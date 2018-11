Das neue Addon zum Echtzeit-Strategiespiel Total War: Warhammer 2 ist am 8. November auf Steam erschienen. Unter dem Namen Curse of the Vampire Coast kombiniert Entwickler Creative Assembly die Nerd-Favoritenthemen Vampire und Piraten. Passend dazu gibts einen Release-Trailer, den ihr euch oberhalb dieser Meldung anschauen könnt.

Der DLC kostet 16 Euro und benötigt natürlich das Hauptspiel Total War: Warhammer 2.

Was bringt der DLC?

Wir geben im Folgenden wieder, wie die Entwickler die Features von Curse of the Vampire Coast auf Steam beschreiben:

Vier neue untote Legendäre Kommandanten

Neue Form der Magie: Die Lehre der Tiefe

Diverse komplett neue Kampagnenmechaniken

Einzigartige verbesserbare Schiffe für jeden Legendären Kommandanten

Acht neue Legendäre Söldnerregimenter

Spezieller Technologiebaum zum Freischalten von vier einzigartigen Kommandanten der Vampirküste

Belohnt eure untoten Admirale für ihre Treue mit neuen Posten in der Flotte.

Neue Einheiten: Befehligt gigantische Konstrukte, scherenbewehrte Seeungeheuer, ghulische Schrecken und schießwütige Piratenzombies in der Schlacht!

Die Fraktionen der Vampirküste sind in den Kampagnen »Auge des Mahlstroms« und »Reiche der Sterblichen« spielbar. Sie beteiligen sich jedoch nicht am Wettlauf um den Großen Mahlstrom, sondern verfolgen ihre eigenen Pläne...

Im Sommer dieses Jahres hat sich unser Redakteur Maurice in einer Mammut-Topliste zu Total War der Frage angenähert, welches aus unserer Sicht das beste Spiel der langen, traditionsreichen Echtzeit-Strategiereihe ist. Eins sei vorweg verraten: Warhammer 2 belegt einen der vorderen Plätze.