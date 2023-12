Neu bei Steam: Das umstrittenste Spiel des Jahres startet diese Woche

Für Rollenspielfans sieht es diese Woche gut aus, Survivalfans müssen noch bangen.

Wie jeden Montag zeigen wir euch auch heute wieder die wichtigsten Neuveröffentlichungen der Woche bei Steam. Nachdem es letzte Woche viele tolle Strategiespiele für euch gegeben hatte, wartet diesmal fantastische Releases auf Rollenspiel-Fans. Noch spannender wird aber, ob das umstrittenste Spiel des Jahres seine großen Versprechen einhalten kann.

Die Highlights der Woche

The Day Before

3:22 The Day Before will im finalen Trailer zeigen, was das umstrittene Survival-MMO zu bieten hat

Genre: Survival | Entwickler: Fntastic | Release: 7. Dezember (Steam / Early Access)

Das Zombie-Survival-MMO The Day Before hat schon vor seinem Release für viele Diskussionen gesorgt - hier mal die wichtigsten Kontroversen zusammengefasst:

Diese Woche soll es nun also wirklich in den Early Access gehen, Medien und Content Creator wurden bereits mit Testversionen versorgt. Wir lassen euch selbstverständlich so schnell wie möglich wissen, was wirklich in dieser Wundertüte steckt.

Warhammer 40k: Rogue Trader

16:58 Ich hab Rogue Trader gespielt und jetzt bin ich ein bisschen in Warhammer 40k verliebt

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Owlcat Games | Release: 7. Dezember (Steam)

Deutlich weniger problematisch, aber nicht weniger düster geht’s im Rollenspiel Warhammer 40.000: Rogue Trader zur Sache: Als namensgebender Rogue Trader erkundet ihr gefährliche Welten, trefft auf feindselige Aliens und kämpft mit rivalisierenden Fraktionen.

Das taktische Rollenspiel kombiniert eine packende Story mit rundenbasierten Kämpfen à la Baldur’s Gate 3, in denen strategisches Geschick gefordert ist. Zudem beeinflussen eure Entscheidungen das Spielgeschehen maßgeblich, wodurch jede Wahl bedeutungsvoll wird.

In unserem Early-Access-Test konnte das Rollenspiel bereits überzeugen – ob das fertige Spiel wirklich der erhoffte Hit geworden ist, lest ihr in Kürze in unserem Test auf GameStar.de.

Weitere Releases der Woche

Montag, 4. Dezember

Soulash 2: Ganz großer Geheimtipp-Alarm! Dieses Rollenspiel sieht zwar aus wie Pixelbrei, bietet aber eine enorme Tiefe, die an Dwarf Fortress erinnert. Soulash 2 ist nämliche eine riesige RPG-Sandbox, die mit jedem Spielstart eine vollständig simulierte Welt prozedural generiert, in der ihr dann tun und lassen könnt, was ihr wollt.

Dienstag, 5. Dezember

Kingpin Reloaded: Der Gangster-Shooter aus dem Jahr 1999 bekommt diese Woche ein Remaster mit leicht verbesserter Optik und einigen Gameplay-Neuerungen spendiert.

1:30 Kingpin Reloaded lässt einen Shooter-Klassiker in 4K und 60 FPS erstrahlen

Stellaris Nexus (Early Access): Der 4X-Strategie-Dauerbrenner Stellaris wird in Nexus zu einem knackigen Multiplayer-Titel, in dem sechs Spieler in nur einer Stunde pro Runde die Dominanz über die Galaxie ausfechten.

While The Iron's Hot: Ein entspanntes Crafting-Abenteuer, in dem ihr in die Rolle eines Schmieds schlüpft.

Sledders: Ein Rennspiel mit Schneemobilen. Da werden Erinnerungen an Sled Storm auf der PS1 wach, auch wenn der kultige Soundtrack mit Rob Zombie – Dragula hier leider fehlt.

Donnerstag, 7. Dezember

Arizona Sunshine 2: Der Vorgänger gilt bis heute als einer der besten VR-Shooter überhaupt – jetzt gibt’s den Nachfolger mit deutlich besserer Optik und vielen neuen Möglichkeiten, die Zombies zurück ins Jenseits zu befördern.

Die Sims 4 - Zu vermieten: Die nächste Erweiterung für EA's Lebenssimulation ermöglicht euch, zum Immobilienmogul zu werden und mit Mietwohnungen Kohle zu scheffeln.

2:37 Sims 4: In der neuen Erweiterung werden unsere Sims zu Mietern oder Vermietern

A Date with Death: Über dieses Spiel wird sich unsere Communitymanagerin Mary freuen: In dieser Dating Sim baut ihr einen Charakter, richtet eurer Apartment ein und flirtet mit dem Sensenmann höchstpersönlich. Doch statt einer Kutte tragendem Skelett ist dieser hier ein gut aussehender Anime-Boy.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Und seid ihr auch gespannt, ob The Day Before seine großen Versprechen auch nur ansatzweise einhalten kann? Habt eine schöne Woche und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!