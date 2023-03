Leaker zeigt neues Ingame-Bild aus Ubisofts Avatar-Spiel, erinnert viele an Far Cry

In Far Cry musstet ihr auch auch schon durch den Dschungel kämpfen, allerdings nur auf der Erde.

Mit Avatar - Frontiers of Pandora entsteht bei Ubisoft ein großes Open-World-Spiel zu den erfolgreichen Kinofilmen. Viel zu sehen gab es bis auf einen kürzeren Trailer aber bisher noch nicht. Ein Leaker, der schon früher per Datamining an korrekte Informationen zu Ubisoft-Spielen kam, zeigt jetzt angeblich ein neues Bild aus Frontiers of Pandora.

Was ist zu sehen?

Damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt (haha), habt ihr hier gleich mal den Tweet des Leakers samt dem neuen Bild:

Auf dem Bild selbst sehen wir eine Basis menschlicher Kolonisten, in der unsere Hauptfigur gegen Soldaten und einen schwerbewaffneten Mech kämpft. Wir selbst nutzen wohl nicht nur Pfeil und Bogen, sondern auch futuristisch anmutende Schusswaffen, die aus Menschenhand stammen. Der Leaker schreibt im Tweet zum Bild zudem, das Frontiers of Pandora wohl ausschließlich aus der Egoperspektive gespielt wird - und es wurde ja auch offiziell als »First Person Action-Adventure« angekündigt.

Der Mangel an außerirdischen Wesen (mit Ausnahme unserer blauen Hand) und Landschaften im Bild lässt viele Fans erstmal an andere Spiele denken. Ganz vorne in den Kommentaren zum Tweet stehen dabei Titanfall (wohl wegen des Mechs) und Far Cry. So nimmt etwa User Tellmewhy an, es handele sich bei dem Avatar-Spiel »nur um ein Far Cry mit einem neuen Skin«.

Dahinter steckt die Befürchtung, dass sich die bekannte und berüchtigte Ubisoft-Formel hier wiederholen könnte, und wir massenweise feindliche Basen erobern müssen oder andere Open-World-Aufgaben vielfach wiederholen. Die Community zeigt sich auch von der Shooter-Optik überrascht, nachdem der erste Trailer einen anderen Eindruck machte:

Natürlich ist es nur ein einzelner angeblicher Screenshot, der keine Aussagen über die Ausrichtung eines gesamten Spiels zulässt. Hoffentlich sehen wir bald mehr offizielles Material zu Frontiers of Pandora.

Was wir bisher alles wissen, könnt ihr in unserer großen Übersicht nachlesen. Dort haben wir alle bisher bekannten Infos zum Gameplay, der Geschichte und mehr gesammelt, außerdem seht ihr auch ein paar mehr Bilder zum Spiel.