Umfrage zu Battlefield 2042: Wie lautet euer Urteil?

Seit dem 19. November 2021 ist Battlefield 2042 für alle erschienen. Davor war es eine Woche nur für jene spielbar, die Early Access Zugang hatten. Jetzt, nachdem wirklich alle spielen können, wollen wir von euch natürlich wissen, wie es euch gefällt. Hat sich die Stimmung seit unserer Umfrage zur Beta geändert?

Dazu haben wir euch erstmal eine kleine Umfrage aufgesetzt:

Da die Umfrage nur die grobe Stimmung abbilden kann, freuen wir uns natürlich auch über euer ausführliches Feedback in den Kommentaren. Was findet ihr gut, was stört euch und was sollte DICE unbedingt noch ausbessern? Wie immer gilt: Wir freuen uns um konstruktive Kritik und Meinungsbeiträge. Bitte seht von Kraftausdrücken oder aggressiven Beiträgen ab.

Was ist die Meinung der Redaktion?

Nachdem wir euch jetzt um eure Meinung gebeten haben, erzählen wir euch natürlich auch gern unsere. Denn auch in der Redaktion gibt es viele Stimmen zum neuen Battlefield 2042. Die wohl wichtigste Stimme unseres Testers Dimi lest ihr in unserer ausführlichen Review:

Aber nicht nur Dimi hat Battlefield bereits ausführlich gespielt. Auch Kollege Peter hat schon reingeschaut und erkennt ebenfalls viele Probleme zum Release, für die es sogar eine Lösung gäbe. Ihm zufolge hätte Battlefield 2042 einen richtigen Early Access gebraucht. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen auch Michi und Dimi schon in ihrem ersten Test-Fazit:

Was sich an Battlefield 2042 alles noch ändern muss und welche Dinge ein möglichst zeitnaher Patch unbedingt angreifen sollte, hat auch unsere Redaktion nochmal kumuliert zusammengefasst. Ihr seht schon: Von uns gibt es viel Kritik an einem eigentlich soliden Shooter.

Aber wie sieht das denn nun bei euch aus? Schreibt uns eure Meinung zu Battlefield 2042 in die Kommentare und macht bei unserer Umfrage oben im Artikel mit.