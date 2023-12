Trailer der Woche: Dieser Militär-Shooter kommt wie aus dem Nichts

Ein neuer Taktik-Shooter taucht am Horizont auf.

Für taktische Gefechte in weitläufigen, malerischen Landschaften ist eigentlich Ghost Recon zuständig. Jetzt schält sich mit Gray Zone Warfare ein Neuling aus dem Genre-Nebel. Noch wirft das Spiel aber so manche Frage auf.

Wir zeigen euch hier die spannendsten Trailer der Woche! Dazu gehören außerdem das kommende Survival-Spiel Pacific Drive und der lang erwartete Multiplayer-Modus von Medieval Dynasty. Viel Spaß!

Platz 3: Medieval Dynasty

1:10 Medieval Dynasty: Neuer Trailer zeigt den Multiplayer und die neue Spielwelt

Am 7. Dezember 2023 bekommen Fans der Mittelalter-Simulation Medieval Dynasty die Möglichkeit, zusammen mit Freunden im Koop zu spielen. Dann kommt die entsprechende Funktionalität per Update. Außerdem steht eine neue Map ins Haus, die den neuen Blick auf das beliebte Spiel abermals verstärken dürfte.

Der Trailer spielt dann auch gekonnt mit der Sehnsucht, eine eigene Mittelalter-Spielwelt urbar zu machen, ums Überleben zu kämpfen und dabei ein eigenes Dorf zu bewirtschaften. Alles ziemlich unaufgeregt und spartanisch präsentiert, aber gerade dadurch genau auf den Punkt.

Platz 2: Pacific Drive

2:04 Das wohl innovativste Survival-Spiel seit langer Zeit enthüllt im Trailer endlich den Release

Bei der Fülle an derzeit gebotenen Survival-Spielen ist es gar nicht leicht, noch irgendwo Innovationen voranzutreiben. Pacific Drive will genau das schaffen. Ihr erkundet eine Open World mit eurem Auto, das Transportmittel, Schutzraum und rollende Basis darstellt und außerdem erweitert und repariert werden will. Ressourcen müsst ihr irgendwie auftreiben.

Der Trailer führt euch atmosphärisch in die Spielwelt ein: Eine mysteriöse Katastrophe im amerikanischen pazifischen Nordwesten hat seltsame Anomalien hervorgerufen. Jetzt kurvt ihr mit eurem Station Wagon herum und versucht herauszufinden, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Die Tonalität und der Stil erinnern ein wenig an Fallout.

Platz 1: Gray Zone Warfare

1:05 Dieser neue Shooter von Ex-Vietcong-Machern weckt in 60 Sekunden pure Taktik-Vorfreude

Bei Trailern wie dem von Gray Zone Warfare klappt so manche Kinnlade herunter. Der Taktik-Shooter hätte, rein am Detailgrad gemessen, auch als neuer Teil der Ghost-Recon-Reihe angekündigt werden können. Tatsächlich steckt ein junges Indie-Studio dahinter, das allerdings Veteranen an Bord hat, die zum Beispiel an Vietcong, Hidden & Dangerous 2 und Mafia mitgearbeitet haben.

Die bisherige Arbeit kann sich im Trailer sehen lassen: Eine riesige Open World voller Details, realistisches Waffenverhalten und Survival-Mechaniken machen Hoffnung. Auch darauf, dass sich das Team von Madfinger Games mit einem so ambitionierten Projekt nicht übernimmt. Das Spiel soll irgendwann 2024 erscheinen.