Troy: A Total War Saga erscheint am 13. August 2020 im Epic Games Store. Dort gibt es dann einen ganz besonderen Release-Rabatt: Das komplette Spiel ist für kurze Zeit kostenlos. Und wie jetzt auf der offiziellen Webseite enthüllt, wird diese Aktion auch für den ersten DLC wiederholt, der im September 2020 erscheint.

Gratis, aber kein Free2Play: Um Verwirrungen vorzubeugen, soll hierbei klar gestellt werden, dass Troy und auch dessen Erweiterung »Amazons« keine Free2Play-Titel sind. Sie werden nur kurze Zeit gratis verteilt. Wer das Event verpasst, muss sowohl für das Hauptspiel als auch für den DLC bezahlen.

So bekommt ihr Spiel und DLC: Damit ihr den Amazonen-DLC kostenlos bekommt, müsst ihr euren Total-War-Access mit eurem Epic-Account verlinken. Das wird jedoch nur eine begrenzte Zeit lang möglich sein. Wie lang genau, geht aus den bisherigen Informationen noch nicht hervor.

Was steckt im Amazonen-DLC?

Wie der Name schon vermuten lässt, gibt euch der DLC die Kontrolle über die titelgebenden Kriegerinnen geben. Ihr werdet zwischen zwei verschiedenen Heldinnen wählen können: Der Krieger-Königin Penthesilea und ihrer Schwester Hippolyta. Dass erstere in Troy: A Total War Saga auftauchen wird, vermuteten wir bereits in der Vergangenheit.

Beide werden vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen: Penthesilea wird durch die Welt reisen und mit einer Horde von Soldatinnen neue Siedlungen erobern. Hippolyta hingegen will die »heiligen Regionen« einnehmen, um Schätze und Reichtümer zu sammeln.

Die Amazonen haben zudem eine besondere Kavallerie, die besonders schnell und wendig sein werden. Damit sollen sie euch »eine Vielzahl von taktischen Möglichkeiten« eröffnen.

Wird Total War jetzt immer gratis?

In einem umfangreichen Blogpost ging der Entwickler bereits im Juni auf zukünftige Exklusiv-Deals ein. Troy: A Total War Saga sowie dessen DLC gibt es nur kostenlos im Epic Games Store, da dieser dafür bezahlt und das Team es als gute Aktion empfand: Immerhin wurde die Serie dieses Jahr 20 Jahre alt.

Zukünftige Releases will man jedoch nicht an Exklusivverträge binden. Die kommenden Total-War-Spiele will man - wenn möglich - zur Veröffentlichung zeitgleich in so vielen Stores anbieten wie möglich. Und dort werden sie im Regelfall auch etwas kosten.