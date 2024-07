The Acolyte: Die Macher der vielleicht besten Darth-Vader-Szene sind für die Kämpfe verantwortlich

Darth Vader wirft (mal wieder) seinen Schatten auf neue Star-Wars-Produktionen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

The Acolyte sorgt für viele Diskussionen, doch bei einem Punkt dürften sich die Meisten einig sein: die Kämpfe knallen. Kein Wunder, denn das verantwortliche Team hat dem Krieg-der-Sterne-Universum bereits eine legendäre Actionszene beschert, die die Community im Sturm eroberte.

Die vielleicht beste Vader-Szene in Star Wars unter Disney?

So ist unter anderem Action-Designer Chris Clark Gowan an The Acolyte beteiligt, wie bereits im Mai 2024 offiziell bekannt wurde. Gowan arbeitete nicht nur an Solo: A Star Wars Story mit, sondern war für die unvergessliche Korridor-Szene mit Darth Vader in Rogue One verantwortlich.

Falls ihr euch nicht mehr erinnert: In der direkten Vorgeschichte zu Episode 4 - Eine neue Hoffnung dreht sich der Plot vor allem darum, wie die Rebellen-Allianz an die Pläne des Todessterns gelangen. Im großen Finale des Films mischt dann sogar Darth Vader persönlich mit - wenn auch nur für wenige Minuten.

Die sind aber so spektakulär und eindrucksvoll in Szene gesetzt, dass sie Star-Wars-Fans heute noch die Socken ausziehen. Gänsehaut gefällig? Dann werft einfach mal ein Blick auf das folgende Video:

Kein Wunder also, dass sich Disney und Lucasfilm darum bemühten, unter anderem Chris Clark Gowan weiter für den Sternenkrieg zu verpflichten. So auch Stunt-Koordinator Mark Ginther und Choreograph Guillermo Grispo.

In einem neuen Interview auf der offiziellen Star-Wars-Homepage blickt das Team jetzt auf die legendäre Vader-Szene aus Rogue One zurück und liefert ein paar Hintergrunddetails dazu:

Guillermo war so wie wir alle richtig hartnäckig, dass wir mit Vader etwas tun, was niemand zuvor gesehen hat. Er konnte nicht einfach nur so wie in den Prequels kämpfen. Wir wollten, dass sich Vader seine schweren Schwünge, seine Wut, seine Aggressionen beibehält und das so cool wie möglich in Szene setzen.

Die Rote Hochzeit von The Acolyte

Darüber hinaus geht die Crew natürlich auch auf The Acolyte ein. Seid ab dieser Stelle jedoch vor Spoilern gewarnt! Denn in dem Interview werden Story-Punkte bis zu Folge 5 thematisiert, in der es ordentlich zur Sache geht.

In Folge 5 kommt es zur Konfrontation zwischen der Jedi-Truppe um Sol (Lee Jung-jae) und dem sogenannten Meister , der sich selbst als Sith offenbart. Dabei geht es einer ganzen Handvoll an Jedi an den Kragen - so zum Beispiel auch Fan-Liebling Jecki Lon (Dafne Keen). Dazu berichtet Cowan:

Ich kann mich gut daran erinnern, als wir die Skizzierung und das Briefing für Folge 5 erhalten haben. Das ist unsere Rote Hochzeit . Es ist verrückt.

Gowan zieht dabei einen Vergleich zu Episode 1 - Eine dunkle Bedrohung. Seiner Aussage nach wollten sie etwas ähnlich Beeindruckendes schaffen, wie das Duell zwischen Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn und Darth Maul auf Naboo:

Ich wollte wirklich, dass wir dem gerecht werden - vor allem, wenn Jecki und Sol gemeinsam [gegen den Meister] antreten. Ich wollte unbedingt, dass wir diese Idee auf Film zu bannen schaffen. Sie lassen nicht nach und wechseln sich ab oder greifen auch gleichzeitig an. Natürlich ist Sol ein Meister mit dem Lichtschwert und in meiner Vorstellung absorbiert das auch sein Padawan. Hätte [Jecki] diese Konfrontation überlebt, wäre sie eine unglaubliche [Schwertkämpferin] geworden. Und das wollte ich unbedingt zur Geltung bringen.

Aktuell bleibt noch eine Folge von The Acolyte offen. Ob die Serie eine zweite Staffel bekommt, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Mehr zu The Acolyte und was gerade sonst im Star-Wars-Universum passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.