam Sale.

Highlight: Cyberpunk 2077

12:37 Cyberpunk 2077 - 1.000 kleine Änderungen - eine große Wirkung! - 1.000 kleine Änderungen - eine große Wirkung!

Genre & Release: Rollenspiel | 10. Dezember 2020

Rollenspiel | 10. Dezember 2020 Rabatt & Preis: 50 Prozent reduziert | 30 statt 60 Euro

50 Prozent reduziert | 30 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 21. August 2023

21. August 2023 Hier geht's zum Angebot

Inzwischen hat sich das Rollenspiel-Meisterwerk der Witcher-Macher von dem katastrophalen Release 2020 erholt. Spätestens seit Version 1.5 bietet es eine der besten Open-World- und Rollenspiel-Erfahrungen aller Zeiten. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem ausführlichen Nachtest.

Im umfangreichen Charakter-Editor von Cyberpunk 2077 erstellt ihr eure Spielfigur und werdet auf die gefährliche Metropole Night City losgelassen. Dort trefft ihr auf von Macht, Glamour und Körpermodifikationen besessene Einwohner, wie den von Keanu Reeves verkörperten Johnny Silverhand.

12:41 Cyberpunk 2077 wird endlich das Spiel, das es immer sein sollte!

Durch die fortschrittliche KI fühlt sich die Stadt trotz einiger technischer Probleme unglaublich lebendig und natürlich an. Durch die vielen interessanten Nebenbeschäftigungen kann es schnell passieren, dass ihr die Hauptgeschichte aus den Augen verliert. Es gibt jedoch auch wichtige Kritikpunkte: Neben einigen Bugs ist das unbefriedigende Gunplay zu nennen. Wer einen Shooter erwartet, wird also enttäuscht. Dafür sind die zahlreichen Wortgefechte umso besser.

Weitere spannende Spiele im Sale

Blasphemous: Eine Mischung aus Metroidvania und Soulslike. Es ist gnadenlos, brutal und so abartig, wie ein 2D-Spiel im Pixel-Look sein kann. (Tiefstpreis: um 76 Prozent reduziert auf 6 Euro)

2:00 Launch-Trailer zu Blasphemous zeigt das knüppelharte 2D-Souls

City of Gangsters: Bei diesem Management-Spiel baut ihr aus dem Nichts ein kriminelles Netzwerk auf. ( Tiefstpreis: um 76 Prozent reduziert auf 7 Euro)

Bei diesem Management-Spiel baut ihr aus dem Nichts ein kriminelles Netzwerk auf. ( um 76 Prozent reduziert auf 7 Euro) Dead Cells : Eine Mischung aus Roguelite und Metroidvania, bei der ihr euch durch Verliese, Kanalisationen, Uhrentürme und vieles mehr kämpft, um Seelen zu sammeln und immer stärker zu werden. (um 40 Prozent reduziert auf 15 Euro)

: Eine Mischung aus Roguelite und Metroidvania, bei der ihr euch durch Verliese, Kanalisationen, Uhrentürme und vieles mehr kämpft, um Seelen zu sammeln und immer stärker zu werden. (um 40 Prozent reduziert auf 15 Euro) Digimon World: Next Order : Bei diesem Monster-Sammel-RPG im Digimon-Universum wurde die Welt von Maschinenwesen überrannt. ( Tiefstpreis: um 35 Prozent reduziert auf 32,50 Euro)

: Bei diesem Monster-Sammel-RPG im Digimon-Universum wurde die Welt von Maschinenwesen überrannt. ( um 35 Prozent reduziert auf 32,50 Euro) Evil West: Ein klassischer, gradliniger Third-Person-Shooter im Wilden Westen, bei dem ihr tausende Vampire und andere Kreaturen niedermäht. Nicht mehr und nicht weniger. (Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 25 Euro)

12:28 Evil West - Das Actionspiel pfeift auf moderne Gaming-Sünden

Graveyard Keeper : Ihr seid Fans von Stardew Valley, moralisch flexibel und wolltet schon immer euren eigenen kleinen Friedhof leiten? Hier ist eure Chance! ( Tiefstpreis: um 80 Prozent reduziert auf 4 Euro)

: Ihr seid Fans von Stardew Valley, moralisch flexibel und wolltet schon immer euren eigenen kleinen Friedhof leiten? Hier ist eure Chance! ( um 80 Prozent reduziert auf 4 Euro) Monopoly Plus : Ihr kennt Monopoly. Jetzt könnt ihr es auch online spielen. Hinweis : Viele Käuferinnen und Käufer berichten von Abstürzen. ( Tiefstpreis: um 60 Prozent reduziert auf 6 Euro)

: Ihr kennt Monopoly. Jetzt könnt ihr es auch online spielen. : Viele Käuferinnen und Käufer berichten von Abstürzen. ( um 60 Prozent reduziert auf 6 Euro) Payday 2 : Bevor im September der dritte Teil erscheint, habt ihr jetzt nochmal die Chance, für den Preis einer Tüte Gummibärchen das perfekte Verbrechen zu begehen. ( Tiefstpreis: um 90 Prozent reduziert auf 1 Euro)

: Bevor im September der dritte Teil erscheint, habt ihr jetzt nochmal die Chance, für den Preis einer Tüte Gummibärchen das perfekte Verbrechen zu begehen. ( um 90 Prozent reduziert auf 1 Euro) Shadow Tactics: Blades of the Shogun: Ein strategisches Ninja-Schleichspiel im Japan des 17. Jahrhunderts. Die neueste Erweiterung Aiko's Choice ist ebenfalls stark reduziert. (Tiefstpreis: um 90 Prozent reduziert auf 4 Euro)

6:22 Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Taktieren wie früher

Shenmue 3 : Bei diesem Abenteuer-Spiel, das als geistiger Vorgänger der Yakuza-Reihe gesehen werden kann, schlüpft ihr in die Rolle eines japanischen Teenagers, der um jeden Preis den Tod seines Vaters rächen will. ( Tiefstpreis: um 85 Prozent reduziert auf 4,50 Euro)

: Bei diesem Abenteuer-Spiel, das als geistiger Vorgänger der Yakuza-Reihe gesehen werden kann, schlüpft ihr in die Rolle eines japanischen Teenagers, der um jeden Preis den Tod seines Vaters rächen will. ( um 85 Prozent reduziert auf 4,50 Euro) Ultimate Fishing Simulator: 2,99 Euro 85 Prozent! Spielt das Wetter nicht mit? Ist euch die Ausrüstung zu teuer? Tun euch die Fische leid? Dann ist dieser Angel-Simulator eure Chance, doch noch euer Hobby auszuleben.

Für euch war noch nicht das richtige dabei? Hier findet ihr weitere interessante Spiele:

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich haben wir auch Angebote anderer Shops durchforstet. In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr die Preise bei unterschiedlichen Anbietern:

Ist für euch etwas beim Steam Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon gespielt? Welcher Deal war der größte Schnapper, den ihr in letzter Zeit gemacht habt? Und auf welche Titel, die in naher Zukunft kommen, freut ihr euch am meisten? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!