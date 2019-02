Ubisoft hat im Rahmen des aktuellen Quartalsberichts (via PC Gamer) verlauten lassen, dass The Division 2 der Verzicht auf einen Steam-Release auf dem PC anscheinend bis jetzt nicht geschadet hat. Die Vorbestellungszahlen sollen höher als bei The Division liegen. Im Uplay Store sind die Vorbestellerzahlen offenbar sogar sechsmal so hoch, wie CEO Yves Guillemot erklärt:

"Die ersten Anzeichen sind vielversprechend. Die PC-Vorbestellungen sind höher als beim ersten The Division und die Vorbestellungen im Ubisoft Store sogar sechsmal höher. Wir glauben, dass der Deal auf lange Sicht positiv für Ubisoft sein wird."

Damit scheint Ubisofts Plan aufzugehen, über den Deal mit Epic auch mehr Spieler für Uplay zu gewinnen. Wer den Launcher schon auf dem PC hat und mit dem Epic Store keinen neuen installieren möchte, greift womöglich zur Uplay-Version, um The Division 2 zu kaufen. Laut Guillemot gewinnt Ubisoft so nicht nur mehr Spieler für Uplay, sondern verdient auch dank der 88 Prozent Gewinnbeteiligung im Epic Store mehr an The Division 2.

Gratis-Spiel als zusätzlicher Anreiz

Einen zusätzlichen Anreiz für die zahlreichen Vorbestellungen könnte auch das Gratis-Spiel bieten, dass die Spieler dazubekommen. Man mit Far Cry: Primal, Ghost Recon: Wildlands und Watch Dogs 2 zwischen drei riesigen Open-World-Spielen als Geschenk wählen, das man dann zum Release mitsamt The Division 2 erhält. Dieses Angebot gilt auch für die Vorbesteller im Epic Store.

Genaue Angaben zu den erwarteten Verkaufszahlen von The Division 2 macht Guillemot nicht. Er glaubt aber daran, dass der zweite Teil das Zeug »zu besseren Verkäufen über seine Lebenszeit hinweg« als The Division hat. The Division 2 erscheint am 15. März für PC, PS4 und Xbox One.