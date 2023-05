Total War: Pharaoh - Die wichtigsten Infos zum nächsten historischen Ableger

Bereits der Leak machte klar, dass Creative Assembly derzeit eine Ankündigung plant und das nächste große Total War enthüllen möchte. Jetzt wurde Total War: Pharaoh auch ganz offiziell präsentiert. Und wenig überraschend entführt es uns tatsächlich ins Bronzezeitalter zur Hochzeit des Alten Ägyptens.

Neben dem Setting und einigen kleinen Details zum Gameplay kündigte Creative Assembly zudem bereits einen recht präzisen Release-Rahmen an, der gar nicht mehr allzu weit in der Zukunft liegt! Noch im Oktober 2023 soll das Strategiespiel erscheinen und kann bereits für 60 Euro vorbestellt werden.

Bevor wir uns aber den enthüllten Infos widmen, könnt ihr euch mit dem Ankündigungs-Trailer erstmal in Stimmung bringen:

1:54 Total War: Pharaoh - CGI-Trailer macht das Ägypten-Setting offiziell

Das ist über Total War: Pharaoh bekannt

Ins Detail ging Creative Assembly noch nicht und auch echtes Gameplay gab es noch keines zu sehen. Ein paar Informationen gibt es aber trotzdem schon.

Setting

Total War: Pharaoh spielt in den Ländern rund um den Nil und hat den sogenannten Zusammenbruch des Bronzezeitalters zum Thema, wir befinden uns also in der späten Bronzezeit ab dem Jahr 1204 vor Christus. Eine stürmische Zeit, in der Völker sich entweder zu großer Macht aufschwangen oder in den Wirren der Geschichte zu verschwinden drohten. Geografisch begeben wir uns neben Ägypten auch auf die Sinai-Halbinsel bis hin nach Anatolien. Hier kämpfen wir nach dem Tod des Pharaos Merneptah um die Vorherrschaft und bewahren so (hoffentlich) Ägypten vor dem Chaos und dem Untergang.

Ägypten hat weitaus mehr optische Abwechslung zu bieten als Sand und Staub.

Fraktionen

Acht Fraktionen soll es in Total War: Pharaoh geben, die allesamt von einem Anführer vertreten werden. Unterteilt wird jede Fraktion wiederum in drei Völker, die nach der Vorherrschaft streben. Folgende Völker wird es geben:

Ägypten

Kanaan

Das Hethiterreich

Wie sich die Völker und Fraktionen genau unterscheiden, ist noch nicht bekannt. Gemessen an Three Kingdoms oder Troy wird aber höchstwahrscheinlich jeder Anführer wieder ganz eigene Mechaniken mitbringen. Mal handelt es sich um einen geschickten Diplomaten, mal um einen listenreichen Kommandanten.

In Pharaoh versucht ihr euch an die Spitze das Pharaonen-Reichs zu setzen.

Schlachten

Total War: Pharaoh wird wieder ein rein historisches Total War und verzichtet damit auf Monster oder Zauberei, auch einen Legenden-Modus wie bei Three Kingdoms wird es wohl nicht geben. Um die Schlachten dynamischer zu gestalten, sollen vor allem die Schlachtfelder sich verändern. Und das auch im Verlauf eines Gefechts.

Das Wetter kann sich schlagartig ändern, und Gewitter oder Sandstürme können den Untergrund beeinflussen. Außerdem wird es eine Feuer-Simulation geben, indem sich die Flammen dynamisch ausbreiten und so Wälder oder Siedlungen verschlingen.

Belagerungen könnten dank des dynamischen Feuers ein paar spannende neue Facetten bieten.

Kampagne

Auch die rundenbasierte Kampagnen-Karte weißt einige Überraschungen auf. Viel ist hier noch nicht bekannt, aber es soll eine Vielzahl an individuellen Einstellungen geben. Ihr könnt etwa vor dem Beginn entscheiden, dass Fraktionen auf der Karte zufällig verteilt werden oder Ressourceneinstellungen anpassen. Neu sind außerdem größere Naturkatastrophen, die sich auf eure strategischen Entscheidungen auswirken.

Boni für Vorbesteller

Total War: Pharaoh wirbt bereits mit besonderen Vorteilen, wenn ihr das Spiel vorbestellt. Wir raten grundsätzlich von Vorbestellungen ab, aber der Vollständigkeit halber seien die Boni hier trotzdem genannt:

Early-Access: Wer vorbestellt kann an einem noch nicht näher spezifizierten Wochenende vor Release bereits reinspielen.

Wer vorbestellt kann an einem noch nicht näher spezifizierten Wochenende vor Release bereits reinspielen. Zwei Kosmetikpakete: Avatar der Götter und Herz der Shardana bringt besondere optische Anpassungsmöglichkeiten mit sich.

Sobald mehr zu Gameplay, Release oder Editionen bekannt wird, erfahrt ihr es direkt bei uns!