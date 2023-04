Bei Steam sind gerade viele fantastische Xbox-Blockbuster extrem stark reduziert

Im Xbox-Sale auf Steam gibt's ein paar sehr günstige Spiele.

Derzeit läuft eine Publisher-Aktion auf Steam. Die Angebote umfassen zahlreiche Spiele der Xbox Game Studios und anderer Entwickler unter dem Banner von Microsoft. Falls ihr bei einigen Neuheiten auf einen dicken Rabatt gewartet habt, ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt.

Wir zeigen euch acht Spiele aus dem Repertoir von Xbox, die auf Steam derzeit mit saftigem Preisnachlass verkauft werden.

Wie lange läuft die Aktion? Der Xbox-Sale auf Steam läuft insgesamt zwei Wochen und endet am 4. Mai 2023.

Interessante Steam-Angebote von Xbox

Unter den stark rabattierten Spielen sind viele Genres vertreten. Hier ein paar vergünstigte Spiele, die uns bei der Aktion in Auge springen:

Gears 5 GOTY Edition

7:52 Gears 5 im Testvideo - Der spektakulärste Shooter des Jahres - Der spektakulärste Shooter des Jahres

Genre: Third-Person-Shooter | Releasejahr: 2019 | Preis und Rabatt: 25 Euro, 65 Prozent Rabatt

Gears 5, der neueste Serienteil des beliebten Deckungs-Shooters Gears of War, setzt die Geschichte gewohnt actionlastig fort, kann mit filmreifer Inszenierung punkten und bietet außerdem einen umfangreichen Multiplayer-Modus.

Obwohl vieles beim Gewohnten bleibt, überzeugt uns das Paket von Gears 5 im Test, eine Spitzenwertung zu vergeben.

Age of Empires: Definitive Edition

2:43 Age of Empires Definitive Edition - Original und Remaster im Screenshot-Vergleich - Original und Remaster im Screenshot-Vergleich

Genre: Echtzeitstrategiespiel | Releasejahr: 2018 | Preis und Rabatt: 5 Euro, 75 Prozent Rabatt

Age of Empires, das erste Spiel der altehrwürdigen Strategiereihe, erhielt vor ein paar Jahren eine Generalüberholung von Microsoft. Der über 20 Jahre alte Titel reist damit technisch und grafisch in die Gegenwart.

In unserem Test zu Age: Definitive Edition lobt unser Experte Maurice den spürbaren technischen Sprung, findet aber in puncto Komfort zu wenige Verbesserungen, was sich auch in der Gesamtwertung niederschlägt.

State of Decay: Year One Survival Edition

05:09 State of Decay: Year-One Survival Edition - Grafikvergleich: Original gegen Year One Edition auf dem PC - Grafikvergleich: Original gegen Year One Edition auf dem PC

Genre: Survival-Actionspiel | Releasejahr: 2015 | Preis und Rabatt: 5 Euro, 75 Prozent Rabatt

Der Survival-Klassiker State of Decay wird euch in der verbesserten und erweiterten Version auf Steam gerade beinahe hinterhergeworfen. Klar, das Spiel ist zehn und das Remaster acht Jahre alt, aber kam auf Steam bei Spielerinnen und Spielern dennoch sehr gut an.

In unserem Test zu State of Decay: YOSE stößt der Mix aus Action und Managment ebenfalls auf weitgehend zufriedene Tester.

Weitere Angebote

Auf der Shop-Seite des Xbox Sale finden sich weitere stark rabattierte Spiele. Unter anderem:

Was haltet ihr von dem aktuellen Xbox-Sale auf Steam? Findet ihr dort ein Spiel, auf dessen Rabatt ihr schon länger wartet? Habt ihr die Spiele schon gespielt? Oder lassen euch die Angebote komplett kalt? Lasst es uns gerne im Kommentarbereich wissen.