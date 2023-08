Bald könnt ihr einen der schönsten kommenden Shooter gratis ausprobieren

The First Descendant könnte eines der Grafik-Highlights 2023 und darüber hinaus werden.

Die ganze Welt interessiert sich dafür, wie wohl Spiel XYZ in der Unreal Engine 5 aussehen würde. Und ja, wird sind alles andere als unschuldig. Aber ehrlich, schaut mal wie bombig diese Burg in der Unreal Engine 5 aussieht!

Was hat diese Einleitung mit The First Descendant zu tun? So einiges! Denn der koreanische Multiplayer-Shooter pfeift auf die schnöde 5 und basiert bereits auf der noch taufrischen Engine-Version 5.2! Das allein macht natürlich noch kein schönes Spiel, aber das Team von Nexon scheint mit dem Spielebaukasten auch gut umgehen zu können, wie die ersten Screenshots beweisen.

Bald könnt ihr The First Descendant sogar selbst ausprobieren. Wir haben alle Infos für euch parat.

The First Descendant - Screenshots aus dem Koop-Shooter ansehen

Open Beta startet bald, so nehmt ihr teil

Wie lange läuft die Open Beta? Die Action-Gaudi könnt ihr vom 19. bis 25. September kostenlos testen.

Für welche Plattformen erscheint die Open Beta? Nicht nur PC-Gamer kommen in den Genuss der Testphase, auch Schießwütige auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S dürfen den Abzug betätigen.

Wie nehme ich an der Open Beta teil? Registriert euch einfach auf dieser Website des Publishers und ihr erhaltet sowohl ein Geschenk als auch eine Benachrichtigung, sobald es losgeht.

Welche Inhalte erwarten mich in der Open Beta? Der genaue Umfang ist noch nicht bekannt, dafür aber ein paar Änderungen seit der letzten Testphase, die einen groben Vorgeschmack auf das Gesamtpaket bieten:

Aktualisierter Prolog und neue Storyline

Elf spielbare Descendants und zwei ultimative Descendants

Elf neue ultimative Waffen, jede mit einzigartigen Effekten

Acht Void-Intercept-Battle-Bosse

Zwei neue Void-Intercept-Battle-Karten

Neues kosmetisches System

Verbesserte Weltmissionen

Optimierte Performance, DLSS3- und HDR-Support

3:28 Schaut euch The First Descendant im Trailer genauer an

Worum geht's in The First Descendant?

Im Third-Person-Shooter dreht sich alles um Koop-Action. Ihr zieht also gemeinsam mit bis zu vier Freunden oder Noch-Unbekannten los und erkundet eine von Aliens überrannte Sci-Fi-Welt. Als namensgebende Nachfahren seid ihr dafür verantwortlich, die von Gegnerhorden und riesigen Bossmonstern bevölkerte Umgebung zu säubern.

Euch stehen mehrere Charaktere zur Verfügung, jeder davon mit eigenen Fähigkeiten und einem individuellen Kampfstil. Und wie es sich in diesem Genre gehört, spielen auch massig Loot und das Aufwerten eurer Skills eine große Rolle in der Gameplay-Spirale.

Wenn ihr noch mehr über The First Descendant aus allererster Hand erfahren wollt, solltet ihr euch das neue Entwickler-Video auf der offiziellen Website anschauen.

Dürfen wir nochmal Schleichwerbung für unsere Unreal-Engine-5-Artikel machen? Och, bitte …

Jetzt mal ehrlich, schaut das nicht richtig fett aus?!

Interessiert ihr euch für The First Descendant und werdet ihr deshalb an der Open Beta im September teilnehmen? Oder habt ihr einfach schon zu viele Koop-Loot-Shooter gespielt, als dass euch diese Spielbeschreibung noch vom Hocker reißen könnte? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr über das Spiel denkt, wir sind gespannt!