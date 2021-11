Im Steam Sale sind gerade 9 spannende Spiele stark reduziert

Zum Mittwoch gibt’s bei Steam natürlich wieder die Midweek Madness - ihr kennt das Spiel, aber (noch) nicht die Spiele, auf die es mal wieder dicke Angebote gibt. Und wie gewohnt picken wir euch jede Woche ein paar besonders spannende Highlights heraus und verraten euch im Preisvergleich, wie viel die bei anderen Anbietern kosten.

Genug Vorgeplänkel, kommen wir zur Sache!

Highlight der Woche: Red Dead Redemption 2

Genre & Release: Action | 26. Oktober 2018 (PS4, Xbox One), 5. November 2019 (PC)

Action | 26. Oktober 2018 (PS4, Xbox One), 5. November 2019 (PC) Rabatt & Preis: 33 Prozent auf Standard-Edition, 44 Prozent auf Ultimate Edition | 40 statt 60 beziehungsweise 54 statt 90 Euro

33 Prozent auf Standard-Edition, 44 Prozent auf Ultimate Edition | 40 statt 60 beziehungsweise 54 statt 90 Euro Angebot gilt bis zum: 18. November 2021

18. November 2021 Hier geht’s zum Angebot

Ihr hattet eigentlich Lust auf ein paar gute, alte Rockstar-Spielwelten, aber wurdet von der GTA: The Trilogy - The Definitive Edition enttäuscht? Das in eurem Herzen klaffende Loch könnt ihr möglicherweise dadurch stopfen, indem ihr Geld ausgebt - und zwar für Red Dead Redemption 2.

Das Wild-West-Abenteuer um Outlaw Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang ist nämlich aktuell bei Steam um 33 Prozent reduziert, auf die Ultimate Edition gibt es sogar 40 Prozent Rabatt. Und wir sagen es, wie es ist: Red Dead Redemption 2 ist ein absolutes Meisterwerk - wie ihr natürlich in unserem umfangreichen Test nachlesen könnt.

Habt ihr euch noch nicht in der wunderschönen offenen Spielwelt verloren, die kinoreife Geschichte nachgespielt oder mit Arthur einen der am besten geschriebenen Videospielcharaktere der letzten Jahre kennengelernt, wird es höchste Eisenbahn. Red Dead Redemption wird euch außerdem allemal zig Stunden an der Stange halten, auch wenn ihr euch erstmal nur auf die Hauptstory konzentriert.

Und dann wären da ja noch das Angeln, Jagen, die Nebenquests und Schatzsuchen, die Easter Eggs und Collectible-Jagd und und und …

Die spannendsten Steam-Angebote der Woche

Natürlich sind bei Steam aktuell noch viele weitere Spiele im Preis reduziert. Welche Angebote wir noch für nennenswert halten, könnt ihr der folgenden Liste entnehmen:

Kingdom Come: Deliverance: Mittelalter-Rollenspiel mit hohem Realismus-Anspruch, welches euch über viele, viele Stunden hinweg unterhalten wird. (66 Prozent reduziert, bis zum 22. November)

Mafia: Definitive Edition: Gelungene Neuauflage eines echten Open-World-Klassikers, die zeigt, wie gut Remakes ausfallen können. (50 Prozent reduziert, bis zum 22. November)

Arma 3: Knallharter Shooter, den ihr solo, im Koop oder im Multiplayer bestreiten könnt. Bringt aber genug Frustresistenz mit, denn Arma 3 wird euch so einiges abverlangen. (75 Prozent reduziert, bis zum 24. November)

Euro Truck Simulator 2: Einer der besten LKW-Simulatoren der letzten Jahre, der zwar schon einige Kilometer auf dem Buckel hat, aber sich eigentlich erst 2021 zu einem kleinen Meisterwerk seines Genres mauserte. (75 Prozent reduziert, bis zum 22. November)

Beyond: Two Souls: Kinoreif und emotional inszenierte Spielerfahrung, die auf die Star-Power von Willem Dafoe und Elliot Page setzt. In spielerischer Hinsicht zwar durchwachsen, dafür liegen die Stärken von Beyond: Two Souls ganz woanders. (50 Prozent reduziert, bis zum 22. November)

Splinter Cell: Conviction (Deluxe Edition): Mittlerweile über zehn Jahre alter Schleich-Klassiker, der aber auch heute noch eine gute Figur macht. Conviction bietet eine spannende Singleplayer-Kampagne, aber auch unterhaltsame Multiplayer-Modi. (75 Prozent, bis zum 22. November)

Magicka 2: Schwarzhumorig, kurzweilig und herrlich selbstironisch ist Magicka 2 ein kleines Highlight im Action-Rollenspiel-Genre. Vor allem im Koop mit Freunden ein Fest, auch wenn es technisch nicht immer ganz sauber läuft. (75 Prozent, bis zum 22. November)

Bridge Constructor Portal: Kleine Tüftel- und Rätsel-Perle, die die Stärken zwei verschiedener Spiele-Franchises miteinander vereint. (88 Prozent, bis zum 17. November)

45 23 Mehr zum Thema Der Euro Truck Simulator 2 ist 2021 fantastisch

Spiele-Sale bei GOG

Beim Spieleshop GOG gibt’s gerade übrigens auch einen Sale. Dort findet ihr zum aktuellen Zeitpunkt Titel von Entwicklern und Publishern wie Toge Productions oder Kalypso reduziert. Für GameStar-Leser sicherlich spannende: Die Rabatte auf Spielereihen wie Tropico, Anstoss oder Railway Empire. Schaut am besten einfach selbst rein.

Preisvergleich auf einen Blick

In der folgenden Tabelle findet ihr unsere Sale-Highlights im direkten Preisvergleich mit GOG, dem Humble Store und Gamesplanet.

Steam GOG Humble Gamesplanet Red Dead Redemption 2 40,19€ - 59,99€ 56,99€ Kingdom Come: Deliverance 10,19€ 10,19€ 29,99€ 14,99€ Mafia: Definitive Edition 19,99€ - 39,99€ 35,99€ Arma 3 6,99€ - - - Euro Truck Simulator 2 4,99€ - 19,99€ - Beyond: Two Souls 9,95€ - 19,90€ 17,91€ Splinter Cell: Conviction 3,74€ - - - Magicka 2 3,74€ - 14,99€ 13,49€ Bridge Constructor Portal 1,19€ 1,19€ 2,99€ -

Wo werdet ihr bei der aktuellen Midweek Madness zuschlagen? Welches Angebot fehlt eurer Meinung nach in den Highlights? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wir freuen uns über jede eurer Empfehlungen.