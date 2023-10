Proteste gegen Total War: Entwickler ziehen auf Steam die Reißleine

Nicht nur an Pharao, sondern auch an der Warhammer-Unterreihe von Total War stoßen sich die Fan-Communities auf Steam.

Um festzustellen, dass es um Total War als Marke in der Vergangenheit schonmal besser stand, reicht eine oberflächliche Beschäftigung mit einigen der jüngsten Meldungen: Der neue Chaos-Dwarfs-DLC für Total War: Warhammer 3 kassiert üble Steam-Reviews und das neue Pharao wird von weniger Fans gespielt als das deutlich ältere Rome 2.

Alles in allem muss auch Fabiano, unser Warhammer-Experte und ausdrücklicher Fan der Reihe, ernsthafte Bedenken ob der aktuellen Lage anmelden.

Die Community begehrt auf: Auch auf Steam bricht sich spielübergreifend alles von Verwunderung über Ungemach bis hin zu regelrechter Wut Bahn. Es kam sogar aufgrund der Unzufriedenheit mit der jüngsten Preisgestaltung zu Boykott-Aufrufen. Und spätestens hier wurde es Creative Assembly, Entwickler von Total War, wohl zu bunt.

Sie lasen der Community die Leviten, mussten dann jedoch zurückrudern. Nur um Stunden später zu erklären, dass sie sich Besagtes weiterhin verbitten, jedoch derweil versprechen, mit Details, was nun genau gemeint ist, zurückzukehren. Klingt kompliziert? Ist es auch, wir versuchen mal, Licht ins Dunkel zu bringen.

Kritik ist erlaubt, aber...

Vorweg: Nein, Creative Assembly will nicht jedwede Kritik an ihren Produkten in den jeweiligen Foren unterbinden. Sie stören sich aber laut einem inzwischen archivierten Post an mehreren Verhaltensweisen, die aus ihrer Sicht überhandgenommen haben.

Zusammengefasst lässt sich das umfangreiche Statement folgendermaßen eindampfen: Moderatoren werden eingreifen und euch sogar eventuell bannen, wenn:

... ihr euch störend und unpassend verhaltet.

verhaltet. … ihr offensichtlich anderen den Spaß am Spiel vermiesen wollt , indem ihr negativ auf sie reagiert. Ihr dürft das Spiel nicht mögen, ihr dürft auch über Probleme posten, es darf sogar das Spiel kritisiert werden - aber konstruktiv, indem zum Beispiel direkt ein Verbesserungsvorschlag unterbreitet wird.

, indem ihr negativ auf sie reagiert. Ihr dürft das Spiel nicht mögen, ihr dürft auch über Probleme posten, es darf sogar das Spiel kritisiert werden - aber konstruktiv, indem zum Beispiel direkt ein Verbesserungsvorschlag unterbreitet wird. … ihr zum Boykott eines Titels aufruft oder den Untergang der gesamten Reihe oder einzelner Titel ankündigt. Ihr dürft auch keine Falschmeldungen verbreiten und damit Streits auf deren Grundlage heraufbeschwören. Das alles trägt rein gar nichts zu unserer Community bei.

eines Titels aufruft oder den oder einzelner Titel ankündigt. Ihr dürft auch keine Falschmeldungen verbreiten und damit Streits auf deren Grundlage heraufbeschwören. … ihr nach neuen Total-War-Teilen verlangt. Das ist Off-Topic-Posting . Das jeweilige Forum ist nur zur Diskussion des entsprechenden Titels da. Vergleiche dürfen zwar angestellt werden, aber müssen in direkter Verbindung zu dem eigentlichen hier besprochenen Produkt stehen.

Das ist . Das jeweilige Forum ist nur zur Diskussion des entsprechenden Titels da. Vergleiche dürfen zwar angestellt werden, aber müssen in direkter Verbindung zu dem eigentlichen hier besprochenen Produkt stehen. … ihr gegen die Steam-Diskussionsrichtlinien verstoßt.

Für generelle Gedankenspiele und Gespräche zur Total-War-Serie wurde auf das offizielle Gesamtforum außerhalb von Steam verwiesen.

1:08:51 Warum Creative Assembly Angst vor Medieval 3: Total War hat - mit Maurice

Plötzlich eine Entschuldigung

Nur einige Stunden später geht dann Adam Freeman als Creative Assembly’s Head of Community persönlich an die Öffentlichkeit - zuvor war es mit besagtem Beitrag oben nur ein Mitglied seines Teams. Jetzt ist es Chefsache.

Heute sind wir bezüglich der Standards für unsere Moderation der Steam-Foren an euch herangetreten. Seitdem habt ihr uns geholfen, zu erkennen, dass Teile dieser Nachricht, im Nachhinein betrachtet, schlecht präsentiert waren. Sie trafen entweder nicht exakt unsere Absicht oder haben euch als aktive Teile der Total-War-Community unfair behandelt. Wie im originalen Post betont, begrüßen wir jede Kritik an unseren Spielen und bemühen uns, ein aktiver Partner zu sein, um sicherzustellen, dass eure Stimmen von all unseren Teams bei Creative Assembly gehört werden.

Leider hätten er und sein Team dabei enttäuscht, klarzustellen, was genau denn nun unerwünscht sei und wie dies exakt ausschaue. Dies habe dazu geführt, dass zu vielen Fans das Gefühl gegeben worden sei, ihr Feedback, ihre Gedanken und allgemein ihre Passion für das jeweilige Spiel seien unerwünschte, abseitige Themen.

Für das Stiften von Frustration mit unserem heutigen Post entschuldige ich mich. Wir werden in den kommenden Wochen mit aktualisierten Richtlinien und eindeutigen Beispielen für gutes und schlechtes Verhalten, die Eingriffe seitens unserer Moderatoren hervorrufen, zurückkehren.

15:23 Total War: Pharaoh - Test-Video zum Strategiespiel am Nil

Was denkt ihr? Verbringt ihr viel Zeit im Steam-Forum der Warhammer-Titel und könnt berichten, was ihr da so an Diskussionen erlebt? Hat Creative Assembly hier einen validen Punkt oder empfindet ihr diese (zurückgenommene) Ansage als doch eher albern? Schreibt uns eure Meinung, Gedanken oder Geschichten aus den Steam-Foren zu dem Thema gerne in die Kommentare!