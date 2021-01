Eure Shooter-Favoriten 2021 zeigen: Open World ist die Zukunft!

Zum Jahreswechsel wollten wir in unserer großen Umfrage-Runde herausfinden, auf welche Spiele sich die GameStar-Leser 2021 am meisten freuen - und sind dazu gemeinsam mit euch die wichtigsten Genres durchgegangen. Nach den Strategie-Hoffnungen und den heiß erwarteten Rollenspielen, sind jetzt die Ergebnisse der Ego-Shooter dran.

Vorbei ist die Zeit der Schlauchlevel und vorgegebener Level-Grenzen: Die heißesten Kandidaten sind allesamt Spiele mit großer, frei erkundbarer Spielwelt. Offenbar machen Open Worlds voller Nebenquests, NPCs, Fraktionen und Survival-Elementen eben auch bei Ego-Shootern einen besonderen Reiz aus.

Wir präsentieren euch hier die Auswertung unserer Umfrage und erklären, warum wir uns Sorgen um die Sieger machen.

Umfrage-Ergebnis: Top 3 Shooter-Hoffnungen

Freiheit für die Ego-Shooter!

Alle drei Spiele auf dem Siegertreppchen warten mit einer großen, offenen Spielwelt auf, die wir in der Ego-Perspektive mehr oder weniger frei erkunden können - vorzugsweise gewürzt mit einer guten Prise Survival. Klassisch-lineare Titel wie Shadow Warrior 3 oder Witchfire tauchen dagegen erst deutlich weiter unten auf.

Ganz oben auf den Wunschlisten der GameStar-Leser steht dagegen die postapokalyptische Sperrzone von Stalker 2: Erneut verschlägt es uns in die Gegend um Tschernobyl, die von Banditen, Mutanten und Anomalien heimgesucht wird.

Das Spiel soll völlig nahtlos und ohne Ladezeiten daherkommen und durch verschiedene Fraktionen, Händler und andere NPCs lebendig wirken. Was wir bisher alles über Stalker 2 wissen, haben wir in unter 10 Minuten in diesem Video zusammengefasst:

Auch der zweite Platz ist ein Open-World-Spiel, wenn auch nicht ganz so düster: Far Cry 6 schickt uns als Freiheitskämpfer auf eine karibische Insel, um den tyrannischen Diktator zu stürzen. Als Rebellenkämpfer mit begrenzten Ressourcen basteln wir Waffen und Gadgets per Crafting zusammen.

Noch mehr Endzeit-Flair gibt's dagegen in Dying Light 2. In einer Metropole nach der Zombie-Apokalypse lösen wir Quests für verschiedene Fraktionen und beeinflussen auf diese Art ganz aktiv das Stadtbild und die Story.

