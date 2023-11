Ubisoft schaltet 2024 zehn weitere Spiele ab, darunter ein großartiges Koop-Erlebnis

Ubisoft hat das Online-Aus für Ghost Recon: Future Soldier und weitere Titel bekanntgegeben.

Ubisoft hat in einem Blog-Eintrag verkündet, dass zehn Spiele in naher Zukunft keine Online-Funktionalitäten mehr bieten werden. Das ist nicht das erste Mal, dass sich der Publisher zu einem solchen Schritt entscheidet. Bereits 2022 ging es 14 Spielen an den Kragen.

Nun folgt der nächste Schwung an Titeln, deren Server abgeschaltet werden. Im Blog-Post begründet Ubisoft diesen Schritt mit der in die Jahre gekommenen Technik, die instandgehalten werden muss, damit die Online-Dienste für diese Spiele weiterhin laufen:

Die Stilllegung der Online-Dienste für ältere Spiele ist etwas, das wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber sie ist auch eine Notwendigkeit, da die Technologie hinter diesen Diensten veraltet ist.

Diese Ubisoft-Spiele werden bald abgeschaltet

Die Abschaltung erfolgt am 25. Januar 2024. Betroffen sind folgende Spiele:

Eines vorweg: Wir reden hier tatsächlich nur von den Online-Features. Ihr könnt die Einzelspieler-Inhalte der Titel weiterhin zocken. In einem Fall dürfte der Verlust des Mutliplayers aber besonders schmerzen.

Ghost Recon: Future Soldier macht nämlich laut unserem damaligen GameStar-Test verdammt viel richtig - aber eben nur dann, wenn man das Action-Spektakel gemeinsam im Koop mit Freunden erlebt. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, wodurch die Schwächen des Gameplays im Singleplayer stärker zutage treten dürften.

Was die Zukunft sonst noch so für Spiele aus dem Hause Ubisoft bereithält, erfahrt ihr hier:

Was haltet ihr von diesem Schritt seitens Ubisoft? Hättet ihr euch gewünscht, dass der Publisher die betroffenen Spiele in Sachen Online-Features noch länger am Leben erhält oder könnt ihr den Schritt nachvollziehen? Welche Ubisoft-Titel dürften eurer Ansicht nach auf keinen Fall abgeschaltet werden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!