Total War: Warhammer 3 zeigt, was euch auf der Riesenkarte von Immortal Empires erwartet

Schon bald können sich Strategen und Warhammer-Fans in einen riesigen Feldzug stürzen. Denn am 23. August erscheint Immortal Empires als Open Beta für Warhammer 3 und lässt euch als einer von 86 legendären Kommandanten die größte Map erobern, die es bisher in einem Total-War-Spiel gab.

Kurz vor dem Release zeigen die Entwickler nun nochmal in einem Video, mit welch gigantischen Ausmaßen wir zu rechnen haben und führen uns in einer langen Kamerafahrt quer über die Karte. Wir zeigen euch den neuen Trailer und geben euch einige Hintergrundinformationen an die Hand. Alles, was ihr sonst über Immortal Empires wissen müsst, verrät euch dagegen unsere Übersicht:

Das wird ein langer Feldzug

Über 13 Minuten lang zeigt das kommentierte Video die verschiedensten Ecken und Enden der riesigen Karte von Immortal Empires. Dabei werden Fraktionen, Charaktere und deren Herausforderungen vorgestellt. Am besten guckt ihr es euch aber selbst an:

Das Video vermittelt auch einen guten Eindruck von den enormen Ausmaßen der Karte: 554 Regionen mit eigenen Siedlungen werdet ihr in Immortal Empires erobern können und zum Spielbeginn tummeln sich 287 Fraktionen auf der Map. Die werden im Video natürlich nicht alle gezeigt, dafür geht es aber um einige wichtige Fraktionen und Kommandanten, wie zum Beispiel:

Hochkönigin Khalida Neferher hat zwar ihr Heimatland zurückerobert, muss sich aber den Vampir-Grafen stellen, die ebenfalls Anspruch darauf erheben.

hat zwar ihr Heimatland zurückerobert, muss sich aber den Vampir-Grafen stellen, die ebenfalls Anspruch darauf erheben. Ku'Gath Seuchenvater , ein Diener des Chaosgottes Nurgle kämpft auf den Dracheninseln gegen die uralte Zivilisation der Echsenmenschen.

, ein Diener des Chaosgottes Nurgle kämpft auf den Dracheninseln gegen die uralte Zivilisation der Echsenmenschen. Miao Ying , Herrscherin über die nördlichen Provinzen des Kaiserreichs Cathay muss die Große Bastion gegen die heranstürmenden Feinde, wie etwa Chaosbarbaren und Hobgoblins verteidigen.

, Herrscherin über die nördlichen Provinzen des Kaiserreichs Cathay muss die Große Bastion gegen die heranstürmenden Feinde, wie etwa Chaosbarbaren und Hobgoblins verteidigen. N'Kari, ein dem Chaosgott Slaanesh angehöriger Dämon, kommt auf Chrace an, um die ansässigen Hochelfen von Ulthuan entweder zu vernichten oder zu unterwerfen.

Die Vielzahl der Fraktionen, Charaktere und Konflikte, die im Video vorgestellt werden, hätte Strategieexperte Fabiano sich wahrscheinlich schon früher gewünscht. Schon im März erklärte er, warum seiner Meinung nach eine neue Kampagne dringend nötig sei:

Was haltet ihr von dem neuen Video zu Immortal Empires? Freut ihr euch schon darauf, bald fast den ganzen Kontinent erobern zu können, oder braucht ihr keine noch größere Map? Seid ihr enttäuscht, dass die neue Kampagne zunächst nur als Beta erscheint? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!