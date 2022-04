The Mandalorian-Star verspricht Staffel 3 für Sommer 2022 - doch das kann nicht sein

Staffel 3 von The Mandalorian kommt. Aktuell stellt sich nur die Frage, wann genau. Jetzt möchte der Schauspieler Giancarlo Esposito die Antwort darauf kennen: Schon im Sommer 2022 sollen die neuen Folgen um Din Djarin (Pedro Pascal) und Grogu auf Disney Plus starten.

Warum ihr euch jedoch nicht zu früh freuen solltet und welcher mögliche Starttermin wesentlich realistischer ist, verraten wir euch in diesem Artikel. Was für neue TV-Serien aus dem Star Wars-Universum euch ebenfalls in naher Zukunft auf Disney Plus erwarten, könnt ihr übrigens in unserer großen Übersicht nachlesen:

Nicht zu früh auf mehr Mando freuen ...

Staffel-Start schon im Sommer 2022? Laut Giancarlo Esposito soll Season 3 von The Mandalorian bereits in den kommenden Monaten auf Disney Plus starten. Das verrät der Darsteller von Moff Gideon während eines Auftritts in der Rich Eisen Show. Esposito zufolge ist es bereits im Sommer diesen Jahres soweit - einen konkreten Termin verrät er allerdings nicht.

Was dagegen spricht: Dass die dritte Staffel von The Mandalorian im Sommer 2022 erscheint, halten wir jedoch nicht gerade für realistisch. Tatsächlich gibt es ein paar gute Gründe dafür, warum die neuen Episoden um Din Djarin erst gegen Ende des Jahres auf Disney Plus erscheinen sollten:

Staffel 3 nicht so schnell fertig: Die Dreharbeiten der neuen Episoden wurden im März 2022 beendet. Damit bliebe nicht genug Zeit für die Postproduktion, die in der Regel bis zu sechs Monate verschlingt, um Staffel 3 bis zum Sommer 2022 zu finalisieren.

Die Dreharbeiten der neuen Episoden wurden im März 2022 beendet. Damit bliebe nicht genug Zeit für die Postproduktion, die in der Regel bis zu sechs Monate verschlingt, um Staffel 3 bis zum Sommer 2022 zu finalisieren. Andere TV-Serien in den Startlöchern: Am 27. Mai 2022 startet Kenobi, danach soll Andor folgen. Und auch der geplante Release der MCU-Serie Ms. Marvel am 8. Juni 2022 stünde einem Release in diesem Zeitraum im Weg.

Am 27. Mai 2022 startet Kenobi, danach soll Andor folgen. Und auch der geplante Release der MCU-Serie Ms. Marvel am 8. Juni 2022 stünde einem Release in diesem Zeitraum im Weg. Hat sich Esposito vertan? Es ist nicht auszuschließen, dass sich Giancarlo Esposito mit seiner Release-Prognose irrt. Möglicherweise bezieht sich der Schauspieler aus Produktionen wie The Boys oder Better Call Saul auf den potenziellen Veröffentlichungstermin eines Trailers.

Release Ende 2022 viel wahrscheinlicher: Angesichts dieser Umstände würde es wesentlich mehr Sinn ergeben, wenn Staffel 3 von The Mandalorian erst Ende 2022 auf Disney Plus startet. Damit würde genug Zeit für die Postproduktion der neuen Episoden und auch für die anderen Star Wars- und Marvel-Serien bleiben.

Antworten gibt es schon sehr bald: Vom 26. bis 29. Mai findet die Star Wars Celebration 2022 statt. Dabei soll The Mandalorian ein eigenes Messe-Panel spendiert bekommen, im Zuge dessen wir mehr über die Zukunft der Star Wars-Serie erfahren. Mit ziemlicher Sicherheit können sich Fans zu diesem Termin auf einen ersten Trailer und Release-Termin freuen.

Was wir bisher über die neue Mando-Staffel wissen

Nach The Book of Boba Fett wird Staffel 3 von The Mandalorian die Geschichte seines Titelhelden vorführen. Ein konkreter Release-Termin ist aktuell nicht bekannt, ein erster Trailer lässt ebenso noch auf sich warten. Dabei wissen wir bereits über zwei Story-Details Bescheid.

Seid dabei aber vor potenziellen Spoilern gewarnt, klickt auf eigene Gefahr auf die folgenden beiden Artikel:

Kenobi vor Mando: Vor den neuen Mando-Folgen startet übrigens noch Kenobi am 27. Mai 2022 auf Disney Plus. Alles, was ihr zur Rückkehr von Ewan McGregor ins Star Wars-Universum wissen solltet, erfahrt ihr in unserer großen Übersicht:

Was haltet ihr von dem Giancarlo Espositos Release-Prognose: Handelt ihr einen Staffel-Start im Sommer 2022 ebenfalls für unrealistisch? Oder rechnet ihr jetzt vielleicht sogar mit einer überraschenden Release-Ankündigung zur Star Wars Celebration? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!