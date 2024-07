Im Steam Summer Sale sind 5 Rollenspiele runtergesetzt, die wir euch noch nie empfohlen haben

Auf Steam verbergen sich so einige Rollenspiel-Geheimtipps - zum Beispiel Sir Brante.

Aus heutiger Sicht lässt sich kaum sagen, was die Menschheit zuerst erfunden hat - das Rad oder den Steam Sale -, aber Fakt ist: Wir haben schon eine ganze Menge Rollenspiele empfohlen, die irgendwann mal auf Steam, GOG oder sonst wo stark reduziert waren. Deshalb stellen wir uns heute mal wie die TikTok-Crowd einer Challenge! Wir empfehlen euch Spiele, die wir noch nie in einem Artikel prominent hervorgehoben haben.

Denn auf Steam gibt's mittlerweile so viele Rollenspiel-Geheimtipps, von denen man im Mainstream nahezu gar nichts mitbekommen. Zeit, dass sich das ändert.

1. The Life and Suffering of Sir Brante

1:51 The Life and Suffering of Sir Brante: Trailer zum Rollenspiel-Geheimtipp

Subgenre : Text-Rollenspiel

: Text-Rollenspiel Release : 4. März 2021

: 4. März 2021 Preis & Rabatt: 8 Euro (60 Prozent Rabatt)

The Life and Suffering of Sir Brante belebt ein fast 50 Jahre altes Subgenre: Das Text-Adventure beziehungsweise Text-Rollenspiel. Ihr begleitet das Schicksal des namensgebenden Sir Brante von der Kindheit bis zum Ende seines Lebens; und natürlich entscheidet ihr selbst, welchen Pfad der rüstige Junker einschlagen soll.

Das Rollenspiel findet in einem frühneuzeitlichen Setting statt, hantiert im Hintergrund mit allerlei Rollenspielwerten, aber letztlich geht es in erster Linie darum, die richtigen oder falschen Entscheidungen zu treffen. Das erhöht den Wiederspielwert von Sir Brante nicht nur enorm, sondern macht die Erfahrung in euren Köpfen auch ungemein lebendig. Nur ein bisschen Fantasie solltet ihr mitbringen, denn natürlich findet der Großteil der Action in Textform statt.

Hier geht's zum Steam-Angebot von Sir Brante

2. Symphony of War: The Nephilim Saga

0:56 Symphony of War: The Nephilim Saga - Trailer zur PC-Alternative für Fire Emblem

Subgenre : Strategie-Rollenspiel

: Strategie-Rollenspiel Release : 10. Juni 2022

: 10. Juni 2022 Preis & Rabatt: 10 Euro (50 Prozent)

Wegen des generischen Titels klingt Symphony of War: The Nephilim Saga wie das RPG-Maker-Projekt eines 14-jährigen, aber dahinter verbirgt sich ein richtig cooles Strategie-Rollenspiel im Fahrwasser eines Fire Emblem. In einem Fantasy-Szenario hebt ihr eure eigene Armee aus, anders als in Fire Emblem steuert ihr aber ganze Squads, die ihr mit einzelnen Charakteren besetzt, die wiederum aufleveln und, und, und.

So führt ihr Zug um Zug eure Truppen gegen feindliche Herausforderer und kontert Soldaten mit Bogenschützen, Bogenschützen mit Reiterei, reißt Festungen ein und so weiter. Wer Fire Emblem mag, bekommt bei Symphony of War ein spaßiges PC-Pendant zum kleinen Preis.

Hier geht's zum Steam-Angebot von Symphony of War

3. Live a Live

1:28 Live A Live - Trailer kündigt Remake des RPG-Klassikers für PS4, PS5 und PC an - Trailer kündigt Remake des RPG-Klassikers für PS4, PS5 und PC an

Subgenre : JRPG

: JRPG Release : 27. April 2023

: 27. April 2023 Preis & Rabatt: 25 Euro (50 Prozent)

Manchmal dauert es ein Weilchen bis zum Happy End - im Fall von Live a Live sogar ganze 30 Jahre! Über drei Jahrzehnte existierte dieses Rollenspiel-Juwel ausschließlich für das japanische Super Famicom (also quasi der japanische Super Nintendo). Erst 2023 erfolgte dann die Übersetzung für den westlichen Markt; dafür aber in Form eines Remakes im 2,5-Grafikstil von Octopath Traveller und Triangle Strategy.

Und auch heute noch spielt sich Live a Live absolut einzigartig. Ihr spielt nämlich nicht bloß eine Figur, sondern sieben - und anders als in Octopath Traveller sogar über unterschiedliche Epochen. Mal in der Steinzeit, mal im Wilden Westen, mal im Japan der Edo-Epoche - und ganz am Ende laufen vielleicht möglicherweise alle Pfade irgendwie zusammen.

Hier geht's zum Steam-Angebot von Live a Live

4. Geneforge 1 - Mutagen

Subgenre : Oldschool-Rollenspiel

: Oldschool-Rollenspiel Release : 24. Februar 2021

: 24. Februar 2021 Preis & Rabatt: 7 Euro (60 Prozent Rabatt)

Geneforge stammt ursprünglich aus einer Zeit, in der klassische PC-Rollenspiele seltener waren als ein gehaltenes Versprechen von Peter Molyneux. Denn während der Rest der Gaming-Welt in den frühen 2000ern fescheren Genres den Vorzug gab, blieb Indie-Entwickler Spiderweb dem Erbe von Baldur's Gate treu. Und tut das übrigens bis heute.

Geneforge 1 - Mutagen ist das 2021er Remake des ersten Geneforge, auch wenn Remake in dem Fall vor allem bedeutet: Es läuft auf modernen Systemen. In so ziemlich jeder anderen Hinsicht bleibt Geneforge so oldschool wie möglich. Ihr steuert eure Heldentruppe aus isometrischer Draufsicht über eine mysteriöse Insel, lest euch durch spannend geschriebene Dialoge und kämpft euch durch rundenbasierte Auseinandersetzungen.

Die Besonderheit von Geneforge: Ihr spielt einen sogenannten Shaper, quasi ein Pokémon-Trainer, der eigene Kreaturen beschwört und in den Kampf schickt. Eure Heldentruppe besteht also nicht aus Magier, Krieger und Barde, sondern aus beschworenen Dinos und anderen Kreaturen, die für euch Köppe zerkloppen. Gerade wegen der hervorragenden Story und Entscheidungsvielfalt lohnt sich Geneforge. Es gibt Dutzende mögliche Enden, außerdem könnt ihr das ganze Abenteuer ohne einen einzigen Kampf durchspielen.

Hier geht's zum Steam-Angebot von Geneforge 1 - Mutagen

5. Front Mission 1st Remake

0:35 Rundentaktik mit Mechs: Front Mission 1st: Remake im explosiven Trailer

Subgenre : Strategie-Rollenspiel

: Strategie-Rollenspiel Release : 30. Juni 2023

: 30. Juni 2023 Preis & Rabatt: 17 Euro (50 Prozent)

Zweibeinige Roboter haben viele Namen. Mechs, Mechas, Walker - aber den absolut schlimmsten Namen hat Front Mission 1st Remake, denn da heißen die Kampfmaschinen schlicht Wanzer. Das japanische Mischmasch-Lehnwort aus Walking Panzer klingt vielleicht nur für deutsche Ohren wie eine Küchenplage, aber davon solltet ihr euch eh nicht abhalten lassen, diesem Strategie-Rollenspiel eine Chance zu geben.

Denn Front Mission 1st ist quasi Fire Emblem mit Mechs. Ihr verwickelt euch in eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen zwei Fraktionen, rekrutiert neue Pilotinnen und Piloten, stattet eure Kampfmaschinen bis ins Detail mit allerlei Bewaffnung aus und bolzt euch dann durch mehr als ein Dutzend knackige Missionen.

Das Remake hübscht die Grafik des SNES-Originals massiv auf, insgesamt spielt sich Front Mission aber recht altbacken, gerade in der Menüführung. Für kleines Geld trotzdem eine Empfehlung wert.

Hier geht's zum Steam-Angebot von Front Mission 1st - Remake

So viel zu unseren Empfehlungen. Falls ihr noch weitere unbekannte Rollenspiele oder sonstige Steam-Empfehlungen kennt, dann haut sie uns gerne in die Kommentare, damit alle was davon haben. Der Steam Sale läuft übrigens noch bis zum 11. Juli 2024, ihr habt also noch ein ganzes Weilchen Zeit, euch die Käufe gut zu überlegen.