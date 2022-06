Der "Engel von Twitch“ rettet Menschen, Ziegen und radelt 2.000 Kilometer durch Japan

Ein durchschnittlicher Twitch Stream sieht ungefähr so aus: Eine Person sitzt an ihrem PC, zockt irgendwas und kommentiert das Ganze mal mehr, mal weniger motiviert. Man hat es schon tausendmal gesehen. Deutlich kreativere Streams haben wir euch in der Vergangenheit schon öfter mal vorgestellt – etwa den tanzenden Tech-Freak TheSushiDragon oder die Streamerin CodeMiko in ihrem 30.000-Dollar-Anzug:

Komplett anders, aber nicht weniger spannend sind die Streams des Australiers Robcdee: Der Streamer lebt seit vielen Jahren in Tokyo, der größten Stadt der Welt – und erlebt dort im Großstadtdschungel am laufenden Band die wildesten Momente des Internets.

Wer ist Robcdee, der Engel von Shibuya ?

Seit rund drei Jahren streamt Rob Dee sein Leben aus der japanischen Megametropole. Besonders spannend sind dabei seine Liveübertragungen aus den belebten Stadtteilen Shibuya und Shinjuku, in denen er regelmäßig seine Zuschauer ins rauschende Nachtleben Tokyos entführt.

Seinen großen Durchbruch bescherte ihn eine Situation, durch die er seinen Spitznamen Shibuya Angel – der Engel von Shibuya – bekam.

Als Rob während eines Streams auf seinem Smartphone herumspielt, bemerkt er, dass eine Frau von einem zwielichtigen Typen verfolgt und belästigt wird. Ohne zu zögern, gibt sich der Streamer als Freund der Frau aus und kann so den Stalker vertreiben. Sichtlich dankbar bestätigt die Frau, dass sie in großer Gefahr war – aber seht selbst:

Auf seinem Twitch-Kanal finden sich dutzende ähnliche Clips, in denen der Streamer andere Menschen aus misslichen Lagen rettet. Doch diese sind natürlich nicht der einzige Grund, warum seine Streams so beliebt sind. Rob hat nämlich ein Talent dafür, ständig in absurde Situationen zu schlittern:

Über 2.000 km auf dem Rad durch Japan

In sein aktuelles Abenteuer ist der Streamer ausnahmsweise mal nicht zufällig hineingeraten. In Rahmen eines Subathon – ein besonderes Event, bei dem sich der Stream mit jedem neuen Abonnenten verlängert – radelt Rob seit fast einem Monat quer durch Japan.

Er legte bislang über 2.000 km zurück und fuhr dabei von Tokyo bis Kagoshima, der südlichsten Stadt auf dem japanischen Festland. Was dabei aber natürlich auch nicht fehlen darf, sind seine guten Taten.

Rob half etwa eine an einen Baum gefesselte Ziege, die sich während ihrer Arbeit als lebendiger Rasenmäher komplett in ihrer Leine verheddert hat:

Das zuckersüße Highlight seiner Radtour war aber sein Zusammentreffen mit einer älteren Dame. Diese wurde von ihrer in Tokyo lebenden Tochter damit beauftragt, am Straßenrand auf den radelnden Streamer zu warten und ihn mit einer selbstgekochten Mahlzeit und kühlen Getränken zu überraschen:

Aktuell befindet sich Robcdee wieder auf dem Heimweg Richtung Tokyo und hat noch rund 1.200 km vor sich. Aber gestärkt von Omis Carepaket fährt sich die restliche Strecke sicherlich wie von selbst. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Robs Abenteuer live mitzuverfolgen, solltet ihr unbedingt mal auf seinem Twitch Kanal reinschauen.