Dass dieser Leak sich als wahr herausstellt, dürfte eigentlich niemanden überraschen: Vor wenigen Tagen zeigten die Entwickler von Total War: Warhammer 3 für wenige Sekunden die Namen von vier neuen Fraktionen - ob das tatsächlich unabsichtlich passiert ist oder als kleiner Teaser gedacht war, könnte man natürlich diskutieren.

Aber viel spannender: Diese Fraktionen wurden jetzt als Teil eines neuen DLCs bestätigt, der noch mehr neue Inhalte im Gepäck hat. Zum Beispiel eine neue Kampagne und vier Chaoslords. Was Strategie-Experte und Youtuber Moerp von der Erweiterung hält, lest ihr weiter unten im Artikel!

Zur Einstimmung hier schon mal der neuer Trailer, der Azazel, den Prinz der Verdammnis vorstellt:

Was ist über den DLC bekannt?

Wie heißt die Erweiterung? Der DLC, den die Entwickler als Lord Pack einstufen, trägt den Titel Champions of Chaos.

Was steckt drin? Das Lord Pack bringt folgende Inhalte ins Spiel:

4 neue legendäre Lords (jeweils einem Chaosgott zugeordnet)

4 neue Einheiten-Regimenter (ebenfalls je einem Chaosgott zugehörig)

Neue Kampagne und neue Mechaniken

Jede Menge weitere neue Einheiten

Eine komplette Auflistung findet ihr hier im offiziellen Blog der Entwickler.

Worum geht’s in der Kampagne? Die Story dreht sich um die legendäre Stadt Zanbajin, wo sich die Chaoshorden seit Ewigkeiten untereinander bekämpfen. Der Schrei von Ursun (den ihr aus der Hauptkampagne kennt) hat ein uraltes Siegel beschädigt, das die ruhelosen Seelen der Gefallenen festhält. Lohnende Beute für einen Chaos-Champion!

Welche Mechaniken sind neu?

Geschenke des Chaos: Wenn ihr eure Gegner besiegt, gewinnt ihr Seelen. Die könnt ihr bei den Chaosgöttern gegen Buffs und Belohnungen eintauschen.

Dunkle Festungen und Vasallen: Wenn ihr bestimmte Regionen besetzt, könnt ihr dort eine mächtige Festung erbauen und dadurch Vasallen freischalten.

Warbands: Eure Chaos-Truppen können aufsteigen - oder ihr lasst sie von einem Chaosgott markieren, was ihnen bestimmte Buffs verleiht.

Der DLC erscheint am 23. August 2022, also zeitgleich mit der Riesen-Kampagne Immortal Empires. Alle Infos dazu lest ihr im oben verlinkten Artikel. Der Preis für das Lord Pack ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Was sagt der Experte zum DLC?

Weil unser hauseigener Chaoslord Maurice gerade in einer anderen Dimension Wichtiges zu erledigen hat, haben wir bei Total-War-Experte Moerp nachgefragt, wie er die Ankündigung einschätzt. Sein ausführliches Fazit lest ihr auf der nächsten Seite!