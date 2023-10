Bittere Pille für Total War: Gerade spielen auf Steam mehr Leute Rome 2 als das neue Pharaoh

Stellt euch vor, Ägyptens Hauptstadt wird belagert und niemand geht hin.

Autsch. Das sieht aktuell nicht gut aus für Total War: Pharaoh. Der neuste Teil einer der bekanntesten und beliebtesten Strategiereihen überhaupt, legt auf Steam eine ziemliche Bruchlandung hin. Am 12. Oktober wurde das Strategiespiel im Ägypten der Bronzezeit veröffentlicht und schon jetzt spielen täglich selten mehr als 5.000 Leute rein.

Schlimmer noch, der gleichzeitige Spielerrekord für Total War: Pharaoh liegt bei gerade einmal 5.400, die der Titel am Tag seines Releases erreicht hat. Verglichen mit anderen Spielen der Reihe ein unterirdischer Wert:

Rome 2 wurde zum Release von 118.000 Menschen gespielt

Warhammer 3 erreichte zum Release 166.000 Leute

Den besten Wert weist Three Kingdoms auf, mit 192.000 Spielerinnen und Spielern zum Release.

Tatsächlich liegt Pharaoh sogar im Vergleich der aktuell gleichzeitig aktiven Spieler hinter Total War: Rome 2 - ein 10 Jahre altes Strategiespiel, das aber immerhin in den letzten 24 Stunden noch einen Höchstwert von ganzen 8.000 Spielerinnen und Spielern aufweisen kann. Selbst das 2006 erschienene Medieval 2 spielen gerade mehr Menschen. 5.500 in den letzten 24 Stunden.

15:23 Total War: Pharaoh - Test-Video zum Strategiespiel am Nil

Ist Pharaoh das unbeliebteste Total War?

Wenn wir uns die Zahlen im Detail ansehen, dann scheint es sogar fast so, als müsste sich Pharaoh die Krone des unbeliebtesten Hauptteils der Reihe aufsetzen. Laut SteamDB liegt Pharaoh gemessen an den Spieler-Höchstwerten zwar nur auf Platz 9 von 22, doch alle Titel davor haben eine bessere Ausrede.

Beispielsweise finden sich in den Plätzen davor fast ausschließlich Demos, digitale Releases sehr alter Serienvertreter wie Medieval und Shogun oder PC-Versionen von ungewöhnlichen Free2Play-Ablegern wie Kingdom und Arena. Lediglich Total War: Troy kann laut Steam-Datenbank einen noch geringeren Höchstwert als Pharaoh aufweisen. Doch selbst hier gibt es eine Erklärung. Immerhin erschien das Spiel zum Release exklusiv im Epic Store und landete erst ein Jahr später auch auf Steam.

Schwache Bewertungen

Neben den enttäuschenden Spielerzahlen kann Total War: Pharaoh auch qualitativ keine Duftmarke setzen. Auf Steam steht der neuste Ableger der Reihe momentan auf Ausgeglichen , 60 Prozent der über 800 User-Rezensionen sind dabei nur positiv.

Kritisiert wird fehlender Tiefgang, sowie der Fakt, dass sich Pharaoh enorm wie der Vorgänger Troy anfühlt. Außerdem ist die Auswahl an Fraktionen überschaubar und die bespielbare Map zu klein. In unserem Test könnt ihr unsere Meinung zu Pharaoh nachlesen.

Was haltet ihr vom neusten Total War? Könnt ihr euch ebenfalls nicht dazu durchringen, diesen Ableger ausführlich zu spielen, oder steckt ihr gerade tief in eurer ersten Kampagne? Was gefällt euch an Total War: Pharaoh und was geht euch auf die Nerven? Gibt es Änderungsvorschläge? Was denkt ihr über die niedrige Spielerzahl? Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare!