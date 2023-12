Großer Steam Winter Sale startet heute! Alle Infos zu Angeboten, Startzeit und Co.

Baldur's Gate 3 ist zum ersten Mal seit Release im Sale.

Wir sind genauso überrascht wie die Deutsche Bahn: Auch 2023 steht wieder ein Winter vor der Tür und weht uns mit eisigem Odem rein in die warme Stube. Und was macht man drinnen? Zocken natürlich - denkt sich auch Valve und veranstaltet wie jedes Jahr erneut einen großen Steam Winter Sale!

Beim Steam Winter Sale 2023 handelt es sich wieder um eine der großen saisonalen Rabattaktionen, die Aktion dauert also ein Weilchen und betrifft Hunderte von kleinen wie großen Spielen, die teils drastisch rabattiert werden. Bei uns bekommt ihr alle Infos zu Startzeit, Dauer, ersten Angeboten und so weiter.

Wann startet der Steam Winter Sale 2023?

Der Steam Winter Sale startet am 21. Dezember 2023 und öffnet pünktlich um 19 Uhr deutscher Zeit abends seine Pforten. Es kann natürlich wieder zu Serverschluckauf kommen, in der Vergangenheit hielt der aber selten länger an.

Wie lange dauert der Steam Winter Sale 2023?

Der Steam Winter Sale 2023 läuft bis einschließlich 4. Januar 2023, also satte zwei Wochen. Auch hier ist Abpfiff pünktlich um 19 Uhr.

Ich will einen Trailer sehen, verdammt!

Bitteschön:

0:59 Steam kündigt großen Winter Sale an: Hier die ersten bestätigten Angebote im Video

Welche Spiele sind reduziert?

Die konkreten Empfehlungen ergänzen wir, sobald der Sale live ist, aber zumindest von einigen reduzierten Spielen wissen wir schon. Mit dabei sind:

Baldur's Gate 3

theHunter: call of the Wild

The Witcher 3, wer hätte es gedacht?

Battlebit Remastered

Satisfactory

Pummel Party

Dwarf Fortress

Atomic Heart

Eurotruck Simulator 2

Starship Troopers: Extermination

New World

Bomb Rush Cyberfunk

The Front

AEW: Fight Forever

Die Steam Awards 2023

Außerdem bietet der Steam Winter Sale wie immer die Möglichkeit, die Gewinner der Steam Awards zu küren. 2023 stehen folgende Kategorien zur Wahl:

Spiel des Jahres

VR-Spiel des Jahres

Werk der Liebe

NEU: Bestes Spiel auf dem Steam Deck

Besser mit Freunden

Innovativstes Gameplay

Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story

Bestes Spiel in dem Sie schlecht sind

Herausragender visueller Stil

Bester Soundtrack

Zurücklehnen und entspannen

Wie üblich bekommt ihr fürs Abstimmen wahrscheinlich irgendwelche Belohnungen, sei es in Form von Sammelkarten, Avataren oder Gutscheinen. Auch hier halten wir euch konkret auf dem Laufenden, sobald der Sale live ist.

Ebenfalls dürfte sich ein Blick auf die anderen Vertriebsplattformen wie Epic oder GOG lohnen. Hier findet ihr nicht nur alternative Winter Sales, sondern im Fall von Epic auch wieder eine riesige Gratisaktion, die euch ab dem 20. Dezember jeden Tag ein kostenloses Spiel spendiert. Auch hierzu informieren wir euch täglich.

In diesem Sinne: Frohe Weihnachten, hoffentlich findet ihr ein paar Geschenke für eure Liebsten.