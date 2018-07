Total War: Rome 2 - Story-Erweiterung »Rise of the Republic« angekündigt

In der Story-Erweiterung Rise of the Republic für Total War: Rome 2 zeichnet Creative Assembly auf einer ganz neuen Kampagnenkarte die jungen Jahre der Römischen Republik im vierten Jahrhundert v. Chr. nach. Oben könnt ihr euch den Trailer anschauen, das Addon erscheint am 9. August 2018 auf Steam.

In den Konflikten in Total War: Rome 2 - Rise of the Republic erlebt ihr Rom als junge Republik, deren Macht noch lange nicht gefestigt ist. Beispielsweise sorgt der gallische Stamm der Senonen im Osten Italiens für Ärger, während der tyrannische Herrscher Dionysius in Syrakus schon ein neidisches Auge auf die Territorien der Republik wirft. Ob ihr selbst Rom zum Sieg führt, oder als eine der anderen acht spielbaren Nationen versucht, das aufstrebende Imperium in seine Schranken zu weisen, bleibt euch überlassen.

Mit der Veröffentlichung von Rise of the Republic erscheint zudem das »Update der Ahnen«, das die Stammbäume zu Total War: Rome 2 hinzufügt. Das beliebte Feature ist bereits jetzt in der Beta verfügbar und stellt die Beziehungen der Charaktere im Spiel visuell dar und eröffnet neue Optionen, wie die Intrigen, die es euch ermöglichen, mit anderen Fraktionen zu kooperieren und beispielsweise Ehen zu schließen.

