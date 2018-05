The Wolf Among Us - Zweite Staffel auf 2019 verschoben

The Wolf Among Us erhält wie angekündigt noch eine zweite Staffel. Die wird allerdings nicht mehr 2018, sondern erst 2019 erscheinen.

Die Verschiebung begründet Telltale mit fundamentalen Änderungen beim Entwickler seit der ersten Ankündigung von Staffel 2. Erst letztes Jahr hatte Telltale zahlreiche Mitarbeiter entlassen, um sich auf die Arbeit an »wenigeren, aber besseren Spielen« zu konzentrieren.

Anfang des Jahres gab es zudem Gerüchte um einen Wechsel von der hauseigenen Telltale-Engine auf die Unity-Engine. Auch wenn der Engine-Wechsel nicht offiziell bestätigt wurde, dürfte es einen großen Umbruch bei Telltale gegeben haben, der mit Sicherheit auch Einfluss auf The Wolf Among Us: Staffel 2 genommen hat.

Telltale feilt am Storytelling

Abseits möglicher technischer Gründe, sei es laut Telltale aber eine bewusste Entscheidung gewesen. Man wolle die Zeit nutzen, um die bestmögliche Qualität abzuliefern und mit neuen Storytelling-Möglichkeiten zu experimentieren. Trotz des Versprechens von einflussreichen Entscheidungen galten die Telltale-Adventures bislang als eher linear. Vielleicht ändert der Entwickler dieses Konzept nun also oder setzt tatsächlich auf mehr richtige Entscheidungsfreiheit. Neue Infos zu The Wolf Among Us: Staffel 2 verspricht Telltale für Ende des Jahres.

The Wolf Among Us ist eine interaktive Geschichte von Telltale, die auf den Fables-Comics von Bill Willingham basiert. Die Reihe begleitet Märchenfiguren, die sich in unserer Zeit zurechtfinden müssen. In der ersten Staffel schlüpften wir in die Rolle vom großen bösen Wolf, alias Sheriff Bigby, der im New York der 80er-Jahre, wo die Märchenfiguren in ihrer eigenen kleinen Gemeinschaft leben, für Ordnung sorgen muss.

Das ist auch bitter nötig, da schon bald der erste Mord passiert, den wir als einsamer Ermittler im Stil eines Noir-Krimis innerhalb der fünf erschienen Episoden aufklären müssen. Wie gut das funktioniert, könnt ihr in unserem Test nachlesen.

Die zweite Staffel soll die Geschichte allerdings nicht direkt fortsetzen, sondern eine neue Handlung rund um Bigby und die anderen Märchenfiguren inszenieren.