Steam enthüllt die bestverkauften Spiele 2023 und darunter sind einige Überraschungen

Zeit für Feuerwerk - auch bei Steam. Wer hatte wohl die meisten Spieler?

Ein weiteres Gaming-Jahr ist um. Und ihr habt bereits ohne es zu wissen abgestimmt, welche Spiele ganz oben auf dem Treppchen gelandet sind - zumindest in dieser Auswertung bei Steam. Denn Valve hat eine über mehrere Kategorien reichende Auflistung veröffentlicht, welche Titel besonders viel an Geld umgesetzt oder Spieler angelockt haben.

Wir greifen für euch einige exemplarisch heraus und finden dabei ein paar Überraschungen.

Hinweis: Valve weist keine exakten Umsätze aus, sortiert aber die Spiele und ordnet sie in folgende Gruppen ein: Platin: 1. – 12

Gold: 13. – 24

Silber: 25. – 50

Bronze: 51. – 100 Als zeitliche Grundlage dieser Listen dient der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 15. Dezember 2023.

Die Besten auf Steam des Jahres 2023 nach Zahlen

Topseller

Dies sind die meistverkauften Spiele auf Steam nach Umsatz. In den oberen Gruppen überrascht wenig, dort finden sich vor allem bekannte Größen. Aber unter Silber zeigen sich einige Titel aus vergangenen Jahren, zum Beispiel Sea of Thieves. Hier wird eindeutig der fortwährende Support für den Titel belohnt.

Gleiches gilt für No Mans Sky, das sich unter Bronze platzieren kann. Und ein Dauerbrenner wie Anno 1800 schafft es auch 2023 unter die Top 100 nach Umsatz.

Neuheiten

Dies sind die meistverkauften Veröffentlichungen von 2023 - gemessen am Umsatz aus den ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung.

Hier fällt Payday 3 besonders auf, da es ja einen wahrhaft schlechten Start hatte - verkauft hat es sich allerdings sehr gut. Mit Armored Core 6 ist es From Software sichtlich gelungen, die vergrößerte Fanbasis durch Elden Ring zu nutzen. Ansonsten finden sich hier im weiteren erwartbare Kandidaten wie Dave the Diver, Dredge oder The Finals. Vielleicht etwas überraschend: Diablo 4 schafft es trotz des verspäteten Launches und reichlich begleitender Kritik noch locker in die Liste.

Meistgespielt

Zu den meistgespielten Titeln des Jahres 2023 zählen alle Spiele, die zu Spitzenzeiten mehr als 40.000 Spieler verzeichnen konnten. Kurzfristige Höchstzahlen aufgrund von beispielsweise Verlosungen oder kostenlosen Wochenenden wurden ausgenommen.

Weit oben finden sich Giganten wie Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy oder Counter Strike 2. Auch Cyberpunk 2077 hat dank Megapatches und einem Top-Addon 2023 wieder zahlreiche Spieler angelockt.

Frisch aus dem Early Access

Spiele, die den Early Access 2023 verlassen haben, werden anhand ihres Bruttoumsatzes während der Early-Access-Phase und nach der Vollveröffentlichung gemessen.

Wartales gehört hier zu den eindeutigen Gewinnern. Aber auch der Online-Koop-Horror-Titel Demonologist vermochte 2023 seine Stärken auszuspielen. Mit Everspace 2 schafft es auch ein Weltraum-Actionspiel gekonnt durch und aus dem Early-Access.

Steam Deck

Diese Liste enthält die meistgespielten Spiele auf dem Steam Deck, gemessen an der täglichen Anzahl aktiver Spieler im Jahr 2023. Dies umfasst Spiele mit dem Deck-Verified-Status Verifiziert und Spielbar .

Generell fällt hier auf, dass mitnichten nur grafisch eher simple Spiele auf Valves mobiler Plattform gestartet werden - ganz im Gegenteil. Dort finden sich optische Schwergewichte, doch die Spielerschaft scheint sehr gewillt zu sein, auf die bestmögliche Darstellung zu verzichten, damit sie ihre Lieblinge stets dabei haben können.

Controllerunterstützung

Diese Liste enthält alle Spiele, die 2023 die meisten Spielsitzungen mit einem Controller verzeichnet haben. Dabei werden insbesondere die Spiele mit der höchsten Anzahl einzigartiger Spieler berücksichtigt, unabhängig vom Controller-Typ.

Abseits der erwarteten Top-Spiele wie das neue Armored Core oder immer noch Elden Ring fällt beispielsweise auch auf, dass viele Spieler, den Controller-Support bei Baldur’s Gate 3 gerne nutzen.

Die besten VR-Spiele

Dies sind die Top-VR-exklusiven-Spiele, basierend auf den Einnahmen im Jahr 2023.

Wenig VR-affine Spieler sehen hier wahrscheinlich den ein oder anderen Titel zum allerersten Mal. Denn abseits von Half-Life: Alyx, das eine Spitzenposition einnimmt, haben es kaum hier vertretende Top-Beispiele für ihr Spezialgenres zu großer Bekanntheit gebracht. Ausgenommen hiervon ist natürlich - wie sollte es auch sonst sein - Skyrim VR.

Wir warten mal alle gemeinsam auf den ersten bemannten Rover auf dem Mars im Jahre 2035, der als High-Tech-Skyrim-Plattform dient.

Klickt euch doch am besten selber mal durch Valves Listen und schaut, ob euch irgendwas besonders auffällt. Ihr könnt derzeit übrigens ebenfalls noch bis 2. Januar über die Kandidaten bei den Steam-Awards abstimmen.

Und? Was meint ihr? Überraschen euch einige der Top-Platzierungen? Wenn ja, welche Titel hättet ihr in der einen oder anderen Liste nicht vermutet zu sehen? Vermisst ihr eventuell eher sogar einen für euch das Jahr 2023 prägenden Vertreter eines Genres? Oder fällt im Endeffekt alles genauso aus, wie ihr es euch gedacht habt? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!