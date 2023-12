Steam Awards 2023: Alle nominierten Spiele und wie ihr für euren Favoriten abstimmt

Awards, Awards und nochmal Awards. Auch Steam möchte die Sieger des Jahres 2023 küren. Und ihr sollt abstimmen!

Das Jahr neigt sich dem Ende und auch auf Steam sollen die Gewinner von 2023 ausgezeichnet werden. Valve möchte bald in 11 Kategorien wissen, was eure Favoriten des ablaufenden Jahres sind. Deshalb seid ihr alsbald aufgefordert, abzustimmen.

Von wann bis wann kann ich abstimmen? Die Abstimmung beginnt parallel mit den startenden Steam-Winter-Sales am 21. Dezember 2023. Und sie endet am 2. Januar 2024 um 19 Uhr deutscher Zeit. Natürlich braucht ihr einen Steam-Account.

Ihr könnt eure Wahl bis Ablauf der Frist auch beliebig ändern - solltet euch plötzlich über Nacht eine andere Erkenntnis ereilen.

Wann werden die Gewinner verkündet? Wer gewonnen hat, wird ebenfalls direkt am 2. Januar um 19 Uhr veröffentlicht.

Was gibt es als Belohnung? Für jede der 11 Kategorien gibt es spezielle Chatsticker als Dank von Valve für eure Teilnahme.

Was bekommen die Gewinnerspiele? Steam schickt jedem Sieger-Studio einen Steam-Awards-Pokal, der im Anschluss auch virtuell auf der Shop-Seite des Spiels ausgestellt wird.

Die Kategorien der Steam-Awards

In den folgenden Kategorien könnt ihr über den jeweiligen Sieger abstimmen. Die meisten sind selbsterklärend, aber bei manch einer hat sich Valve etwas Spezielles einfallen lassen. Zum Beispiel bei Das beste Spiel, in dem Sie schlecht sind .

Spiel des Jahres

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Lethal Company

Baldur's Gate 3

Resident Evil 4

1:10:35 Ist Baldur's Gate 3 die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele? - mit RBTV

VR Spiel des Jahres

I Expect You to Die 3

Labyrinthine

EA Sports F1 2023

Gorilla Tag

Ghosts of Tabor

Werk der Liebe

Dota 2

Rust

Apex Legends

Red Dead Redemption 2

Deep Rock Galactic

Bestes Spiel auf dem Steam Deck

Diablo 4

Hogwarts Legacy

Brotato

Dredge

The Outlast Trials

14:19 Diablo 4 - Nachtest mit Season 2

Besser mit Freunden

Sunkenland

Party Animals

Sons of the Forest

Lethal Company

Warhammer 40,000: Darktide

Herausragender visueller Stil

Inward

High on Life

Cocoon

Darkest Dungeon 2

Atomic Heart

innovativstes Gameplay

Shadow of Doubt

Contraband Police

Your Only Move is Hustle

Remnant 2

Starfield

1:33:21 Ist Starfield ein gutes Weltraumspiel? - mit Captain Collins

Das beste Spiel, in dem Sie schlecht sind

Sifu

EA Sports FC 24

Street Fighter 6

Lords of the Fallen

Overwatch 2

Bester Soundtrack

Pizza Tower

Persona 5 Tactica

Hi-Fi Rush

The Last of Us Part 2

Chants of Sennaar

Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story

Star Wars Jedi: Survivor

Love Is All Around

Lies of P

Baldur's Gate 3

Resident Evil 4

Zurücklehnen und entspannen

Dave the Diver

Train Sim World 4

Potion Craft

Cities Skylines 2

Coral Island

13:20 Die Highlights der Game Awards: God of War, Exodus, Jurassic Park...

Warum ihr euch auch auf 2024 freuen dürfen, zeigen wir euch im obigen Video. In dem stellen wir euch die Highlights der bei den Game Awards für kommendes Jahr gezeigten Spiele vor.

Werdet ihr abstimmen? Oder habt ihr vielleicht dem ein oder anderen Spiel bereits eure Stimme gegeben? Was sind eure Favoriten in den einzelnen Kategorien? Fällt euch die Wahl schwer oder ist sie an sich immer eindeutig für euch? Müsst ihr eventuell bei einer Sparte besonders lange nachdenken? Schreibt uns doch euer Abstimmverhalten gerne in die Kommentare unter den Artikel!