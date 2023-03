Erpressung per KI: Zuschauer droht Elder-Scrolls-YouTuber die Stimme zu stehlen und ihn zu ersetzen

Ein ungeduldiger Zuschauer droht, einen YouTuber mit KI-generierter Stimme zu ersetzen.

KI-Texte, nachgeahmte Kunst oder sogar ein Podcast mit Chat-GPT. Künstliche Intelligenz ist gerade überall ein großes Thema. Wie viele Technologien kann sie aber auch zu fragwürdigen Zwecken eingesetzt werden, wie jetzt der YouTuber Micky D bemerken muss. Er wird dazu gezwungen sich mit den Erpressungsversuchen eines Zuschauers auseinandersetzen.

Zuschauer gibt Micky D eine Woche

Wer ist Micky D überhaupt? Der YouTuber und Streamer produziert vor allem Videos zu verschiedenen Elder-Scrolls-Spielen und beschäftigt sich dort oft mit der Lore, Mods oder unterhaltsamen Experimenten. Außerdem zeigt er noch andere Spiele für seine Fans auf YouTube und auf Twitch.

Was ist passiert? Für gewöhnlich lädt Micky regelmäßig ein neues Video hoch, kürzlich dauerte es aber wohl ein wenig länger. Einem Zuschauer oder einer Zuschauerin gefiel das aber gar nicht. In einem Kommentar auf YouTube drohte der User damit, die Video-Reihe über Morrowind selbst fortzusetzen. Per KI hätte er seine Stimme nachgeahmt und alle anderen Details abgestimmt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Micky D, so antwortet er auf die Bitte des YouTubers, von diesem Plan abzusehen, habe eine Woche Zeit um das nächste Video zu veröffentlichen, sonst würde er selbst es tun.

Wie Reagiert Micky D? Der YouTuber ist selbstverständlich nicht besonders begeistert und erklärt auf Twitter, dass sich die Uploads verzögert hätten, weil es ihm mental nicht gut ging. Solche Kommentare würde nur dazu führen, dass er sich noch mehr zurückziehen wolle.

Auf den Tweet von Micky reagieren die meisten Kommentare mit Verständnis und Mitgefühl, aber auch mit Verwunderung, wie man als Fan nur auf solch eine absurde Idee kommen könnte. So schreibt etwa der YouTuber Emmett LaFave eine aufmunternde Nachricht:

Mach dir keine Sorgen, niemand wird sich das Video von diesem Typen anschauen. Nur mit deiner Stimme Morrowind zu spielen, hat nichts damit zu tun, was du in deinen Videos machst, und warum es gut und besonders ist.

Ob der Zuschauer seine Drohung wirklich wahr macht, muss sich erst noch zeigen. Aber wahrscheinlich wird Emmett recht behalten: Nur weil jemand Mickys Stimme klaut, wird er ihn wohl kaum ersetzen können.

Was haltet ihr von der Geschichte um den Erpressungsversuch eines YouTube-Fans? Versteht ihr, warum solche Kommentare Micky D belasten? Und was denkt ihr über den sich verbreitenden Einsatz von KI? Freut ihr euch eher auf die neuen Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben? Oder fürchtet ihr eher Gefahren wie den Diebstahl von geistigem Eigentum oder der Identität? Schreibt es gerne in den Kommentaren!