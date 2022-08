Total War: Immortal Empires hat die Spielerzahl von Warhammer 3 glatt verzehnfacht

Warhammer 3 - Immortal Empires konnte nicht nur Fabiano begeistern: Aktuell spielen über 100.000 Spieler die Beta-Version der großen Total War-Erweiterung - was die Zahlen der letzten Monate glatt verzehnfacht. Doch die Spielerzahl zum ursprünglichen Launch von Total War: Warhammer 3 zum 17. Februar 2022 konnte (noch) nicht geknackt werden.

Falls ihr euch dafür interessiert, was genau unser Total War-Experte Fabiano in seinem Beta-Test von Immortal Empires hält, dann werft am besten einen Blick in den folgenden Artikel. Kleiner Spoiler: Das Teil hat offensichtlich schon vor seinem finalen Release so einiges auf dem Kasten.

142 36 Total War war noch nie so gut! Warhammer 3: Immortal Empires im Beta-Test

Das Spieler-Comeback für Total War: Warhammer 3

Total War: Warhammer 3 erschien ursprünglich am 17. Februar 2022. Das Spiel selbst stellte sich in unserem Test bereits als signifikante Verbesserung seiner beiden Vorgänger heraus. Die Spielerfahrung blieb aber nicht von alten Problemen und Wehwehchen verschont, die in unserem GameStar-Test das Gesamtbild trüben.

Damit konnte Total War: Warhammer 3 in den Wochen nach dem Launch auf Steam bis zu 166.754 Spieler gleichzeitig für sich begeistern (via SteamDB). Im direkten Vergleich zu Warhammer 2 eine signifikante Steigerung, kam der Vorgänger nur auf maximal 72.000 Spieler gleichzeitig.

Natürlich ebbte die Begeisterung für Warhammer 3 gerade in den letzten Monaten spürbar ab. In den letzten Monaten kam das Total War durchschnittlich auf gerade einmal 8.000 bis 12.000 Spieler. Hier kann Warhammer 2 seinen direkten Nachfolger übertrumpfen: Während seiner gesamten Lebensspanne sank der Echtzeit-Strategie-Titel von Creative Assembly nie unter 15.000 Spieler.

Natürlich ist es nicht gerade verwunderlich, dass sich Fans bei ausbleibenden neuen Inhalten zwischenzeitlich nach neuen Beschäftigungstherapien umsehen. Total War: Warhammer 3 wurde aber in den Monaten nach Release auch von ganz anderen Problemen geplagt. Woran genau es gehapert hat, das haben wir in dieser Analyse für euch zusammengefasst.

Die aktuell besten Strategiespiele: Was genau für Spiele des Genres im Jahr 2022 interessant sein könnte, das erfahrt ihr in unserer Top 20 der aktuell besten Strategiespiele:

625 33 Mehr zum Thema Unsere Top 20 der besten Strategiespiele 2022

Jetzt ist am 23. August 2022 mit Immortal Empires die große Erweiterung für Warhammer 3 erschienen - vorerst aber nur in der Beta-Version. Das hindert die Spielerzahlen aber nicht daran, erneut in die Höhe zu schießen: So spielten in der vergangenen Woche gleich 119.166 Spieler den Total War-Teil gleichzeitig auf Steam, was die bisherigen Zahlen glatt verzehnfacht.

Zu dem ursprünglichen Spielerstand zum Februar 2022 fehlen damit zwar noch knappe 45.000 Hobby-Strategen, aber was nicht ist, könnte vielleicht noch werden. Immerhin stellte Fabiano in seinem Beta-Test zu Immortal Empires bereits fest: Total War war noch nie so gut.

Die wichtigsten Infos zu Warhammer 3 - Immortal Empires

Immortal Empires startete am 23. August 2022 in seine Beta-Phase. Wann der finale Release der Warhammer 3-Erweiterung ansteht, ist aktuell nicht bekannt. Was in dem Total War-DLC schon jetzt alles drinsteckt - von der neuen Map, über Fraktionen bis zu den Gameplay-Mechaniken, bekommt ihr alle Infos in unserer Übersicht.

Starthilfe gefällig? Dann hilft euch unser Einsteiger-Guide weiter. Wir verraten euch, mit welchen der vielen Lords von Immortal Empires ihr zuerst spielen wollt, damit der Start auch ja klappt:

30 10 Warhammer 3: Immortal Empires Guide - Mit diesen Fraktionen gelingt der Einstieg am besten

Habt ihr euch schon selbst mit Immortal Empires auseinandergesetzt? Wenn ja, was haltet ihr von der Erweiterung für Warhammer 3 in seiner Beta-Phase? Oder wartet ihr erstmal den finalen Release ab? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!