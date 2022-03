Steam: 5 Spiele, die ihr letzte Woche wahrscheinlich verpasst habt

Eigentlich gibt es viel zu viele Spiele, die jede Woche auf Steam erscheinen, um auch nur ansatzweise den Überblick zu behalten. Natürlich haben wir große Releases wie Ghostwire: Tokyo und Tiny Tina’s Wonderlands immer auf dem Schirm und testen auch viele kleine und mittelgroße Titel, wie etwa das Aufbauspiel Highrise City:

Aber auch uns geht bei der riesigen Flut an täglichen neuen Spielen schon mal der ein oder andere Geheimtipp durch die Lappen – allein am heutigen Montag, dem 28. März 2022, sind schon wieder 34 neue Spiele erschienen.

Damit ihr euch auf Steam nicht selbst durch Hochkaräter wie POORLY drawn but HORNY oder Foot Odor Girl wühlen müsst, haben wir das übernommen und zeigen euch in diesem Artikel fünf spannende Releases, die wir und vielleicht auch ihr letzte Woche nicht mitbekommen habt.

The Planet Crafter

Genre: Survival | Entwickler: Miju Games | Preis: 16 Euro

The Planet Crafter ist ein neues Survivalspiel und erinnert ein bisschen an den Film Der Marsianer. Ihr landet hier auf einem feindseligen Planeten und habt die Aufgabe, in der schier endlosen Wüste eine neue, lebenswerte Heimat zu erschaffen.

Damit ihr möglichst lange Überleben könnt, müsst ihr also eine Basis errichten, für Sauerstoff und Wärme sorgen und langsam, aber sicher den kompletten Planeten terraformen. Damit das klappt, müsst ihr natürlich Survivalspiel-typisch erstmal ganz viele Ressourcen sammeln und craften, craften, craften.

Bei den Steam-Spielern kommt der Titel trotz Early Access bereits super an, über 90 Prozent geben eine positive Wertung. Wir haben unseren Survival-Experten Christian Just direkt auf das Thema angesetzt, halt also in den nächsten Tag die Augen auf, wenn ihr seine Eindrücke lesen wollt.

Animal Shelter

Genre: Simulation | Entwickler: Games Incubator | Preis: 15 Euro

Oh je, schon wieder ein neues PlayWay-Spiel… Aber es ist so süß! In Animal Shelter betreibt ihr ein eigenes kleines Tierheim und verschafft drolligen Katzen und Hunden ein neues Zuhause.

Nachdem diese oft in einem ganz furchtbaren Zustand bei euch abgegeben wurden, müsst ihr die armen Dinger besser kennenlernen und wieder aufpäppeln: Füttern, Waschen und natürlich ganz viel spielen gehören zur täglichen Arbeit.

Sind die Tierchen wieder vorzeigbar, gilt es, ein neues Zuhause für sie zu finden. Ihr macht also Fotos und schreibt einen kleinen Steckbrief für eure Webseite, auf der sich dann hoffentlich ein passendes neues Herrchen oder Frauchen bewerben kann.

Mehr zum Publisher PlayWay erfahrt ihr in folgendem Report:

Downfall – A Slay the Spire Fan Expansion

Genre: Roguelike-Kartenspiel | Entwickler: Table 9 Studio | Preis: Kostenlose Mod

Slay the Spire gilt bis heute als eines der besten Roguelikes aller Zeiten. Zu Spielbeginn wählt ihr einen von vier Helden, sammelt Schätze und Karten und nutzt diese in rundenbasierten Kämpfen, um das Ende eines düsteren Dungeons zu erreichen – ein Spielprinzip, das auch nach dem 100. Durchlauf aufgrund der vielen Taktik- und Spezialisierungsmöglichkeiten noch immer riesigen Spaß macht.

Mit Downfall ist nun eine riesige Fan-Erweiterung als kostenloses Standalone-Spiel erschienen, die es wirklich in sich hat: Insgesamt acht neue Helden warten darauf, von euch ausprobiert zu werden.

Die größte Neuerung ist aber der neue Spielmodus Downfall: Hier übernehmt ihr einen aus der Kampagne bekannten Bossen und verteidigt den Dungeon vor Eindringlingen.

Jeder der neuen Helden schöpft aus einem genauso großen Repertoire an Karten, Relikten und Tränken wie die Helden des ursprünglichen Spiels. Um in diese wirklich grandiose Mod abzutauchen, benötigt lediglich die Vollversion von Slay the Spire auf eurem Steam-Konto.

Just Act Natural

Genre: Partyspiel | Entwickler: Conor Garity | Preis: Kostenlos, optionales Premium-Upgrade für 6 Euro

Ebenfalls kostenlos ist das Partyspiel Just Act Natural. Erinnert ihr euch noch an den Multiplayer-Modus aus Assassin’s Creed: Brotherhood? So ähnlich könnt ihr euch das Spielprinzip hier vorstellen.

Ihr und bis zu 6 andere Spieler erscheint auf einer kleinen Karte und müsst diverse Aufgaben absolvieren, zum Beispiel Diamanten sammeln oder ein Rennen abschließen. Klingt einfach, ist es aber nicht: Um die Karte herum schwebt nämlich ein Jäger, der alle menschlichen Spieler abknallen muss.

Damit diese Aufgabe nicht zu leichtfällt, wird die Karte von lauter NPCs bevölkert, die genauso ulkig wie ihr aussehen. Es gilt also, sich möglichst wie ein NPC zu verhalten, wenn der Jäger euch gerade in seinem Blickfeld hat. Ein witziger und kostenloser Partyspaß für alle, die Spiele wie SpyParty oder Among Us mögen.

Dead Grid

Genre: Strategie-Kartenspiel | Entwickler: Atom Void | Preis: 7 Euro

Auf den ersten Blick wirkt die Optik von Dead Grid erstmal nicht sonderlich attraktiv, Pixelgrafik und nicht mehr zeitgemäße 3D-Animationen bekommt ihr hier vom Ein-Mann-Entwickler geboten.

Allerdings verbirgt sich hinter der eher mäßigen Präsentation ein unglaublich tiefes Strategiespiel, das die Spieler auf Steam begeistert: 94 Prozent positive Bewertungen sind schon eine Ansage für einen Early-Access-Titel.

Doch worum geht es in Dead Grid eigentlich? Ihr übernehmt die Rolle über ein Team aus Söldner, das sich durch die Zombieapokalypse kämpft. Diese Kämpfe laufen rundenbasiert ab und sind überraschend spannend: Durch das Ausspielen von Karten könnt ihr allerlei Aktionen durchführen, während ihr euren Trupp über das Spielfeld bewegt – quasi eine Mischung aus XCOM und Slay the Spire.

Zwischen den Missionen rüstet ihr eure Männer mit frisch erbeuteten Loot aus und bringt ihnen zudem neue Skills und Talente bei. Für 7 Euro könnt ihr hier wenig falsch machen.

Falls euch wirklich gar keines der vorgestellten Spiele zusagt oder ihr einfach noch mehr über neue Spiele erfahren wollt:

Unser Dimi stellt euch in diesem Artikel die spannendsten Spieler der aktuellen Woche vor und hat dabei einige Geheimtipps ausgebuddelt. Unter anderem mit dabei: Weird West und der Director's Cut von Death Stranding.