Im aktuellen Steam Sale sind 13 fantastische Spiele extrem günstig zu haben

Auf Steam könnt ihr euch über rasante Action zum kleinen Preis freuen.

In dieser Woche geht es im Steam Sale actionreich zu. Ob mit Auto, Flugzeug oder zu Fuß: Eure Hände werden auf jeden Fall schwitzen. Falls das nicht euerer Vorstellung einer gelungenen Gaming-Session entspricht, hat Valve für euch unter anderem zwei fantastische lizenzierte Rollenspiele im Angebot. Aber seht am besten selbst!

Highlight: One Piece Odyssey

2:30 One Piece Odyssey - Neues RPG rund um die Piratenbande angekündigt - Neues RPG rund um die Piratenbande angekündigt

Genre & Release: Rollenspiel | 12. Januar 2023

Rollenspiel | 12. Januar 2023 Rabatt & Preis: 40 Prozent reduziert | 36 statt 60 Euro

40 Prozent reduziert | 36 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 14. September 2023

14. September 2023 Hier geht's zum Angebot

Habt ihr schon die One-Piece-Realserie auf Netflix gesehen oder seid noch dabei? Dann habt ihr mit One Piece Odyssey die Möglichkeit ein brandneues Abenteuer der Strohhut-Piraten zu erleben, ohne euch für zukünftige Folgen der Serie zu spoilern. Das Gleiche gilt auch für Manga- und Anime-Fans, da das Spiel eine ganz eigene Geschichte erzählt. Tausende Wiedersehen und Anspielungen gibt es natürlich trotzdem.

In dem Open-World-Rollenspiel strandet ihr als der Gummi-Mensch Ruffy auf einer tropischen Insel, jedoch getrennt von euer treuen Crew. Eure Aufgabe ist es, eure Freunde wiederzufinden, von der Insel zu fliehen und natürlich haufenweise Feinde zu vermöbeln. Verbunden wird das ganze mit einer komplexen Handlung, auf die ihr in diesem Video einen kleinen Ausblick erhaschen könnt:

2:40 One Piece Odyssey: Trailer zeigt, wie das Schiff der Strohhutbande kentert

Durch strategischen und rundenbasierten Gruppenkampf habt ihr die Möglichkeit, Kämpfe auf verschiedene Arten und Weise zu euren Gunsten zu entscheiden, diese fallen jedoch größtenteils eher leicht aus. Auch ist anzumerken, dass das Spiel zwar auf Deutsch übersetzt wurde, die Vertonung jedoch komplett auf Japanisch ist.

Weitere spannende Spiele im Sale

Ace Combat 7: Skies Unknown: Bei dieser Kriegs-Flugsimulation fliegt ihr einen von vielen Jets und müsst eure Gegner in abwechslungsreichen Missionen besiegen. (Tiefstpreis: um 85 Prozent reduziert auf 9 Euro)

Assassin’s Creed: Valhalla: Ein Open-World-Action-Spiel, bei dem ihr als Wikinger, auf der Suche nach Ruhm, von Dorf zu Dorf reist und Angst und Schrecken verbreitet. (Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 15 Euro)

Chernobylite: Bei diesem Sci-Fi-Horror-Rollenspiel müsst ihr im Ödland der nuklear-verseuchten Tschernobyl-Sperrzone überleben. (Tiefstpreis: um 55 Prozent reduziert auf 13,50 Euro)

2:45 Neuer Chernobylite-Trailer stellt das kostenlose PC und Next-Gen Update vor

Dead by Daylight: Ein asymmetrisches Horrorspiel, bei dem eine Gruppe Überlebender vor einem übermächtigen Killer flüchtet. (um 50 Prozent reduziert auf 10 Euro)

Divinity : Original Sin 2 – Definitve Edition: Ein fantastisches taktisches Rollenspiel von den Machern von Baldur’s Gate 3. (um 60 Prozent reduziert auf 18 Euro)

F1 23 – Champions Edition: Ein lizenziertes Rennspiel mit einer erfrischend packenden Story. (Tiefstpreis: um 40 Prozent reduziert auf 54 Euro)

Grand Theft Auto 5: Auch fast zehn Jahre nach Release immer noch das Spiel der Wahl, wenn ihr all das machen wollt, was euch die gute Erziehung verbietet. (Tiefstpreis: um 63 Prozent reduziert auf 15 Euro)

Hitman 3: Wenn es ein Spiel gibt, bei dem ihr kreativer eine Zielperson ausschalten könnt, als bei Hitman 3, dann wird Agent 47 dafür sorgen, dass ihr es niemandem weitersagen könnt. Teil 1, 2 und einen VR-Modus gibt's gratis dazu. (um 50 Prozent reduziert auf 35 Euro)

14:26 Hitman 3 im Test-Video - Ein grandioses Erlebnis, aber wir müssen reden

Need For Speed Heat: Ein rasantes Rennspiel, bei dem ihr mit Vollspeed durch eine offene Welt sausen könnt. (Tiefstpreis: um 90 Prozent reduziert auf 7 Euro)

Sifu: Ein anspruchsvolles Kampfspiel, bei dem ihr euch auf einen Rachefeldzug begebt und bei jedem Tod älter werdet. (Tiefstpreis: um 40 Prozent reduziert auf 24 Euro)

Sniper Elite 5: Der neueste Ableger der kooperativen Weltkriegs-Shooter-Reihe mit der legendärsten Kill-Cam unserer Zeit. (Tiefstpreis: um 70 Prozent reduziert auf 15 Euro)

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: Als Gruppe von vulgären Superhelden erforscht ihr den Untergrund der Kleinstadt South Park. (um 80 Prozent reduziert auf 12 Euro)

0 South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Testvideo zur bitterbösen Superhelden-Parodie

Ist für euch etwas beim Steam Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon gespielt? Welcher Deal war der größte Schnapper, den ihr in letzter Zeit gemacht habt? Und auf welche Titel, die in naher Zukunft kommen, freut ihr euch am meisten? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!