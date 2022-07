Total War: Warhammer 3 - Release-Termin von Immortal Empires endlich bekannt

Viele Fans warten schon seit der Veröffentlichung von Total War: Warhammer 3 nur auf eine Sache: Die Mega-Kampagne Immortal Empires, in der alle Fraktionen der Trilogie auf einer riesigen Weltkarte in einem Konflikt epischen Ausmaßes aufeinandertreffen.

Entwickler Creative Assembly hat jetzt endlich ein konkretes Release-Datum für den lang erwarteten Spielmodus bekannt gegeben und weitere Details verraten.

Immortal Empires startet in wenigen Wochen

Creative Assembly veröffentlichte am 14. Juli ein neues Frage-und-Antwort-Video, in denen sich verschiedene Entwickler den Fragen der Reddit-Community stellten:

Die wichtigste Frage wurde ganz zu Schluss beantwortet: Immortal Empires startet am 23. August 2022 in die Beta. Konkret bedeutet das, dass zwar alle geplanten Inhalte vorhanden sein werden, ihr aber mit Bugs und technischen Problemen rechnen müsst – wer Warhammer 3 bereits zur Veröffentlichung gespielt hat, wird das garantiert bekannt vorkommen.

Weitere Neuigkeiten zu Immortal Empires

Aber auch im Rest des Videos gibt es noch einige bemerkenswerte Details. Einige Highlights haben wir für euch herausgesucht.

Überarbeitete Fraktionen: Viele der alten Fraktionen aus Warhammer 1 und 2 bekommen Veränderungen, damit sie in die neue Riesenkampagne hineinpassen. Die Überarbeitungen fallen nicht so umfangreich aus wie bei den Grünhäuten in Warhammer 2, aber ihr könnt euch auf Dinge wie geänderte Forschungsbäume und neue Startpositionen freuen.

Enthüllung der Startpositionen: Im Video ist eine kurze Kamerafahrt über einen großen Teil der neuen Weltkarte zu sehen, die auch die Startpositionen für viele Fraktionen zeigt.

Wir haben die vollständige Karte für euch:

Kein Reich des Chaos: Während Ausflüge in das Reich des Chaos in der Kampagne von Warhammer 3 eine wichtige Rolle spielen, fallen diese in Immortal Empires komplett weg. Das ist auch nicht allzu überraschend, da Creative Assembly bereits vor wenigen Wochen ankündigte, dass die besonderen Mechaniken der Chaosreich-Kampagne nicht vorkommen werden. Ihr könnt euch also auf ein traditionelles, auf Eroberung ausgerichtetes Spielerlebnis freuen.

Falls ihr immer Up To Date bleiben wollt, was Immortal Empires angeht, schaut gerne bei folgendem Artikel vorbei. Dort findet ihr alle Infos zur riesigen Erweiterung:

Neue Siegesbedingungen: In Immortal Empires wird jede Fraktion natürlich auch neue Siegesbedingungen erhalten. Hier wird es kurze und lange Varianten geben In der kurzen Version müsst ihr ein bestimmtes Ziel mit eurem legendären Anführer erreichen, während ihr in der langen Variante aufwändigere Aufgaben erfüllen müsst – etwa eine Fraktion am anderen Ende der Welt auszulöschen.

Werdet ihr Immortal Empires spielen? Und wenn ja, mit welcher Fraktion? Schreibt's uns doch in die Kommentare!