Total War: Warhammer 3: Die nächste Fraktion ist so gut wie bestätigt

Mit derzeit über 60.000 gleichzeitigen Spielern täglich gehört Total War: Warhammer 3 unverändert zu einem der meistgespielten Strategiespiele auf Steam. Das große Finale der Trilogie ist zwar erst am 17. Februar 2022 erschienen, doch selbstverständlich plant Creative Assembly jetzt schon die nächsten Inhalte.

In zwei bisher unbenutzten Audiodateien fanden sich nun ziemlich konkrete Hinweise auf die Fraktion, die wohl als erstes per Patch oder DLC nachgereicht wird: Die Chaoszwerge.

Sie sind entfernte Verwandte der bereits aus den Vorgängern (die ihr bald auch mit dem dritten Teil zu einer Mega-Kampagne verschmelzen können sollt) bekannten Zwerge, welche nach ihrer langen Wanderung vom Chaos verzerrt wurden. Sie nennen sich selbst inzwischen »Dawi’zharr«, was so viel wie Zwerge vom Ort des Feuers bedeutet.

Wenn ihr wissen wollt, welche Fraktionen sich im dritten Warhammer-Teil noch so tummeln, werft einen Blick auf unsere praktische Übersicht:

Was verraten die Audio-Schnippsel?

Bei den zwei Tonaufnahmen handelt es sich um englische Zeilen des Ingame-Beraters. In der Ersten wird ein anderer Herrscher (möglicherweise Boris Ursus oder Speckus Goldzahn) vor nahen Chaoszwergen gewarnt. Wir haben den genauen Wortlaut mal für euch übersetzt:

Gebt Acht, mein Herr, denn eure Kundschafter berichten von Chaoszwergen in der Nähe. Die Legion von Azgorh sind herzlose und niederträchtige Widersacher, die nur noch wenig mit ihren unverdorbenen Cousins im Westen gemein haben. Haltet eure Waffen bereit.

In der zweiten Aufnahme spricht der Berater den Spieler direkt an, was nahelegt, dass die neue Gruppierung nicht nur als NPC-Gegner, sondern als vollwertige und vor allem spielbare Fraktion dazustoßen wird.

Eure schändliche Sippe ist so kaltherzig wie gnadenlos, mächtiger Herr; bar jeden Mitleids gegenüber den armen Teufeln, die euren Pfad kreuzen. Der geringste Verdacht eures Herannahens schlägt niedere Wesen in die Flucht. Nichts kann die Dawi’zharr aufhalten!

Eins ist sicher: An Selbstbewusstsein dürfte es der finsteren Zwergenbande nicht mangeln. Ihre westlichen Verwandten wähnten sie längst tot, untergegangen im Sturm des Chaos. Stattdessen mutierten sie und folgen nun mächtigen Chaoszwergenzauberern.

Ob das neueste Strategie-Epos aus der Total-War-Reihe auch den Platz auf eurer Festplatte wert ist, erfahrt ihr in diesem Video sowie unserem ausführlichen Test:

Wann die Chaoszwerge Einzug in die Kampagne von Warhammer 3 halten, ist derzeit noch unbekannt. Angesichts der bereits eingesprochenen Tonaufnahmen dürfte es aber nicht allzu lange dauern. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr es natürlich als erstes!

Viele Warhammer-Fans wünschten sich seit langem einen Auftritt der verdorbenen Zwergencousins. Wie steht’s mit euch? Freut ihr euch auf die neue Fraktion und welche fehlen eurer Meinung nach noch für ein möglichst komplettes Warhammer-Erlebnis? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!