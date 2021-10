Neue Trailer für Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League, den kommenden Kinofilm The Batman und viele weitere Ankündigungen aus dem DC-Universum – DC FanDome 2021 hat Fans eine Menge spannender Enthüllungen mitgebracht. Wir haben eine Übersicht mit den wichtigsten Videos und Infos für euch erstellt. Viel Spaß beim Anschauen!

Neues zu DC-Spielen

Suicide Squad: Kill the Justice League

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Rocksteady Studios | Release: 2022

Ein neuer Trailer zum Suicide-Squad-Spiel lies eine ganze Weile auf sich warten. Jetzt ist er endlich da und verrät mehr zur Story rund um die chaotischen Bösewichte und Anti-Helden. Harley Quinn, King Shark und der Rest der Truppe bekommen einen verdammt schwierigen Auftrag: die Justice League töten! Deren Mitglieder werden von Brainiac kontrolliert. Und was ein durchdrehender Superman, Green Lantern oder Flash anrichten könnten, seht ihr oben im Video.

Gotham Knights

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Warner Bros. Games Montreal | Release: 2022

In Gotham Knights ist Batman bereits tot – zumindest will uns das der erste Trailer glauben machen. Deswegen müssen Robin, Nightwing, Batgirl und Red Hood es mit der mächtigen Organisation Court of Owls aufnehmen. Und genau um diese Gegenspieler geht’s im neuen Trailer. Der versprüht diesmal deutlich mehr Horror- als Action-Stimmung. Kein Wunder, das Spiel will sich ja ausdrücklich von der Arkham-Reihe abheben.

Neues zu DC-Filmen

Neuer Trailer für The Batman

Robert Pattinson spielt den jungen Bruce Wayne in diesem Noir-inspirierten Film. Der Trailer zeigt außerdem erste Szenen mit Catwoman (Zoe Kravitz) und Alfred (Andy Serkis). Außerdem taucht direkt zu Beginn der Riddler auf, der sein Gesicht allerdings noch versteckt.

Neuer Trailer zu Black Adam

Dwayne »The Rock« Johnson wird zum Anti-Helden Black Adam, einem mächtiger Erzfeind von Shazam. Ein erster Trailer zeigt seinen dramatischen Auftritt mitsamt schwarzer Robe, finsterem Blick und Superkräften. Der Film soll 2022 in den Kinos starten.

Shazam: Ein Teaser für den Trailer

Shazam 2: Fury of the Gods erscheint erst irgendwann 2023. Daher lässt ein richtiger Trailer - wenig überraschend - noch auf sich warten. Aber bei DC FanDome 2021 bekamen Fans zumindest einen Teaser für einen Trailer zu sehen, mitsamt Kommentaren von Shazam-Darsteller Zachary Levi und anderen Schauspielern. Außerdem wird Concept Art präsentiert, die schon einige der kommenden fantastischen Kreaturen zeigt.

Aquaman 2: Behind the Scenes

Jason Momoa führt euch in einem Behind-The-Scenes-Video durch die Sets von Aquaman and the Lost Kingdom. Dabei könnt ihr kurze Blicke auf ziemlich ungewöhnliche Artworks erhaschen - offenbar bekommen wir diesmal tropische Wälder und Riesengrashüpfer zu sehen. Und natürlich steht in der Story erneut das Schicksal der ganzen Welt auf dem Spiel.

Neues zu DC-Serien

The Sandman

Kein neuer Trailer zur kommenden Netflix-Serie, aber immerhin erste Bilder von Gwendoline Christie als Lucifer. The Sandman basiert auf einem düsteren Comic von Neil Gaiman (American Gods, Good Omens) und hat noch kein bekanntes Release-Datum.

Neuer Trailer zu Peacemaker

Peacemaker wird eine Spinoff-Serie zum neuen Suicide Squad (also dem Reboot), in der John Cena als namensgebender Charakter die Hauptrolle spielt. Er setzt für sein großes Ziel, den Weltfrieden, wirklich jedes Mittel ein. Los geht's am 16. Januar 2022 bei HBO Max, noch ist nicht bekannt, ob und wo die Serie in Deutschland ausgestrahlt wird.

Weitere Serien-Ankündigungen:

Die Serie Doom Patrol bekommt eine vierte Season.

In Season 3 von Batwoman tauchen erstmals bekannte DC-Schurken wie Poison Ivy und Mad Hatter auf.

Titans wird eine vierte Season bekommen.

Bei HBO Max wurde die ersten zwei Folgen der neuen Animationsserie Young Justice überraschend veröffentlicht.

Noch mehr Infos und Reveals, vor allem zu DC-Animationsserien und -filmen, könnt ihr euch im Stream der DC FanDome bei Youtube anschauen.

Welche Ankündigung hat euch am besten gefallen? Freut ihr euch auf die Zukunft von DC oder seid ihr da eher skeptisch? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.