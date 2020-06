Troy: A Total War Saga erscheint als erstes Spiel der Reihe zu aller erst im Game Store von Epic. Auf Steam kommt es erst 12 Monate später. Außerdem wird der Titel in den ersten 24 Stunden sogar verschenkt.

Eventuell sind aber nicht alle Inhalte zu Troy beim Release vollkommen kostenlos. Der erste DLC erscheint bereits am selben Tag wie das eigentliche Spiel, am 13. August 2020. Das gaben Creative Assembly im offiziellen FAQ zum Spiel bekannt. Getauft wurde der DLC auf den Namen »Amazons«. Sehr viel mehr wurde noch nicht verraten, der DLC wirft daher ein paar wichtige Fragen auf.

Handelt es sich um einen DLC für Vorbesteller?

Noch kann niemand Troy: A Total War Saga im Epic Games Store vorbestellen. Wenn sich Creative Assembly und Sega aber weiter an ihre Linie halten, wäre der Amazonen-DLC wohl der perfekte Kandidat für einen Vorbesteller-Bonus.

Bei Three Kingdoms war dieser Vorbesteller-Bonus »Die Rebellion der Gelben Turbäne« und Warhammer 2 hatte die Norsca-Fraktionen - kurioserweise aber als DLC für den Vorgänger. Spannend ist nun die Frage, wie sich das mit der 24 Stunden langen Geschenkaktion verträgt. Eventuell wird der DLC aber auch einfach unabhängig von Vorbestellungen zum Release von Troy veröffentlicht.

Was steckt in dem DLC & was könnte er kosten?

Auch hier gibt es noch eine Menge Fragezeichen. Bei Three Kingdoms brachte der erste DLC mit den Gelben Turbänen gleich drei neue Fraktionen und neue Heldentypen. Da Troy ein eher kleineres Total War wird, ist mit so einer Masse vermutlich nicht zu rechnen.

Die Amazonen könnten sowohl als eigene Fraktion auftreten, aber auch neue mythische Einheiten stellen. Bei diesen Einheiten handelt es sich in Troy um besonders mächtige Krieger, die wir nicht ausbilden sondern auf der Karte finden können. Doch Troy stellt diese Einheiten ein wenig realistischer dar, als man annehmen sollte. Aber schaut sie euch am besten selbst in unserer Galerie an.

In früheren Total Wars kosteten so kleinere DLCs mit Ausnahme der Blut-Packs immer entweder neun oder zehn Euro.

Was haben Amazonen in dem Spiel zu suchen?

Ganz genau wie der Minotaurus, die Zentauren oder der Zyklop entspringen auch die Amazonen der antiken griechischen Sagenwelt. Darin treten sie als weibliche Kriegerinnen auf, die ihr Leben ganz und gar dem Kampf gewidmet haben.

Als wilde Kriegerinnen nehmen die Amazonen auch an der Schlacht um Troja teil. Sie finden von den antiken Dichtern an verschiedenen Stellen Erwähnung und stehen während der Gefechte den Trojanern im Kampf gegen die Griechen zur Seite. Tatsächlich kommt es in einigen Liedern sogar zum Duell zwischen dem griechischen Helden Achilles und der Amazonen-Königin Penthesilea. Achilles kann diese Auseinandersetzung für sich entscheiden und tötet die Amazone.

In Troy: A Total War Saga spielen Helden-Einheiten eine gewisse Rolle. Da Penthesilea die namhafteste Amazone bei der Schlacht von Troja ist, würde es nicht überraschen, wenn sie im Amazons-DLC als Fraktionsanführerin dieser tapferen Kriegerinnen auftritt.