Die Top 50 der besten Spiele des vergangenen Jahrzehnts stehen fest, zumindest wenn man den Wertungen von Metacritic vertraut. Auf Basis der Durchschnittswertungen aller Videospiele, die in den Jahren von 2010 bis 2019 erschienen sind, haben die Betreiber der Webseite nun ein Ranking der höchsten Wertungen aufgestellt und dabei kommen einige überraschende Platzierungen zustande.

Auf Platz eins der besten Spiele der 2010er landet der Wii-Titel Super Mario Galaxy 2 aus dem Jahr 2010 mit einem stolzen Metascore von 97. Allerdings steht der gute Mario mit dieser Top-Wertung nicht allein an der Spitze, auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, GTA 5 und Super Mario Odyssey kommen auf einen Wertungsdurchschnitt von 97.

Bei der großen Konkurrenz kommt es dann sogar dazu, dass überragende Spiele wie The Witcher 3: Wild Hunt nur auf Rang 35 landen. Wie genau die Rangliste zustande kam, erklären wir unter der Tabelle, nun aber erstmal das wichtigste: Hier ist die Top 50.

Metacritics Top 50 der besten Spiele der 2010e

Falls ihr euch nicht daran erinnert, wie gut der Gewinner der Liste war: Hier könnt ihr euch nochmal das alte Test-Video unserer GamePro-Kollegen zu Super Mario Galaxy 2 von vor neun Jahren anschauen:

Zur Erklärung: So funktioniert Metacritic & die Top 50

Die Webseite Metacritic trägt seit 2001 haufenweise Kritiken und Reviews von Videospielen (sowie Filmen, Büchern, Serien, etc.) zusammen und errechnet so den Wertungsdurchschnitt des jeweiligen Spiels, den sogenannten Metascore.

Zum Ende des Jahrzehnts haben die Betreiber nun alle Spiele, die vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2019 erschienen sind und mindestens 15 Kritiken erhalten haben, in eine Rangliste gepackt. Falls ein Titel auf mehreren Plattformen erschienen ist (zum Beispiel GTA 5), dann zählt die Plattform mit den meisten Bewertungen. Bedenkt also, dass die Liste nicht nur die besten PC-Spiele, sondern Konsolen- und PC-übergreifend die besten Titel des Jahrzehnts darstellt.

Der erste Platz unserer GameStar-Top 250 besten PC-Spiele aller Zeiten, Portal 2, landet dabei übrigens immerhin auf dem elften Platz der Metacritic-Liste, wir lagen also offenbar nicht ganz falsch mit unserer Wahl.

