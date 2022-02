Nachdem der Release nicht für alle PC-Konfigurationen reibungslos verlief, arbeiten die Entwickler nun an einer Reihe von Hotfixes, um die kritischen Probleme von Total War: Warhammer 3 zu beheben. Creative Assembly erklärte auf Steam, dass der erste Patch noch in dieser Woche erscheinen soll. Zumindest lautet so der aktuelle Plan.

Auch danach stehen alle Zeichen erstmal auf Bug Fixing und Optimierung, um Abstürze und Performance-Probleme auch bei starken Systemen zu beseitigen. Ob sie alle Probleme in den Griff bekommen oder das ein längeres Unterfangen wird, müssen wir allerdings abwarten.

Die Zeit drängt nämlich: Indes schaden die technischen Probleme den Entwicklern bereits:

Das soll jetzt passieren

Zunächst soll wie eingangs erwähnt das erste Reparatur-Update noch in dieser Woche eintreffen.

Der erste Hotfix soll sich um folgende Baustellen kümmern:

Einige Fehler in Multiplayer-Lobbys sollen behoben werden.

DirectX-Fehler bei der Nutzung von DX12 werden ebenfalls adressiert.

Verbesserung der Bildraten für Spieler mit modernen Intel-Prozessoren

Der Patch basiert auf bisherigem Spieler-Feedback, wonach die kritischen Probleme identifiziert wurden, die relativ zügig behoben werden können.

Dies stellt nur die vorläufige Liste der Verbesserungen im kommenden Update für Total War: Warhammer 3 dar. Konkrete Patch Notes sollen folgen, wenn der Release des Hotfix naht.

Wie gut das Spiel ist, wenn es rund läuft, könnt ihr in unserem Testvideo erfahren:

Was folgt in Zukunft?

Nach dem Hotfix ist vor dem Hotfix: Weitere technische Probleme sollen in künftigen Updates behoben werden. Insbesondere wichtig sei es Creative Assembly, die Patches gründlich zu testen, um keine neuen Fehler bei bestehenden Spielsystemen zu erzeugen.

Aus diesem Grund gibt es noch keine Angaben zu Terminen. Aber die Entwickler wollen die Pläne Schritt für Schritt verfestigen, um auch die übrigen Bugs, Stabilitäts- und Performance-Probleme von Total War: Warhammer 3 zu beseitigen.

Könnt ihr störungsfrei spielen? Dann helfen euch unsere Tipps oben, in Warhammer 3 Fuß zu fassen. Der große Einsteiger-Guide bringt euch das bei, was das Spiel euch nicht erklärt.