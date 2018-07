The Elder Scrolls: Morrowind - Todd Howard will kein Remaster

Remaster und Remakes schießen zur Zeit wie Pilze aus dem feuchten Herbstboden und werfen dabei immer wieder eine Frage auf: Wird das neue alte Spiel dem alten Meisterwerk gerecht? Und wie weit darf ein Entwickler gehen, um einen Klassiker an den modernen Markt anzupassen?

Für Todd Howard von Bethesda steht die Antwort im Bezug auf das von Fans heißgeliebte Morrowind fest, er betrachtet das Spiel als Gesamtwerk nicht als Remake-bedürftig, zumal anders als bei Skyrim ein gewaltiger Abstand zwischen dem Stand von Morrowind und der aktuellen Technik besteht.

Im Gegensatz zu Skyrim sei das Alter ein Teil der Identität des Spiels - die interessante und gleichzeitig unwirkliche Welt Vvardenfells zu rekonstruieren dürfte tatsächlich eine Herausforderung sein. Über die Abwärtskompatibilität auf der Xbox One freue er sich aber durchaus, so Howard.

"I'm happy that you can play Morrowind now on an Xbox One, as it's backwards compatible. I actually prefer that over remasters […] I'd rather you play Morrowind the way it was […] I think the age is part of its identity. [Skyrim] was already pretty visually close. But for something like Morrowind, my personal preference is not to remaster it."

Die gleiche Haltung zeigt Howard auch gegenüber Remaster-Wünschen von Fallout und Fallout 2. Beide Spiele seien auf dem PC so spielbar wie sie waren und wie sie sein sollten (»If you have a PC you can play Fallout the way it was. I think that's how it should be.«)

Was Bethesda offiziell nicht angehen will, aus welchen Gründen auch immer, erledigen derweil die Fans - sowohl zu Morrowind als auch zu Oblivion gibt es ambitionierte Mod-Projekte, mit denen die alten Welten in die Moderne geholt werden sollen.

