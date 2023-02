Total War: Warhammer 3 - Entwickler enthüllen endlich, wie es 2023 weitergehen soll

Seitdem Immortal Empires gemeinsam mit dem Champions of Chaos -DLC veröffentlicht wurde, sind keine neuen Inhalte mehr für Total War: Warhammer 3 erschienen. Das letzte große Update 2.3 erschien im November, seither hüllten sich die Entwicklerinnen und Entwickler in Schweigen. Welche neuen DLCs für 2023 geplant sind, ist noch komplett unbekannt.

Jetzt hat Game Director Rich Aldridge das lange Schweigen aber gebrochen und sich in einer Videobotschaft auf Twitter an die Community gewandt. Darin erzählt er, wieso sich neue Erweiterungen verzögern, was in etwa für 2023 geplant ist und bittet auch um ein wenig Geduld und Verständnis.

Drei große DLCs im Jahr 2023

Die wichtigste Information in der Nachricht ist wohl, dass Creative Assembly auf jeden Fall an neuen Inhalten für das Strategiespiel arbeitet und damit rechnet, das gesamte Jahr über drei größere Erweiterungen zu veröffentlichen. Die erste Erweiterung hat sogar einen Termin: im April soll es so weit sein.

Bei den beiden nachfolgenden DLCs hielt sich Aldridge etwas bedeckter. Hier nannte er Sommer und Winter 2023 als grobe Zeitpläne. Was für DLCs das genau sein werden, ist noch unbekannt. Es wird schon seit einiger Zeit vermutet, dass die Chaoszwerge als erstes großes Racepack anstehen. Aldridge verspricht zumindest, dass in die neue Erweiterung richtig viel Herzblut geflossen sei:

Wenn ihr diesen DLC in die Hände bekommt, werdet ihr sehr sicher merken, was für ein Leidenschaftsprojekt das für uns war. Und warum wir uns so viel mehr Zeit nehmen, um es für euch richtig hinzubekommen. Es wird eine unheimlich tolle Erfahrung.

Falls ihr noch nicht sicher seid, ob sich Warhammer 3 mit dem Immortal Empires -Update für euch überhaupt lohnt, lest nochmal in unseren großen Test rein:

Seid respektvoll

Die ursprünglichen Pläne für Warhammer 3 und Immortal Empires mussten laut Aldridge ein wenig angepasst werden. Das Team war schlicht dazu gezwungen, nach dem Release von Warhammer 3 einige Wogen zu glätten und musste viel Zeit darin investieren, Warhammer 3 zu patchen und Immortal Empires abzurunden. Das hat jetzt natürlich zur Folge, dass neue Inhalte sich verspäten.

Aldridge bittet in seinem Video aber auch darum, sich in der Kommunikation mit dem Team nicht im Ton zu vergreifen. Gerade die Social-Media-Manager von Creative Assembly müssen sich wohl regelmäßig einiges anhören und deshalb weist Aldridge in seinem Video die Community daraufhin, im Gespräch mit diesen wichtigen Teammitgliedern einen respektvolleren Umgang zu pflegen.