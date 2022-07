Total War: Warhammer 3 - Entwickler enthüllen aus Versehen vier neue Fraktionen

Ein Leak von offizieller Stelle: Bei der großen Präsentation von Immortal Empires haben die Entwickler den Vorhang etwas weiter zurückgezogen, als sie das vermutlich wollten. Denn für eine Sekunde waren die Namen von bisher unangekündigten Fraktionen zu sehen - und natürlich haben scharfäugige Fans ganz genau aufgepasst.

Bisher sind kaum Details bekannt, aber trotzdem gilt natürlich eine leichte Spoilerwarnung. Wenn ihr euch lieber überraschen lasst, was in Zukunft noch bei Total War: Warhammer 3 passiert, dann lest lieber unseren frisch aktualisierten Hub zur Mega-Kampagne Immortal Empires:

95 12 Mehr zum Thema TW: Warhammer 3 - Immortal Empires: Alles zur Kampagne

Was verrät der Leak?

Während eines Interviews zeigte Lead Designer Mitchell Heastie die verschiedenen Siegesbedingungen und präsentierte dabei dutzende Tags mit Fraktionsnamen. Während die meisten davon schon aus den Vorgängern bekannt sind (in Immortal Empires werden ja wieder Inhalte aus TW: Warhammer, TW: Warhammer 2 und TW: Warhammer 3 zusammengelegt), haben Fans auch vier völlig neue Namen ausgemacht:

Legion of the Gorequeen

Puppets of Misrule

The Ecstatic Legions

The Fecundites

Vermutlich handelt es sich um ein Versehen von Creative Assembly, aber theoretisch könnte es natürlich auch ein kleines »Goodie« für aufmerksame Zuschauer gewesen sein. Hier seht ihr die Namenstags aus der Entwickler-Präsentation, mitsamt sehr kleiner Wappen:

Mehr als die Titel ist über die Gruppen nicht bekannt, aber da bereits mehrere neue Fraktionen für Immortal Empires vorgestellt wurden, vermuten die meisten Fans, dass es sich um kommende DLC-Inhalte handelt. Sobald eine offizielle Ankündigung erfolgt, lassen wir es euch natürlich wissen!

Wie glaubhaft ist das? Da es sich um einen Leak von den Entwicklern selbst handelt, können wir sehr sicher davon ausgehen, dass die Informationen zu den Fraktionen stimmen. Wann und in welcher Form genau wir sie zu Gesicht bekommen, ist allerdings noch völlig offen. Aber Immortal Empires erscheint ja schon am 23. August 2022 und bringt jede Menge neue Inhalte mit, die uns eine Weile beschäftigen dürften.