Total War Pharaoh: Herausragend oder innovationslos? Die Internationalen Tests sind sich uneins

Wie gut ist Total War: Pharaoh? Das kommt ganz darauf an, wen ihr fragt.

Mit Total War: Pharaoh reist die Strategie-Reihe sehr weit zurück in die Vergangenheit und lässt uns im Ägypten der Bronzezeit Heere aufstellen, Städte erobern und unser Reich verwalten. Gleichzeitig will Pharaoh auch mit Innovation glänzen und so dynamische Echtzeitschlachten liefern wie nie zuvor in der Serie.

Wie gut das klappt, lest ihr bereits in unserem Test. Ob sich in den internationalen Bewertungen ein ähnliches Bild ergibt, fassen wir euch dagegen in diesem Artikel zusammen.

So fallen die internationalen Tests aus

Aktuell kommt das neue Total War bei 31 Reviews auf einen Durchschnittswert von 76 Punkten auf Metacritic. Einzelne Publikationen wie etwa Wccftech vergeben dabei 90 Punkte während sich am anderen Ende der Skala eine 60 von Eurogamer und 40 Punkte von Videogamer finden.

Ein Großteil der Tester - insgesamt 12 Publikationen - bewertet Total War: Pharaoh mit 80 Punkten. Eine Auswahl der Wertungen sehr ihr hier:

Was wird kritisiert, was gelobt?

Das macht Total War: Pharaoh gut

Bei Wccftech freut man sich einerseits über die Rückkehr zur reinen Geschichte ohne übernatürliche Fähigkeiten oder Sagengestalten. Außerdem gäbe es auch deutliche Gameplay-Verbesserungen wie etwa zusätzliche taktische Optionen in den Echtzeitkämpfen.

Im Test von VGCwird dagegen vor allem der Umgang mit der historischen Vorlage gelobt, die geschickt mit dem Gameplay verwoben wird. Eine Stärke von Pharaoh sehen außerdem viele Tests in der nach persönlichem Geschmack anpassbaren Kampagne, die um neue Features erweitert wurde und ein aufregendes Setting bietet, was wir auch in unserem Test-Video ansprechen:

15:23 Total War: Pharaoh - Test-Video zum Strategiespiel am Nil

Und während viele Fans es schon vor dem Release kritisch sahen, dass sich Pharaoh wieder einen ziemlich kleinen historischen und geografischen Rahmen vornimmt, sieht TheGamer darin eine Stärke:

Die Konzentration auf eine kleinere historische Epoche erlaubt Experimente an anderer Stelle: mIt dynamischem Wetter und Terrain, Ressourcen-Generierung auf der Kampagnenkarte und einem wellenbasierten Invasions-System mit den Seevölkern. Ich hoffe, dass einige der Mechaniken in den Hauptteilen von Total War wiederverwendet und erweitert werden können.

Diese Schwächen werden kritisiert

Auf der anderen Seite gibt es aber auch deutliche Kritik zu hören. Häufig wird etwa mangelnde Innovation beklagt, wie etwa von VideoGamer:

Total War: Pharaoh ist ein Spiel das Spaß macht, dem es aber an Ambition mangelt. Es [...] kann der Total-War-Serie nichts von Bedeutung hinzufügen, oder einen Eindruck seiner Identität hinterlassen.

Und auch die Neuerungen, die Pharaoh bringt, stoßen nicht nur auf Begeisterung. In unserem eigenen Test haben uns etwa die neuen Wetterbedingungen, das Intrigen-System und die Diplomatie ziemlich enttäuscht.

Und auch der an die Saga-Ableger erinnernde Umfang stellt nicht alle Tester zufrieden, da das Spiel als Vollpreis-Titel verkauft wird. Außerdem sorgt das historische Szenario für einige Einschränkungen. Es gibt etwa kaum Kavallerieeinheiten, und Artillerie bleibt vollkommen außen vor. So stellt man bei The Games Machine fest:

Wenige Kavallerie-Einheiten werden teilweise durch eine erneuerte Aufmerksamkeit für verschiedene Infanterie-Typen kompensiert. Aber um ehrlich zu sein, ich vermisse einen guten alten Kataphrakt-Ansturm.

Was haltet ihr vom neuen Total War in Ägypten? Werdet ihr das Spiel heute zum Release direkt ausprobieren? Oder seid ihr nach den eher gemischten Testwertungen skeptisch geworden? Würdet ihr euch mal wieder ein richtiges historisches Total War mit größerem Umfang wünschen, oder habt ihr dafür ohnehin keine Zeit? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!