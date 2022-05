Steht ihr auf Strategie- und Taktikspiele? Dann dürft ihr frohlocken, denn der Publisher Slitherine hat auf dem hauseigenen Event Home of Wargamers auch in diesem Jahr wieder allerlei neues Material zu kommenden Titeln gezeigt, die euer Geschick auf dem Schlachtfeld prüfen.

Habt ihr schon jetzt keine Geduld mehr, könnt ihr nun per Mausklick bequem zum Spiel eurer Wahl springen, viel Spaß!

Starship Troopers: Terran Command

Genre: Echtzeit-Strategie | Release: 16. Juni 2022 | Entwickler: The Aristocrats

Habt ihr Lust auf Bugs? Ja, jede Einleitung zu Starship Troopers muss einfach mit diesem todgerittenen Wortwitz beginnen. Glücklicherweise sieht aber alles danach aus, dass Terran Command deutlich mehr zu bieten hat, nämlich spaßige Echtzeit-Strategie, die den Flair des Kultfilms versprüht.

Schon bald geht's ans Eingemachte: Auf dem diesjährigen HOW-Event wurde frisches Gameplay aus dem 3. Storykapitel samt bislang unbekannter Einheitentypen gezeigt. Satte 30 Minuten kommentieres Schlachtgeplänkel könnt ihr euch im obigen Video anschauen. Selbst die Bugs ausmerzen könnt ihr dann ab dem 16. Juni 2022.

Stargate: Timekeepers

Genre: Taktikspiel | Release: Nicht bekannt | Entwickler: Creative Forge Games

Stargate - bis heute kann diese SciFi-Marke eine treue Fanschar um sich versammeln. Und die hat auch ein neues, möglichst gutes Spiel verdient. Deshalb sollte man Stargate: Timekeepers im Auge behalten, denn dieser Titel erinnert stark an eine futuristische Variante des Taktik-Klassikers Commandos.

In dem brandneuen Video könnt ihr euch über eine halbe Stunde an Gameplay anschauen. Zum ersten Mal wurde live die Mission In Plain Sight gespielt, in der es darum geht, ein grausames Ritual zu stoppen. Ein genauer Releasetermin ist leider noch nicht bekannt.

Master of Magic

Genre: Rundenstrategie | Release: 2022 | Entwickler: MuHa Games

Rundenstrategie ist kein junges Genre und bereits 1994 durften zahlreiche Feldherren vor dem heimischen Rechner in Master of Magic in epische sowie groß angelegte Schlachten ziehen. Wer sich noch an diese vergangenen Tage erinnert (und sich alt fühlt), darf frohlocken.

Denn der Kultklassiker wird in Form eines Reboots neu aufgelegt. Die größte Änderung gegenüber des Originals? Die Map ist nun in Hexfelder aufgeteilt, statt wie im Original in Quadrate. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Als einer von 14 Magiern tretet ihr gegen andere Zauberer an, um die Welten Arcanus und Myrror zu beherrschen.

Dazu schart ihr Elfen, Drachen, Zwerge, Orks und andere Zeitgenossen um euch und schickt sie in rundenbasierte Gefechte. Von der Seitenlinie aus könnt ihr eure Truppen mit mächtigen Zaubersprüchen unterstützen.

Warum Master of Magic so genial war? Das kann niemand so schön und wortgewand erklären wie Harald Fränkel:

Field of Glory: Kingdoms

Genre: Rundenstrategie | Release: Nicht bekannt | Entwickler: Ageod

Eine von zwei Neuankündigungen des HOW-2022-Events hört auf den Namen Field of Glory: Kingdoms und ist ein 4X-Strategiespiel, in dem ihr im Mittelalter euer Reich vergrößert. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr allerlei Schlachten schlagen müsst. Die stehen in Field of Glory eindeutig im Mittelpunkt und fallen äußerst taktisch aus.

Ein paar Zahlen zum Spiel gefällig? 375 Fraktionen, 325 Einheitentypen und 600 Gebäude. Für genügend Umfang sollte also sehr wahrscheinlich gesorgt sein.

Religion, Kriege und Dynastien sollen ebenfalls eine Rolle spielen. Auch einen Multiplayer-Modus wird es geben. Leider zeigt der Reveal-Trailer noch nichts vom Gameplay, aber wenn ihr einen Ersteindruck haben möchtet, könnt ihr euch den Vorgänger Field of Glory 2: Medieval anschauen:

Ancient Arenas: Chariots

Genre: Rennspiel | Release: Nicht bekannt | Entwickler: Creative Forge

Der geistige Nachfolger von Qvadriga schickt euch auf die Rennpiste. Ja, richtig gelesen! Denn in der Antike gab es nicht nur Kriege, Feste und mächtige Zaubertränke bei den Galliern, sondern auch Wagenrennen im römischen Kolosseum. Und die spielt ihr in Ancient Arenas: Chariots nach.

Leider zeigt der Trailer noch kein Gameplay. Wir müssen uns also zunächst noch gedulden, bis wir mehr von dem Spiel zu sehen bekommen. Bereits bekannt ist, dass wir unseren Landsitz ausbauen und Handel führen können, um unser Training für das nächste Rennen zu optimieren. Zur Not können wir auch die Götter um ihren Beistand anrufen.

Ein Herz für Tiere: Aber egal wie gut wir sind, unsere Pferde sind wichtiger für den Sieg in der Arena. Deshalb können wir die Mitstreiter züchten, trainieren und ausrüsten. In den Rennen selbst können wir in Echtzeit Befehle erteilen, um am Ende zu trimphieren und nicht leblos auf dem staubigen Boden der Wettkampfstätte zu liegen.

Wenn ihr schon jetzt die Titel des Publishers Slitherine durchstöbern wollt, könnt ihr derzeit bei GOG vergünstigt zuschlagen. Bis zum 17. Mai 2022 läuft ein Sale mit bis zu 80 Prozent Rabatt.

War beim diesjährigen Home-of-Wargamers-Event etwas für euch dabei? Welches Spiel konnte euch am meisten begeistern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!