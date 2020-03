Während der Fußball in der Bundesliga auf Eis liegt, boomt derweil der Football Manager 2020. Das Sportspiel wurde auf Steam in den letzten Tagen von zeitweise über 155.000 Spielern gleichzeitig gezockt - ein neuer Rekord. Bislang lag die Bestmarke an gleichzeitigen Spielern noch bei ca. 82.000.

Auch zum jetzigen Zeitpunkt liegt der Football Manager noch auf Platz 7 der meistgespielten Steam-Spiele. Davor finden sich nur üblich Dauerbrenner wie GTA 5, PUBG und natürlich Counter Strike: Global Offensive.

Gratis-Woche vs. Corona-Krise

Der Grund für diese steigenden Zahlen ist natürlich schnell gefunden. Der Football Manager ist auf Steam mehrere Tage lang vollständig kostenlos. Die Aktion läuft bereits seit dem 18. März und wird auch über das Wochenende hinaus laufen.

Wie lange läuft die Kostenlos-Aktion? Bis zum 25. März um 16:00 Uhr habt ihr noch Zeit, einige Stunden lang euer bevorzugtes Team an die Spitze der Profi-Ligen zu führen.

Hat das mit Corona zu tun? Offiziell hat Entwickler Sports Interactive zwar nicht gesagt, dass der Football Manager kostenlos ist, um zuhause gestrandete Spieler zu beschäftigen. Es gibt aber viele andere Entwickler, die dieser Tage ein wenig großzügiger sind und das mit der aktuellen Pandemie begründen.

Das zeigt sich auch an der schieren Masse an momentan Gratis-Spielen:

Außerdem haben es Fußball-Fans ohnehin momentan schwer. Schließlich fällt die Bundesliga bis auf weiteres erst einmal aus. Eventuell nehmen viele Fans das Angebot auf Steam aus diesem Grund sehr gerne wahr.

Während ihr in FIFA 20 selbst auflauft um eure Mannschaft zum Sieg zu führen, agiert ihr beim Football Manager 2020 hinter den Kulissen. Ihr übernehmt die Rolle es Vereins-Managers, der wichtige Entscheidungen fällen muss.

Oft werden Meisterschaften auch in der Realität nämlich schon vor dem ersten Spieltag entschieden. Es müssen nämlich wichtige Entscheidungen gefällt werden. Kaderplanung, Trainingslager, Spiel-Strategie und Finanzen wollen alle verwaltet werden.

In unserem Test schnitt der Football Manager 2020 bereits hervorragend ab. Allerdings solltet ihr die Bereitschaft mitbringen, euch in die komplexen Mechaniken einzuarbeiten.