Im Steam Sale sind gerade 14 tolle Spiele besonders günstig

Es ist wieder mal Steam-Sale-Tag (früher nannten wir ihn Mittwoch). Und diese Woche gibt es ein besonders vielfältiges Angebot an stark reduzierten Spielen, von Koop-Spaß über Aufbauperlen bis zu spaßigen Action-Krachern. Bestimmt ist in unseren 14 Empfehlungen auch was für euch dabei. Viel Spaß beim Stöbern!

Highlight der Woche: Tiny Tina's Wonderlands

Genre & Release: Shooter | 23. Juni 2022

Shooter | 23. Juni 2022 Rabatt & Preis: 40 Prozent reduziert | 36 statt 60 Euro

40 Prozent reduziert | 36 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 14. November 2022

14. November 2022 Hier geht's zum Angebot

2:05 Tiny Tina's Wonderlands - Launchtrailer zum Borderlands-Spinoff mit Tina

Tiny Tina’s Wonderlands ist was für die Borderlands-Fans und/oder D&D-Freunde unter euch. Hier erlebt ihr eine virtuelle Pen&Paper-Kampagne, die von einem ziemlich verrückten Explosionsfanatiker geleitet wird. Eine filmreife Story dürft ihr nicht erwarten, dafür aber jede Menge schriller Charaktere, überraschende Wendungen und viel schwarzen Humor.

Besonders spaßig spielt sich Wonderlands im Koop, bei dem praktischerweise alle Gegner mit eurem eigenen Spielerlevel skalieren - auch Charaktere auf niedrigem Level können mitmischen. Ihr dürft außerdem sämtliche Klassen wild miteinander kombinieren, denn Tina lässt sich von Regelbüchern nur selten einschränken.

Es gibt durchaus auch einige berechtige Kritikpunkte am Spiel - zum Beispiel für dumme Ggner-KI und umständliche Loot-Verwaltung. Für 36 Euro könnt ihr im Sale aber getrost zuschlagen und bekommt dafür rund 30 Stunden knallige Unterhaltung. Von den nicht reduzierten DLCs lasst ihr lieber die Finger, die lohnen sich für je 10 Euro kaum.

41 24 Mehr zum Thema Tiny Tina's Wonderlands im Test: Rettungswurf für Borderlands

Weitere spannende Angebote der Woche

Wir haben noch viele weitere Rabatt-Empfehlungen aus allen Genres für euch parat.

Dead Cells : Dieses RogueVania ist schwer zu meistern, bietet mit seinen dynamischen Kämpfen aber einen unglaublich suchterregenden Flow. Redaktionsleiter Dimi schwört auf das Teil. Die DLCs sind übrigens auch aktuell im Angebot. (40 Prozent reduziert bis 14. November)

: Dieses RogueVania ist schwer zu meistern, bietet mit seinen dynamischen Kämpfen aber einen unglaublich suchterregenden Flow. Redaktionsleiter Dimi schwört auf das Teil. Die DLCs sind übrigens auch aktuell im Angebot. (40 Prozent reduziert bis 14. November) Slay the Spire : Singleplayer-Kartenspiel und Roguelike in einem. Begeistert auch viele, die sonst nichts mit den Genres anfangen können. Eins der bestbewerteten Spiele bei Steam! (66 Prozent reduziert bis 14. November)

: Singleplayer-Kartenspiel und Roguelike in einem. Begeistert auch viele, die sonst nichts mit den Genres anfangen können. Eins der bestbewerteten Spiele bei Steam! (66 Prozent reduziert bis 14. November) Warhammer Vermintide 2: War letzte Woche kostenlos bei Steam zu haben, aber falls ihr den Rabatt verpasst habt, ist der Koop-Hit im Moment nochmal stark reduziert. (80 Prozent reduziert bis 21. November)

6:55 Warhammer: Vermintide 2 - Test-Video: Im Koop gegen das Chaos

Tekken 7 : Schlagkräftiges und grafisch beeindruckendes Beat’em’Up, in dem ihr auch Charaktere aus The Walking Dead und Co. steuern dürft. (85 Prozent reduziert bis 14. November)

: Schlagkräftiges und grafisch beeindruckendes Beat’em’Up, in dem ihr auch Charaktere aus The Walking Dead und Co. steuern dürft. (85 Prozent reduziert bis 14. November) Bugsnax : Du bist, was du isst - die Leckereien, die man hier knabbert, werden zu eigenen Körperteilen mit speziellen Fähigkeiten. Außerdem fangt ihr Kreaturen wie in Pokemon. Sehr ungewöhnliches Action-Adventure. (60 Prozent reduziert bis 15. November)

: Du bist, was du isst - die Leckereien, die man hier knabbert, werden zu eigenen Körperteilen mit speziellen Fähigkeiten. Außerdem fangt ihr Kreaturen wie in Pokemon. Sehr ungewöhnliches Action-Adventure. (60 Prozent reduziert bis 15. November) For the King: Mittelalter-Rollenspiel mit viel Strategie-Einfluss. Allein oder im Koop bestreitet ihr rundenbasierte Kämpfe, erkundet die zufallsgenerierte Hexfeld-Welt und bringt die Ordnung zurück. (70 Prozent reduziert bis 14. November)

1:00 For The King - Release-Termin und Gameplay des Taktik-Rollenspiels im Trailer

Metal: Hellsinger : Ihr habt Metal statt Blut in den Adern? Auf Festivals schlaft ihr nur gut, wenn der Bass eure Luftmatratze vibrieren lässt? Dann ist dieser Rhythmus-Shooter genau euer Ding. (20 Prozent reduziert bis 14. November)

: Ihr habt Metal statt Blut in den Adern? Auf Festivals schlaft ihr nur gut, wenn der Bass eure Luftmatratze vibrieren lässt? Dann ist dieser Rhythmus-Shooter genau euer Ding. (20 Prozent reduziert bis 14. November) Destroyer: The U-Boat Hunter : Seeschlachten-Simulation, die schon im Early Access viel für Genre-Fans bietet. (25 Prozent reduziert bis 22. November)

: Seeschlachten-Simulation, die schon im Early Access viel für Genre-Fans bietet. (25 Prozent reduziert bis 22. November) Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning: Neuauflage des Fantasy-Rollenspiels, das immer in der zweiten Reihe spielt. Dabei steckt richtig viel Story und coole Waffen drin. (67 Prozent reduziert bis 14. November)

82 25 Mehr zum Thema Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning im Test: Jetzt spielt es endlich!

Sherlock Holmes: Chapter One : Der schlaueste Detektiv der Welt ist hier noch jung und arrogant - okay, letzteres behält er natürlich bei. Knackige Rätsel und eine persönliche Story. (55 Prozent reduziert bis 21. November)

: Der schlaueste Detektiv der Welt ist hier noch jung und arrogant - okay, letzteres behält er natürlich bei. Knackige Rätsel und eine persönliche Story. (55 Prozent reduziert bis 21. November) Katana Zero : Lust auf Cyberpunk und Sidestroller-Action? Hier schnetzelt ihr euch durch flüssige Pixelkämpfe. (40 Prozent reduziert bis 14. November)

: Lust auf Cyberpunk und Sidestroller-Action? Hier schnetzelt ihr euch durch flüssige Pixelkämpfe. (40 Prozent reduziert bis 14. November) Beacon Pines: Cozy Games sind gerade sehr beliebt und hier bekommt ihr ein tolles Beispiel, mit viel Erkundung und hübscher Grafik. Geheimtipp von Mary. (20 Prozent reduziert bis 14. November).

Cozy Games sind gerade sehr beliebt und hier bekommt ihr ein tolles Beispiel, mit viel Erkundung und hübscher Grafik. Geheimtipp von Mary. (20 Prozent reduziert bis 14. November). A Juggler’s Tale: Plattformer, in dem ihr eine Marionette an Fäden steuert, die nach Freiheit sucht. (40 Prozent reduziert bis 22. November)

Auch bei GOG großer Sale

Nicht nur bei Steam, auch bei GOG sind gerade hunderte cooler Spiel reduziert, alle ohne DRM-Kopierschutz. Die besten Angebote haben wir hier für euch gesammelt:

1 5 GOG-Sale Gerade sind hunderte Spiele reduziert

Die Preise im Vergleich

Natürlich darf unsere ruhmreiche Preistabelle in keiner Midweek-Übersicht fehlen. Hier seht ihr, welches Spiel aktuell wo wie viel kostet. Die Links führen euch direkt zum jeweiligen Shop.

Ist diese Woche für euch was bei der Midweek Madness dabei? Oder schlagt ihr diesmal vielleicht lieber bei den neuen PC-Releases der Woche zu, statt auf Rabatte zu lauern?